Проволоку тоньше человеческого волоса научились выплавлять в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси научились выплавлять металлическую проволоку толщиной тоньше человеческого волоса. Ее обычно используют для изготовления автомобильных шин. Металлургический завод в Жлобине в рамках импортозамещения представил 36 инновационных продуктов, сообщает корреспондент «МИР 24» Руслан Турков.

Из этой кучи металлолома через несколько часов получится сталь высокого качества. В корзинах, каждая из которых весит около 40 тонн, она поступает в печь. Здесь при помощи огромных электродов происходит плавка.

Температура внутри – свыше тысячи градусов. Белорусские металлурги придумали способ сократить длительность плавки до 50 минут. Раньше на это уходило два часа. Сам процесс напоминает приготовление супа. Постепенно в расплавленный металл добавляют ингредиенты и таким образом добиваются высокого качества.

«Времени после слива у нас около 40 минут для того, чтобы обработать металл и передать на разливку для получения заготовки», – отметил ведущий технолог электросталеплавильного цеха Вячеслав Морозов.

Заготовки делают разных размеров все зависит от конечного продукта. Это участок, где делают металлокорд для автомобильных шин. Толщина проволоки, которая будет использоваться в покрышках для легковых машин, может быть меньше человеческого волоса. Более крупная идет в колеса карьерных самосвалов.

«Мы сегодня имеем определенный рынок – это Российская Федерация, третьи страны, куда мы сегодня поставляем данную продукцию. Уже в этом году по отношению к прошлому имеем прирост в 15%», – отметил генеральный директор генеральный директор Дмитрий Корчик.

На заводе выпускают боле двух с половиной миллионов тонн стали в год. Освоили и высокотехнологичную продукцию. Здесь делают тонкую проволоку, например, для резки кристаллов кремния. Они используются при изготовлении смартфонов, сенсорных экранов и солнечных батарей.