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Проволоку тоньше человеческого волоса научились выплавлять в Беларуси
26.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси научились выплавлять металлическую проволоку толщиной тоньше человеческого волоса. Ее обычно используют для изготовления автомобильных шин. Металлургический завод в Жлобине в рамках импортозамещения представил 36 инновационных продуктов, сообщает корреспондент «МИР 24» Руслан Турков.
Из этой кучи металлолома через несколько часов получится сталь высокого качества. В корзинах, каждая из которых весит около 40 тонн, она поступает в печь. Здесь при помощи огромных электродов происходит плавка.
Температура внутри – свыше тысячи градусов. Белорусские металлурги придумали способ сократить длительность плавки до 50 минут. Раньше на это уходило два часа. Сам процесс напоминает приготовление супа. Постепенно в расплавленный металл добавляют ингредиенты и таким образом добиваются высокого качества.
Заготовки делают разных размеров все зависит от конечного продукта. Это участок, где делают металлокорд для автомобильных шин. Толщина проволоки, которая будет использоваться в покрышках для легковых машин, может быть меньше человеческого волоса. Более крупная идет в колеса карьерных самосвалов.
На заводе выпускают боле двух с половиной миллионов тонн стали в год. Освоили и высокотехнологичную продукцию. Здесь делают тонкую проволоку, например, для резки кристаллов кремния. Они используются при изготовлении смартфонов, сенсорных экранов и солнечных батарей.
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Металлургический завод в рамках импортозамещения представил 36 инновационных продуктов.
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