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Доступ к газу в Беларуси получат еще 60 населенных пунктов. В стране до конца года введут 900 км сетей

29.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Доступ к газу в Беларуси получат еще 60 населенных пунктов. В стране до конца года введут 900 км сетей
 Фото: МТРК «Мир»

До конца года в Беларуси введут 900 километров газовых сетей, а доступ к топливу получат 60 населенных пунктов. Частично план уже выполнен, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

«Из корреспондента в газовики. В этом зале отрабатывают виртуальные уроки и сдают уже настоящие экзамены. Только после этого специалиста допускают к работе», –отметила журналист.

Тренировки для сотрудников проводят на макетах. К разработке учебных проектов подключились белорусские программисты. Учли даже возможные разрушения от стихии. Так, в июле в регионах Беларуси прошли ураганы. Пострадали энерго- и газовые сети.

«Эти воздушные потоки, безусловно, влияют на всех, в том числе на газовиков, на фасадные газопроводы. Разработана совместно с университетом имени П. О. Сухого научная работа, которая подтверждает, что сегодня экономически и технически переходить водные преграды, различные овраги лучше, эффективнее. И будут изменения через направленное бурение, то есть под землей», – рассказал первый заместитель генерального директора государственного производственного объединения по топливу и газификации Дмитрий Шавловский.

Еще одно ЧП для тренировки – авария на подземном газопроводе. Одна из редких, но самых разрушительных ситуаций. Ее отрабатывают на полигоне сразу несколько служб: медики, спасатели и газовики.

«Это одно из самых опасных разрушений с возгоранием, поэтому такую ситуацию мы более тщательно отрабатываем», – пояснил мастер аварийно-диспетчерской службы Николай Левинский.

Работу газовых служб оценил новый министр энергетики Беларуси Алексей Кушнаренко. Он отметил: всего до конца года в стране будут построены около 900 километров сетей газоснабжения. При этом подключать дома станет проще: процесс специалисты автоматизировали.

«Хотел бы отметить высокий уровень цифровизации, диспетчеризации, автоматизации, которые в газовом хозяйстве на сегодняшний день внедряются. Применяются высочайшие технологии, приборы и оборудование. Все это нацелено на повышение качества предоставляемых нами услуг», – заявил Кушнаренко.

Сейчас уровень газификации в стране составляет около 85%. В планах повысить показатель. Всего в Беларуси проложено 67 тысяч километров газовых сетей.



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Сейчас уровень газификации в стране составляет около 85%. В планах повысить показатель.
 
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