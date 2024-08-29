Доступ к газу в Беларуси получат еще 60 населенных пунктов. В стране до конца года введут 900 км сетей

«Эти воздушные потоки, безусловно, влияют на всех, в том числе на газовиков, на фасадные газопроводы. Разработана совместно с университетом имени П. О. Сухого научная работа, которая подтверждает, что сегодня экономически и технически переходить водные преграды, различные овраги лучше, эффективнее. И будут изменения через направленное бурение, то есть под землей», – рассказал первый заместитель генерального директора государственного производственного объединения по топливу и газификации Дмитрий Шавловский.

Еще одно ЧП для тренировки – авария на подземном газопроводе. Одна из редких, но самых разрушительных ситуаций. Ее отрабатывают на полигоне сразу несколько служб: медики, спасатели и газовики.

«Это одно из самых опасных разрушений с возгоранием, поэтому такую ситуацию мы более тщательно отрабатываем», – пояснил мастер аварийно-диспетчерской службы Николай Левинский.

Работу газовых служб оценил новый министр энергетики Беларуси Алексей Кушнаренко. Он отметил: всего до конца года в стране будут построены около 900 километров сетей газоснабжения. При этом подключать дома станет проще: процесс специалисты автоматизировали.

«Хотел бы отметить высокий уровень цифровизации, диспетчеризации, автоматизации, которые в газовом хозяйстве на сегодняшний день внедряются. Применяются высочайшие технологии, приборы и оборудование. Все это нацелено на повышение качества предоставляемых нами услуг», – заявил Кушнаренко.

Сейчас уровень газификации в стране составляет около 85%. В планах повысить показатель. Всего в Беларуси проложено 67 тысяч километров газовых сетей.