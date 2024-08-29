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Доступ к газу в Беларуси получат еще 60 населенных пунктов. В стране до конца года введут 900 км сетей
29.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
До конца года в Беларуси введут 900 километров газовых сетей, а доступ к топливу получат 60 населенных пунктов. Частично план уже выполнен, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
«Из корреспондента в газовики. В этом зале отрабатывают виртуальные уроки и сдают уже настоящие экзамены. Только после этого специалиста допускают к работе», –отметила журналист.
«Эти воздушные потоки, безусловно, влияют на всех, в том числе на газовиков, на фасадные газопроводы. Разработана совместно с университетом имени П. О. Сухого научная работа, которая подтверждает, что сегодня экономически и технически переходить водные преграды, различные овраги лучше, эффективнее. И будут изменения через направленное бурение, то есть под землей», – рассказал первый заместитель генерального директора государственного производственного объединения по топливу и газификации Дмитрий Шавловский.
Еще одно ЧП для тренировки – авария на подземном газопроводе. Одна из редких, но самых разрушительных ситуаций. Ее отрабатывают на полигоне сразу несколько служб: медики, спасатели и газовики.
Работу газовых служб оценил новый министр энергетики Беларуси Алексей Кушнаренко. Он отметил: всего до конца года в стране будут построены около 900 километров сетей газоснабжения. При этом подключать дома станет проще: процесс специалисты автоматизировали.
Сейчас уровень газификации в стране составляет около 85%. В планах повысить показатель. Всего в Беларуси проложено 67 тысяч километров газовых сетей.
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Доступ к газу в Беларуси получат еще 60 населенных пунктов. В стране до конца года введут 900 км сетей
Сейчас уровень газификации в стране составляет около 85%. В планах повысить показатель.
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