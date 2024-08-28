В общежития Беларуси начали заселяться студенты, в том числе из-за рубежа. Кому положена комната в первую очередь?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В общежития Минска начали заселяться студенты. Многие поступили из стран Содружества, а вузы Беларуси выбрали из-за высокого уровня преподавания , стоимости и комфортных условий. В студенческих деревнях для них уже готовы комнаты. Как устраиваются на новых местах, увидела корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.



Первокурсница Вера Полишкина только привыкает к новому дому. Девушка 11 часов добиралась в Минск на автомобиле. В Беларусь приехала учиться из российского Подмосковья. Уже успела оценить столицу, когда подавала документы. Доставить большой багаж помогли родители.

«Переехать за 900 километров налегке невозможно, поэтому взяли два чемодана, две сумки, целый багажник вещей. Я собираюсь найти в общежитии новых друзей, знакомых, вообще устроить свою жизнь полностью по-новому», – поделилась первокурсница Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка Вера Полишкина.

«Абсолютно не страшно, я ощущаю себя в полной безопасности. Вере тоже очень понравилось. Чистота, благоустройство, гостеприимство – что в БГПУ, когда нас принимали, что здесь», – отметила мама Веры Полишкиной Юлия Полишкина.

А Ульяна Милошевская в общежитии – старожил. Заселилась сюда в пятый раз подряд. Главное преимущество для девушки – постоянное общение. По образованию она учитель истории.

«Приятный момент, когда ты полностью погружаешься в атмосферу вот этой полноценной студенческой жизни, когда происходит постоянная коммуникация с новыми людьми, ты с кем-то знакомишься, с кем-то вступаешь в какие-то новые для себя диалоги, учишься общаться – это самое важное», – отметила магистрантка Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка Ульяна Милошевская.

Куда нести документы и у кого взять ключи? На эти вопросы студентам отвечают волонтеры. Для тех, кто здесь впервые, разработали памятки с инструкциями по заселению. Поэтому процесс занимает лишь несколько часов.

«Мы делаем большой акцент на студентах первого курса, потому что они приезжают с родителями, волнуются, родители тоже переживают. Проводятся большие организационные собрания, где все четко объясняется, чтобы студенты могли, например, утром приехать и до обеда заселиться», – заявила начальник управления воспитательной работы с молодежью Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка Светлана Малиновская.

Место в общежитии гарантированно получают все иностранцы. Приоритет при получении комнат у первокурсников, они без крыши над головой точно не останутся. Без очереди заселяют также тех, у кого есть льготы.

«Это Чернобыль, студенты, которые проживают в зоне радиоактивного загрязнения, студенты-сироты. Они имеют право внеочередного заселения. А в первоочередной список включаются студенты, которые потеряли одного из родителей, студенты из многодетных семей, студенты-инвалиды», – пояснила председатель первичной профсоюзной организации студентов Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка Ольга Дымкова.

Место в общежитии для белорусов стоит 50 рублей или 1400 российских. Для иностранцев месяц проживания стоит вдвое больше. Для сравнения снять однокомнатную квартиру обойдется дороже в 10 раз. Всех иногородних студентов заселят в общежития белорусских вузов до 1 сентября.