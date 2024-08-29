Кочанова: Важно, чтобы ООН принимала решения, справедливые для всех

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова встретилась с постоянным координатором ООН в республике Расулом Багировым. Политик отметила, важно, чтобы организация принимала решения, действительно справедливые для всех, передает телеканал «МИР 24».

Гостю рассказали о работе государственного ведомства, а также об актуальной политической ситуации. Наталья Качанова призвала координатора ООН оценивать происходящие в стране процессы объективно.

«Беларусь, если взять устойчивое развитие, она продвигается очень хорошо. То есть она занимает место где-то в первой тройке лидирующих стран в Европе по тем показателям, по тем целям, по которым мы определяем развитие до 2030 года. Где-то 80% всех целей находится на уровне достижения», – отметил постоянный координатор ООН в Беларуси Расул Багиров.

«Фундаментом для устойчивого развития, как было отмечено и Натальей Ивановной, и Расулом Алиевичем, это мирное сосуществование всех государств. Без мирного сосуществования нет устойчивого развития», – уточнил заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Хоменко.

Также Наталья Качанова отметила, что вопросы, на которые делает акценты ООН, не менее важны и для Беларуси. В частности, защита детей, защита беженцев, гендерная политика, суверенитет и независимость.