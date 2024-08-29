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Кочанова: Важно, чтобы ООН принимала решения, справедливые для всех
29.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова встретилась с постоянным координатором ООН в республике Расулом Багировым. Политик отметила, важно, чтобы организация принимала решения, действительно справедливые для всех, передает телеканал «МИР 24».
Гостю рассказали о работе государственного ведомства, а также об актуальной политической ситуации. Наталья Качанова призвала координатора ООН оценивать происходящие в стране процессы объективно.
«Фундаментом для устойчивого развития, как было отмечено и Натальей Ивановной, и Расулом Алиевичем, это мирное сосуществование всех государств. Без мирного сосуществования нет устойчивого развития», – уточнил заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Хоменко.
Также Наталья Качанова отметила, что вопросы, на которые делает акценты ООН, не менее важны и для Беларуси. В частности, защита детей, защита беженцев, гендерная политика, суверенитет и независимость.
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Также она отметила, что вопросы, на которые делает акценты ООН, не менее важны и для Беларуси.
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