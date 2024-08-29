Уборка гречихи в Беларуси: площади под культуру увеличили до 35 тысячи гектаров

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Алешковский Митя/ТАСС

Аграрии Беларуси приступили к уборке гречихи. В этом году молотить культуру начали раньше обычного – позволила погода. Урожай полностью обеспечит жителей страны этой крупой, а часть отправится на экспорт. На сколько увеличили посевные площади, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Гречиха не терпит промедления. Комбайнер Сергей Макрицкий старается приступить к работе как можно быстрее. Нужно успеть до осенних дождей, иначе крупа может отсыреть. Есть и другие детали, которые нужно соблюдать.

«Пока почистим комбайны, подготовимся, как раз к 10 часам гречка подсыхает, и мы выезжаем, потому что влажность большая, зачем портить, как говорится, продукт. А так влажность падает, и убираем», – поделился тракторист-машинист Сергей Макрицкий.

Для белорусского климата гречиха – культура привередливая, поэтому возделывать ее берутся не многие, но самые смелые аграрии подобрали лучшие сорта. Особое внимание уделяют удобрению почвы.

«Мы вносили калийные удобрения с осени, у нас тут есть пасека недалеко, у местных жителей, они нам, благо, опыляли. Мы проводили только две химические обработки: внесли почвенный гербицид и провели предуборочную десикацию. К почвам неприхотлива гречиха, не требуется высокое содержание гумуса», – сообщил главный агроном Александр Сидоренко.

С поля на обработку. Здесь собранную гречиху проверяют на влажность, а после досушивают до нужных показателей. Заморозки весной и знойная погода летом прибавили сложности аграриям, но в этом году площади под гречиху увеличили до 35 тысячи гектаров, поэтому урожай ожидают не меньше прошлогоднего.

«Мы, как страна, которая полностью себя закрывает по продовольствию, в гречке нуждаться не будем, то есть она у нас будет в достатке. По оперативной информации, это около 14 центнеров с гектара, а погода – дама капризная», – рассказал заместитель начальника главного управления растениеводства, начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Каскевич.

В магазинах большой выбор гречки от белорусских производителей. На отечественную крупу у покупателей большой спрос. В среднем килограмм стоит два белорусских, или 56 российских, рублей.