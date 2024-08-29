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Уборка гречихи в Беларуси: площади под культуру увеличили до 35 тысячи гектаров
29.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Алешковский Митя/ТАСС
Аграрии Беларуси приступили к уборке гречихи. В этом году молотить культуру начали раньше обычного – позволила погода. Урожай полностью обеспечит жителей страны этой крупой, а часть отправится на экспорт. На сколько увеличили посевные площади, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Гречиха не терпит промедления. Комбайнер Сергей Макрицкий старается приступить к работе как можно быстрее. Нужно успеть до осенних дождей, иначе крупа может отсыреть. Есть и другие детали, которые нужно соблюдать.
Для белорусского климата гречиха – культура привередливая, поэтому возделывать ее берутся не многие, но самые смелые аграрии подобрали лучшие сорта. Особое внимание уделяют удобрению почвы.
С поля на обработку. Здесь собранную гречиху проверяют на влажность, а после досушивают до нужных показателей. Заморозки весной и знойная погода летом прибавили сложности аграриям, но в этом году площади под гречиху увеличили до 35 тысячи гектаров, поэтому урожай ожидают не меньше прошлогоднего.
В магазинах большой выбор гречки от белорусских производителей. На отечественную крупу у покупателей большой спрос. В среднем килограмм стоит два белорусских, или 56 российских, рублей.
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В магазинах большой выбор гречки от белорусских производителей. На отечественную крупу у покупателей большой спрос.
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