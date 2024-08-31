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Несколько температурных рекордов были побиты этим летом в Беларуси. С чем связаны аномалии?

31.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Несколько температурных рекордов были побиты этим летом в Беларуси. С чем связаны аномалии?
 Фото: МТРК «Мир»

Наивысшие уровни погодной опасности: «оранжевый» и «красный» – объявлены в Беларуси. Это связано с жарой. Так, в Минске сегодня до плюс 28. В регионах высокая пожарная опасность. Этим летом были побиты сразу несколько температурных рекордов. С чем связаны такие аномалии, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Лето в Беларуси, по данным синоптиков, стало длиннее на пару недель, но и число природных катаклизмов стало больше.

«Оно было достаточно сложным. Были и опасные явления, такие как град, 25 миллиметров выпало в июле. Были и сильные ветра, грозы фиксировались очень часто. В 1989 году резким повышением температуры воздуха зимой началось потепление в Беларуси», – отметила инженер-метеоролог отдела изучения изменений климата Белгидромета Анна Недобега.

Многолетние рекорды не побиты, но есть лидеры. Средняя температура воздуха по стране за июль 2023 года – плюс 18,6. В этом году середина лета была жарче почти на три градуса – плюс 21. Этот месяц входит в топ-10 самых жарких в стране за всю историю метеонаблюдений.

«Максимальная температура воздуха была зафиксирована 13 июля на станции «Житковичи». Плюс 37.9 градусов. Однако температурный рекорд на территории Беларуси побит не был. Рекорд был зафиксирован в августе 2010 года в Гомеле и составил 38.9 градусов», – рассказала Анна Недобега.

Метеорологи чаще фиксируют волны аномальной жары. Из-за изменения климата растет число засушливых дней и ураганов. Июльский ураган вырывал с корнем деревья, сносил крыши, рекламные щиты. Повреждены дома и авто. Пострадали люди. К шквалистому ветру добавился потоп в Минске. Дороги и подземные переходы поплыли.

Спасатели и энергетики, лесники и коммунальщики устраняли последствия стихии. А после – анализ работы всех служб, чтобы не допустить такой ситуации в будущем. Например, газовики определили новый более надежный принцип работы.

«Эти воздушные потоки, безусловно, влияют на фасадные газопроводы. Сегодня экономически и технически переходить водные преграды, различные овраги лучше, эффективнее. И будут изменения через направленное бурение, то есть под землей», – рассказал первый заместитель генерального директора государственного производственного объединения по топливу и газификации Дмитрий Шавловский.

Самым холодным регионом называют городской поселок Езерище. Он на севере Беларуси. Самый теплый не выделяют. В лидерах сразу два южных региона – Гомельская и Брестская области.



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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Лето в республике, по данным синоптиков, стало длиннее на пару недель. Но и число природных катаклизмов увеличилось.
 
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