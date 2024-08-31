Несколько температурных рекордов были побиты этим летом в Беларуси. С чем связаны аномалии?

Многолетние рекорды не побиты, но есть лидеры. Средняя температура воздуха по стране за июль 2023 года – плюс 18,6. В этом году середина лета была жарче почти на три градуса – плюс 21. Этот месяц входит в топ-10 самых жарких в стране за всю историю метеонаблюдений.

«Максимальная температура воздуха была зафиксирована 13 июля на станции «Житковичи». Плюс 37.9 градусов. Однако температурный рекорд на территории Беларуси побит не был. Рекорд был зафиксирован в августе 2010 года в Гомеле и составил 38.9 градусов», – рассказала Анна Недобега.

Метеорологи чаще фиксируют волны аномальной жары. Из-за изменения климата растет число засушливых дней и ураганов. Июльский ураган вырывал с корнем деревья , сносил крыши, рекламные щиты. Повреждены дома и авто. Пострадали люди. К шквалистому ветру добавился потоп в Минске. Дороги и подземные переходы поплыли.

Спасатели и энергетики, лесники и коммунальщики устраняли последствия стихии. А после – анализ работы всех служб, чтобы не допустить такой ситуации в будущем. Например, газовики определили новый более надежный принцип работы.

«Эти воздушные потоки, безусловно, влияют на фасадные газопроводы. Сегодня экономически и технически переходить водные преграды, различные овраги лучше, эффективнее. И будут изменения через направленное бурение, то есть под землей», – рассказал первый заместитель генерального директора государственного производственного объединения по топливу и газификации Дмитрий Шавловский.

Самым холодным регионом называют городской поселок Езерище. Он на севере Беларуси. Самый теплый не выделяют. В лидерах сразу два южных региона – Гомельская и Брестская области.