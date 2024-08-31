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«Соберем портфель вместе»: как в преддверии учебного года порадовали тысячи семей со всей Беларуси?

31.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Соберем портфель вместе»: как в преддверии учебного года порадовали тысячи семей со всей Беларуси?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусский союз женщин устроил праздник школьникам и их родителям в преддверии нового учебного года. Он стал финалом акции «Соберем портфель вместе». Адресаты – дети из многодетных семей, воспитанники детдомов и интернатов. Корреспондент «МИР 24» Алина Трус побывала на празднике.

Чтобы собрать первоклассника в школу, нужно купить форму, обувь, канцелярские товары, рюкзак. Родители даже готовятся к немаленьким тратам заранее. Некоторым помогают общественные организации.

Как адаптировать ребенка к школе после летних каникул?
На праздник приехали многодетные семьи из всех регионов Беларуси. Сегодня Белорусский союз женщин радует их подарками. В семье Василенко уверены, что полученные сюрпризы точно пригодятся к школе.

«Ручек не напасешься. Где-то кому-то дали, где-то потеряли, где-то поломалось. Как и карандашей и стерок. Они должны быть везде, в каждом уголочке», – отметила многодетная мама Наталья Василенко.

Среди приглашенных гостей и семья Артеменко из Могилева. У счастливых Кирилла и Елены четверо детей, школьники – трое из них. Поэтому помочь друг другу в семье всегда готовы.

«Я скажу так, что помогают все. Помогают бабушки, дедушки, смотрят за детьми. Помогают на работе, люди понимают, если ты пришел уставшим, говорят: «Ляг, отдохни, посиди». Пять минут лишних тебе дадут отдохнуть», – поделился глава многодетной семьи Артеменко Кирилл Василенко.

Портфели для этих школьников собирали буквально всей страной. Весь август во многих организациях, магазинах стояли боксы. Любой мог оставить в них тетради, фломастеры, краски – все, что нужно для учебы. Порадовали тысячи семей со всей страны.

«Если это многодетная семья, мы понимаем, что одно дело собрать одного ребенка, а другое дело, когда их двое, трое или четверо. Поэтому хочется, конечно, чем-то поддержать и как-то помочь. Мы видим, что есть дети, которые воспитываются в социально-педагогических центрах. Есть дети, которые воспитываются сегодня в приемных семьях. Этим семьям тоже хочется помочь и оказать поддержку», – отметила директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

240 тысяч школьников из многодетных семей получили и финансовую помощь от государства. Это около 130 белорусских рублей на одного ученика (примерно 3 700 российских рублей).

День знаний в стране пройдет 2 сентября. Больше миллиона белорусских школьников сядут за парты. И уже с самых первых дней им пригодятся полученные подарки, а Белорусский союз женщин продолжит помогать семьям и в учебное время.

Акция «Соберем портфель вместе» ежегодная. Она проводится уже более пяти лет.



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Теги: Могилев
 
 
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День знаний в стране пройдет 2 сентября. Больше миллиона белорусских школьников сядут за парты.
 
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