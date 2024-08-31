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«Соберем портфель вместе»: как в преддверии учебного года порадовали тысячи семей со всей Беларуси?
31.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский союз женщин устроил праздник школьникам и их родителям в преддверии нового учебного года. Он стал финалом акции «Соберем портфель вместе». Адресаты – дети из многодетных семей, воспитанники детдомов и интернатов. Корреспондент «МИР 24» Алина Трус побывала на празднике.
«Ручек не напасешься. Где-то кому-то дали, где-то потеряли, где-то поломалось. Как и карандашей и стерок. Они должны быть везде, в каждом уголочке», – отметила многодетная мама Наталья Василенко.
Среди приглашенных гостей и семья Артеменко из Могилева. У счастливых Кирилла и Елены четверо детей, школьники – трое из них. Поэтому помочь друг другу в семье всегда готовы.
«Я скажу так, что помогают все. Помогают бабушки, дедушки, смотрят за детьми. Помогают на работе, люди понимают, если ты пришел уставшим, говорят: «Ляг, отдохни, посиди». Пять минут лишних тебе дадут отдохнуть», – поделился глава многодетной семьи Артеменко Кирилл Василенко.
Портфели для этих школьников собирали буквально всей страной. Весь август во многих организациях, магазинах стояли боксы. Любой мог оставить в них тетради, фломастеры, краски – все, что нужно для учебы. Порадовали тысячи семей со всей страны.
240 тысяч школьников из многодетных семей получили и финансовую помощь от государства. Это около 130 белорусских рублей на одного ученика (примерно 3 700 российских рублей).
Акция «Соберем портфель вместе» ежегодная. Она проводится уже более пяти лет.
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День знаний в стране пройдет 2 сентября. Больше миллиона белорусских школьников сядут за парты.
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