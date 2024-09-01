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Умер заслуженный артист БССР Георгий Малявский, сыгравший в «Мухтаре» и «Чернобыле»

01.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Скончался заслуженный артист Белорусской ССР Георгий Малявский, ему было 77 лет. Причина смерти не сообщается.

Актер родился в Минске в 1946 году. Закончил Белорусский театрально-художественный институт, затем несколько лет играл на сцене Могилевского областного драматического театра в Бобруйске. С 1971 по 2020 год служил в Белорусском театре имени Янки Купалы, также снимался в кино и сериалах. Среди его работ роли в картинах «Алхимик. Эликсир Фауста», «Мухтар. Новый след», «Заступники», «Чернобыль», «Семейный детектив», пишет «Лента.ру».

Ранее в этом месяце умер главный художник театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский. Народный артист Леонид Ремнев скончался во время спектакля в Нижнем Новгороде.



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Теги: Минск
 
 
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Среди его работ роли в картинах «Алхимик. Эликсир Фауста», «Мухтар. Новый след», «Заступники», «Чернобыль», «Семейный детектив».
 
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