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Инклюзивный бизнес, секреты хорошего сервиса и удивительная история поставщика пластика: новости бизнеса за 26 августа — 1 сентября 2024 года
01.09.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Кибербезопасность, книги о маркетинге и заработок на ИИ-помощниках. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Полезное для бизнеса
«На взлом интернет-магазина обычно уходит от 5 минут до полутора часов», — говорит руководитель центра кибербезопасности hoster.by Антон Тростянко. При этом большинство бизнесов могут даже не заметить, что подверглись кибератаке. Эксперт
Разобрались,
Бизнес-практик, эксперт клиентского сервиса Юлия Малаховская
Истории бизнеса
Многие руководители не отказались бы от услуг роботов, ведь они не требуют зарплату, не ноют, не устают и готовы выполнять практически любые задания. Нынешняя ситуация такова, что внедрить ИИ-помощников (ИИ-ассистентов) в свой бизнес можно уже сейчас. В Беларуси этим занимается компания AI Sapiens. Ее основательницы Екатерина Францкевич и Илона Минкевич
Александр Кулешов — владелец фирмы «Стронгтрейд», которая занимается импортом пластиковых изделий и посуды. Если говорить совсем просто, компания закупает в России пластиковые ведра, лейки, кашпо, сковородки и подобное — затем продает в белорусских универмагах, торговых сетях и на маркетплейсах. «У нас простой бизнес: там купил, тут продал. Из-за этого большая конкуренция». Тем не менее, «Стронгтрейду» удалось стать одним из лидеров рынка хозтоваров Беларуси. Как? Александр
В этом году компании «Проект-М» исполнилось 12 лет. И это отличная возможность заглянуть за кулисы одного из ведущих игроков на рынке проектирования и архитектуры. Вместо того, чтобы просто перечислять достижения, мы решили рассказать истории людей,
Необычное для бизнеса
Сеть «Инклюзивных кофеен», где работают люди с инвалидностью, стремительно расширяется — сейчас открыты уже 4 заведения в 3 городах Беларуси. Совсем недавно заработала новая точка в Могилеве. За короткое время проект доказал свою жизнеспособность и стал важным социальным лифтом для людей с инвалидностью. Что стоит за этим начинанием и какие перспективы открывает инклюзивная занятость в Беларуси? Читайте
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Инклюзивный бизнес, секреты хорошего сервиса и удивительная история поставщика пластика: новости бизнеса за 26 августа — 1 сентября 2024 года
Кибербезопасность, книги о маркетинге и заработок на ИИ-помощниках. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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