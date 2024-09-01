Инклюзивный бизнес, секреты хорошего сервиса и удивительная история поставщика пластика: новости бизнеса за 26 августа — 1 сентября 2024 года

Источник материала: ProBusiness





Кибербезопасность, книги о маркетинге и заработок на ИИ-помощниках. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Полезное для бизнеса

«На взлом интернет-магазина обычно уходит от 5 минут до полутора часов», — говорит руководитель центра кибербезопасности hoster.by Антон Тростянко. При этом большинство бизнесов могут даже не заметить, что подверглись кибератаке. Эксперт рассказал , кто становится целью злоумышленников в первую очередь, то делает интернет-магазины особенно уязвимыми, какими могут быть последствия и как защитить свой бизнес.

Разобрались, как аптекам нарастить прибыль и в чем плюсы распределенной бизнес-модели .

Бизнес-практик, эксперт клиентского сервиса Юлия Малаховская объяснила , на что конкретно влияет клиентский сервис и какие самые распространенные ошибки совершают компании.

Собрали книги о том, как должен работать маркетинг. Но для стабильного бизнеса стоит почитать не только эти книги, а и некоторые наши старые статьи и менеджменте , чтобы быть готовым даже к тому, что произошло с Павлом Дуровым.

Истории бизнеса

Многие руководители не отказались бы от услуг роботов, ведь они не требуют зарплату, не ноют, не устают и готовы выполнять практически любые задания. Нынешняя ситуация такова, что внедрить ИИ-помощников (ИИ-ассистентов) в свой бизнес можно уже сейчас. В Беларуси этим занимается компания AI Sapiens. Ее основательницы Екатерина Францкевич и Илона Минкевич рассказали «Про бизнес» о том, может ли ИИ-сотрудник быть абсолютно бесплатным, какие задачи он готов на себя взять и способен ли он полноценно заменить человека.

Александр Кулешов — владелец фирмы «Стронгтрейд», которая занимается импортом пластиковых изделий и посуды. Если говорить совсем просто, компания закупает в России пластиковые ведра, лейки, кашпо, сковородки и подобное — затем продает в белорусских универмагах, торговых сетях и на маркетплейсах. «У нас простой бизнес: там купил, тут продал. Из-за этого большая конкуренция». Тем не менее, «Стронгтрейду» удалось стать одним из лидеров рынка хозтоваров Беларуси. Как? Александр делится опытом с «Про бизнес» накануне нашего 10-летия, а также рассказывает, почему стал одним из первых участников нашего бизнес-клуба.

В этом году компании «Проект-М» исполнилось 12 лет. И это отличная возможность заглянуть за кулисы одного из ведущих игроков на рынке проектирования и архитектуры. Вместо того, чтобы просто перечислять достижения, мы решили рассказать истории людей, которые делают эту компанию уникальной и работают в ней годами .

Необычное для бизнеса