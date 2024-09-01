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Первый арендный дом для учителей открыли в Беларуси. Новоселье – у 40 семей
01.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ко Дню знаний белорусские учителя получили ключи от
Учебный год в новой арендной квартире встретят 40 семей из 13 школ. Апартаменты сдаются с отделкой, есть удобные игровые площадки. Скоро территория «обрастет» другими домами, школами и детсадами. Проект для страны дебютный. По словам главы региона, он призван повысить престижность профессии учителя.
В дальнейшем похожие дома планируют строить также для медиков, работников культуры и социальной сферы.
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