ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Первый арендный дом для учителей открыли в Беларуси. Новоселье – у 40 семей

01.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый арендный дом для учителей открыли в Беларуси. Новоселье – у 40 семей
 Фото: МТРК «Мир»

Ко Дню знаний белорусские учителя получили ключи от новых квартир в арендном доме. Жилье возвели для многодетных родителей и молодых специалистов из Минской области.

Учебный год в новой арендной квартире встретят 40 семей из 13 школ. Апартаменты сдаются с отделкой, есть удобные игровые площадки. Скоро территория «обрастет» другими домами, школами и детсадами. Проект для страны дебютный. По словам главы региона, он призван повысить престижность профессии учителя.

«Для таких регионов, как Минский район, жилье является если не определяющим, то очень важным фактором для закрепления специалистов. Причем не только молодых. Буквально со следующего года мы в небольших районных центрах начнем интенсивно строить такие дома для привлечения и закрепления специалистов», – заявил председатель Минского облисполкома Александр Турчин.

В дальнейшем похожие дома планируют строить также для медиков, работников культуры и социальной сферы.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жилье возвели для многодетных родителей и молодых специалистов из Минской области.
 
Новости дня
Новости разные
 
Несколько температурных рекордов были побиты этим летом в Беларуси. С чем связаны аномалии?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.08.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика