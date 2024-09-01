Первый арендный дом для учителей открыли в Беларуси. Новоселье – у 40 семей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ко Дню знаний белорусские учителя получили ключи от новых квартир в арендном доме. Жилье возвели для многодетных родителей и молодых специалистов из Минской области.

Учебный год в новой арендной квартире встретят 40 семей из 13 школ. Апартаменты сдаются с отделкой, есть удобные игровые площадки. Скоро территория «обрастет» другими домами, школами и детсадами. Проект для страны дебютный. По словам главы региона, он призван повысить престижность профессии учителя.

«Для таких регионов, как Минский район, жилье является если не определяющим, то очень важным фактором для закрепления специалистов. Причем не только молодых. Буквально со следующего года мы в небольших районных центрах начнем интенсивно строить такие дома для привлечения и закрепления специалистов», – заявил председатель Минского облисполкома Александр Турчин.

В дальнейшем похожие дома планируют строить также для медиков, работников культуры и социальной сферы.