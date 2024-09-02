Мировые новости за август 2024

Источник материала: ProBusiness





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Новый абонемент Wizz Air: стоит ли рисковать?

Недавно венгерская авиакомпания Wizz Air, известная своими бюджетными перелетами, вызвала ажиотаж в авиационной отрасли, объявив о запуске новой услуги. Речь идет о годовом абонементе, который обещает неограниченное количество полетов за фиксированную плату. Однако, как и в любом заманчивом предложении, здесь важно внимательно изучить «мелкий шрифт».



Источник: pixabay.com

Wizz Air, которая в 2024 году была признана худшей авиакомпанией по версии потребительской группы Which?, представила инновационный продукт — годовой абонемент на неограниченные полеты. До 16 августа этот абонемент предлагался по цене € 499, после чего его стоимость увеличилась до € 599. В теории абонемент позволяет владельцам путешествовать «везде, где захочется» по всей международной сети Wizz Air, охватывающей до 950 маршрутов в Европе, Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.

Хотя предложение кажется выгодным, важно учитывать ряд нюансов. В частности, бронирование билетов для владельцев абонемента возможно только за 72 часа до вылета, что делает его менее подходящим для тех, кто предпочитает планировать поездки заранее. В условиях конкуренции за места в самолетах это может создать проблемы для путешественников, особенно в пиковые сезоны.

Кроме того, с осени 2024 года в Евросоюзе вступит в силу система въезда/выезда (EES), которая требует предоставления информации о пассажирах за 48 часов до вылета. Это может создать дополнительные сложности для владельцев абонементов Wizz Air, так как их бронирования могут не соответствовать этим требованиям, что ставит под угрозу возможность своевременного оформления документов. К тому же, помимо стоимости самого абонемента, за каждый рейс потребуется дополнительно заплатить € 9,99. Также в абонемент не включены расходы на провоз багажа и выбор места, которые могут значительно увеличиться в зависимости от сезона и веса багажа.

Если вам удастся оптимально использовать абонемент, вы действительно сможете сэкономить, особенно если будете часто летать в пик сезона. Например, «горящий» билет в Стамбул и обратно стоит около € 250, и уже две такие поездки позволят окупить стоимость абонемента. Для тех, кто не планирует использовать абонемент на регулярные полеты, Wizz Air предлагает альтернативу в виде услуги Multipass. Она позволяет бронировать рейсы за 5 дней до вылета, обслуживая маршруты в Австрию, Болгарию, Кипр, Венгрию, Румынию, Великобританию, ОАЭ, Албанию, Польшу и Италию. Месячная стоимость такой подписки варьируется от € 34,99 до € 64,99 в зависимости от страны вылета, при этом каждая подписка также рассчитана на год.

Несмотря на критику, Wizz Air остается одной из самых загруженных авиакомпаний Европы, перевозя около 60 миллионов пассажиров в год. Представители авиакомпании уверены, что новый абонемент предоставит клиентам уникальную возможность для спонтанных путешествий по фиксированной цене. Абонемент уже доступен для покупки, однако воспользоваться им можно будет только с 25 сентября. Wizz Air выпустила всего 10 000 таких абонементов, и их количество может быть ограничено в зависимости от страны и аэропорта. Владельцам абонемента дается 2 недели на раздумья после покупки, прежде чем они будут привязаны к нему на целый год. Это делает предложение еще более привлекательным для тех, кто хочет попробовать новый продукт без риска.

Задержание Павла Дурова

Павел Дуров, основатель и генеральный директор мессенджера Telegram, 24 августа был задержан жандармерией во Франции. Инцидент произошел в аэропорту Ле Бурже, когда Дуров вместе с телохранителем и девушкой выходил из своего частного самолета. Арест был произведен в рамках операции, включающей несколько правоохранительных структур, включая жандармерию воздушного транспорта (GTA), командование жандармерии в киберпространстве (COMCyberGEND), Национальное управление по борьбе с мошенничеством (ONAF), а также пограничную полицию (PAF).



Источник: Albert Gea / Reuters

39-летний Дуров, имеющий французско-российское гражданство, был задержан на основании французского ордера на обыск, выданного Управлением по делам несовершеннолетних (OFMIN) Национального управления судебной полиции Франции. Этот ордер был выпущен в рамках предварительного расследования, которое связывает деятельность Telegram с рядом преступлений, включая торговлю наркотиками, преступления против детей и мошенничество. Следователи считают, что инструменты, предоставляемые мессенджером, такие как одноразовые номера и использование криптовалют, способствуют преступной деятельности. Важно отметить, что ордер действовал только при условии, что Дуров находился на территории Франции. Неясно, почему он решил приземлиться во Франции, учитывая, что в последние годы он избегал стран, где Telegram находится под пристальным наблюдением правоохранительных органов. После ареста Дурова уведомили о его правах и поместили под стражу, хотя он не был заключен в тюрьму. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая терроризм, торговлю наркотиками, мошенничество, отмывание денег и соучастие в преступлениях, связанных с педофилией. На текущий момент миллиардер находится под судебным надзором. Ему назначена залоговая сумма в размере € 5 млн, и он обязан дважды в неделю отмечаться в полицейском участке. До завершения следствия Дурову запрещено покидать территорию Франции.

Задержание Павла Дурова моментально отразилось на криптовалютном рынке, особенно на проектах, связанных с Telegram. Курс криптовалюты TON (The Open Network) упал до $ 5,57, что стало следствием рекордных продаж, зафиксированных после новостей о задержании. Аналогично стоимость Notcoin, основной монеты для пользователей Telegram, снизилась на 25%, достигнув уровня ниже пресейла, — $ 0,0096. Отмечается, что значительное количество этих монет принадлежит самому Дурову, что добавляет неопределенности для инвесторов. Мем-токены в экосистеме TON, такие как Won и HIF, также потеряли в цене 20−25%, отражая общую панику на рынке.

В августе усилились платежные барьеры России с китайскими партнерами

В последние месяцы российские компании сталкиваются с более сложными условиями для ведения бизнеса с китайскими партнерами. Усиление санкционного давления со стороны Запада привело к тому, что китайские банки ужесточили соблюдение требований, что существенно затруднило проведение транзакций. По данным источников, знакомых с ситуацией, проблема обострилась в этом месяце.



Источник: pixabay.com

Ситуация усугубляется тем, что китайские государственные банки массово прекращают транзакции с Россией. Было известно, что платежи на миллиарды юаней задерживаются. Китай, который является крупнейшим торговым партнером России и обеспечивает треть внешней торговли страны, поставляет жизненно важное промышленное оборудование и потребительские товары, которые помогают России противостоять западным санкциям. Одновременно он является важным рынком сбыта для российских экспортных товаров, таких как нефть, газ и сельскохозяйственная продукция.

Ужесточение требований началось после того, как Министерство финансов США пригрозило введением вторичных санкций против банков Китая и других стран за операции с Россией. Это привело к значительному снижению объема торговли между двумя странами, особенно в сфере потребительских товаров.