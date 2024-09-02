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Как выйти на зарубежные рынки без боли и ошибок. Экспертные советы + Мозгобойня в бизнес-клубе, 25 сентября
02.09.2024 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Каждый второй (если не первый) бизнес, выходя на зарубежные рынки, не владеет нюансами законодательства, юридическими и деловыми нормами. Каждая третья компания, которая работает с зарубежными клиентами, попадает в неловкие ситуации, нарушая культурные нормы и правила страны. Из-за чего вынуждена нести непредвиденные расходы на решение конфликтов.
25 сентября лидирующее белорусское бизнес-сообщество для собственников и топ-менеджеров
Регистрация на встречу стартует в 18:30. Место проведения: бальный зал на 2-м этаже отеля Ренессанс, Минск, пр-т Дзержинского 1е.
Программа встречи:
18:30−19:00 Регистрация, приветственный кофе
19:00−20:10 Выступления Сергея Беляева, управляющего партнера юридической группы «Беляевы и партнеры», Дарьи Домбровской-Беляевой, партнера компании
20:10−20:50 Нетворкинг за столами
20:50−22:00 Бизнес на новых рынках: игра в формате «Мозгобойня». Игра основана на реальных бизнес-кейсах разных компаний, которые выходили на зарубежные рынки и терпели неудачи из-за непонимания культурного аспекта страны.
Игру проведет Мария Николаевич, эксперт-практик по выводу и развитию бизнеса на зарубежных рынках
22:00−23:00 Фуршет и неформальное общение
Место: бальный зал отеля «Ренессанс» (г. Минск, пр-т Дзержинского 1е)
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Как выйти на зарубежные рынки без боли и ошибок. Экспертные советы + Мозгобойня в бизнес-клубе, 25 сентября
Каждый второй (если не первый) бизнес, выходя на зарубежные рынки, не владеет нюансами законодательства, юридическими и деловыми нормами. Каждая третья компания,...
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