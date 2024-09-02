Как выйти на зарубежные рынки без боли и ошибок. Экспертные советы + Мозгобойня в бизнес-клубе, 25 сентября

Источник материала: ProBusiness





Каждый второй (если не первый) бизнес, выходя на зарубежные рынки, не владеет нюансами законодательства, юридическими и деловыми нормами. Каждая третья компания, которая работает с зарубежными клиентами, попадает в неловкие ситуации, нарушая культурные нормы и правила страны. Из-за чего вынуждена нести непредвиденные расходы на решение конфликтов.

25 сентября лидирующее белорусское бизнес-сообщество для собственников и топ-менеджеров Клуб Про бизнес проводит уникальный вечер. Тема: выход бизнеса на зарубежные рынки. Полезные экспертные выступления о юридических и деловых нормах, будут сочетаться с интерактивной игрой «Мозгобойня» — на тему культурных, ментальных особенностей ведения бизнеса в разных странах. Спикеры: Сергей Беляев, управляющий партнер юридической группы «Беляевы и партнеры» и партнер Дарья Домбровская-Беляева, а также Мария Николаевич, эксперт-практик по выводу и развитию бизнеса на зарубежных рынках.

Регистрация на встречу стартует в 18:30. Место проведения: бальный зал на 2-м этаже отеля Ренессанс, Минск, пр-т Дзержинского 1е.





Программа встречи:

18:30−19:00 Регистрация, приветственный кофе

19:00−20:10 Выступления Сергея Беляева, управляющего партнера юридической группы «Беляевы и партнеры», Дарьи Домбровской-Беляевой, партнера компании

Выход компании на зарубежные рынки: когда и почему это необходимо бизнесу

Топ-3 юрисдикции, которые сегодня открыты белорусским компаниям (Азербайджан, Турция, Кыргызстан): юридические особенности, преимущества и недостатки, правовые и финансовые риски

Практические примеры успешного выхода на иностранные рынки

Ошибки, которых следует избегать

Работа с китайским контрагентом: проверка надежности, преддоговорная работа, важное в заключении и исполнении договоров, нюансы расчетов

20:10−20:50 Нетворкинг за столами

20:50−22:00 Бизнес на новых рынках: игра в формате «Мозгобойня». Игра основана на реальных бизнес-кейсах разных компаний, которые выходили на зарубежные рынки и терпели неудачи из-за непонимания культурного аспекта страны.

Игра состоит из трех туров, каждый из которых ориентирован на ключевые аспекты бизнеса: адаптация продукта и продвижения под зарубежный рынок, бизнес-этикет переговоров.

Игру проведет Мария Николаевич, эксперт-практик по выводу и развитию бизнеса на зарубежных рынках

22:00−23:00 Фуршет и неформальное общение

Место: бальный зал отеля «Ренессанс» (г. Минск, пр-т Дзержинского 1е)

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