Лукашенко объяснил студентам, за чей счет США достигли финансового благополучия

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал важнейшую задачу президента – защищать свой народ и стран. Заявление он сделал на встрече со студентами в Витебском госуниверситете, передает телеканал «МИР 24».

«Это великая Беларусь, в которой живем мы, белорусский народ. Для меня он великий, я должен его защищать. Вы – великие люди для меня. Не дай Бог на красную кнопку нажимать, но мы – страна, мы больше не хотим под плеткой ходить, мы больше не хотим в лаптях ходить. Мы достаточно умные, наш народ талантливый. И самое главное – мы ведь ни у кого ничего не просим. Отстаньте от нас, мы хотим жить, вот наша земля», – заявил Александр Лукашенко.

Во время общения президент Беларуси объяснил и принципы процветающей Америки. По словам Александра Лукашенко, США достигли финансового благополучия за счет развивающихся стран. Также белорусский лидер рассказал, откуда у Соединенных Штатов возможности на передовые разработки.

«Печатают деньги, они могут вкинуть в развитие любые деньги. Они достигли за счет этого определенных ресурсов. Они, как пылесос, со всего мира вытягивали лучшие умы, платили им хорошие деньги, и они развивали эти технологии. Уже предприятия, которые работают в Германии, пошли толпой в Соединенные Штаты Америки. Почему? Потому что они создали там хорошие условия. И потому что они после Второй мировой войны стали во многом монополистами и мощным государством – за наш счет. За наш счет они производят почти треть мирового богатства. И пока доллар они монополизировали и печатают, до тех пор они будут передовыми», – подчеркнул президент Республики Беларусь.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в противовес Штатам на мировой арене появляются новые игроки. Это прежде всего Китай и Индия. У них высокий уровень развития и они не согласны с нынешним мироустройством, подытожил президент.