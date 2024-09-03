ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко объяснил студентам, за чей счет США достигли финансового благополучия

03.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко объяснил студентам, за чей счет США достигли финансового благополучия
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал важнейшую задачу президента – защищать свой народ и стран. Заявление он сделал на встрече со студентами в Витебском госуниверситете, передает телеканал «МИР 24».

«Это великая Беларусь, в которой живем мы, белорусский народ. Для меня он великий, я должен его защищать. Вы – великие люди для меня. Не дай Бог на красную кнопку нажимать, но мы – страна, мы больше не хотим под плеткой ходить, мы больше не хотим в лаптях ходить. Мы достаточно умные, наш народ талантливый. И самое главное – мы ведь ни у кого ничего не просим. Отстаньте от нас, мы хотим жить, вот наша земля», – заявил Александр Лукашенко.

Во время общения президент Беларуси объяснил и принципы процветающей Америки. По словам Александра Лукашенко, США достигли финансового благополучия за счет развивающихся стран. Также белорусский лидер рассказал, откуда у Соединенных Штатов возможности на передовые разработки.

«Печатают деньги, они могут вкинуть в развитие любые деньги. Они достигли за счет этого определенных ресурсов. Они, как пылесос, со всего мира вытягивали лучшие умы, платили им хорошие деньги, и они развивали эти технологии. Уже предприятия, которые работают в Германии, пошли толпой в Соединенные Штаты Америки. Почему? Потому что они создали там хорошие условия. И потому что они после Второй мировой войны стали во многом монополистами и мощным государством – за наш счет. За наш счет они производят почти треть мирового богатства. И пока доллар они монополизировали и печатают, до тех пор они будут передовыми», – подчеркнул президент Республики Беларусь.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в противовес Штатам на мировой арене появляются новые игроки. Это прежде всего Китай и Индия. У них высокий уровень развития и они не согласны с нынешним мироустройством, подытожил президент.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси подчеркнул, что в противовес Америке на мировой арене появляются новые игроки, это прежде всего Китай и Индия.
 
Новости дня
Новости разные
 
Штат против аутсорса: Как найти золотую середину для вашего бизнеса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.09.2024
Mir24.TV Belarus
03.09.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика