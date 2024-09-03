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Штат против аутсорса: Как найти золотую середину для вашего бизнеса
03.09.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Бизнес все чаще передает некоторые операции на аутсорс. Обычно речь о бухгалтерии, разработке ИТ-решений и юридических вопросах. Действительно ли такой вариант является оптимальным? Или все же сотрудник в штате — незаменимая единица? О том, что выгоднее для бизнеса, поговорили с директором
49% компаний в Минске пользуется аутсорсингом
В современном бизнесе, где конкуренция неуклонно растет, становятся критически важными оптимизация процессов и снижение издержек. Аутсорсинг — это не просто способ сэкономить на отдельных задачах, а эффективная стратегия передачи целых бизнес-процессов сторонним специалистам. Он позволяет компаниям снять с себя не ключевые компетенции и сосредоточиться на главных аспектах своего бизнеса.
Согласно исследованию, проведенному аутсорсинговым контакт-центром «Надежная компания» совместно с кандидатом социологических наук Ольгой Фаблиновой, 31% белорусских организаций являются пользователями услуг аутсорсинга. При этом в Минске доля таких компаний достигает 49%.
*В исследовании принимали участие 400 респондентов — представители малого и среднего бизнеса в Беларуси. Выборка репрезентативна по региону и размеру организации, ошибка выборки не превышает 5%.
В результате проведенного опроса и анализа данных становится очевидно, что аутсорсинговые услуги играют важную роль в современном бизнесе Беларуси. Они позволяют компаниям сосредоточиться на своей основной деятельности, повысить качество обслуживания клиентов и снизить операционные издержки.
Более 400 проектов по аутсорсингу бизнес-процессов
Контакт-центр «Надежная компания» уже 14 лет специализируется на предоставлении комплексных решений по аутсорсингу бизнес-процессов, связанных с коммуникацией с клиентами: отделы продаж, колл-центры, горячие линии, диспетчеризация и т.д. А теперь также запускает новое новое направление — проведение маркетинговых исследований методом телефонных опросов. Сочетание исследовательской экспертизы Ольги Фаблиновой и ресурсов контакт-центра «Надежная компания» гарантирует профессиональный подход.
— Мы помогаем компаниям глубже понять своих клиентов, выявить рыночные тенденции и принять обоснованные решения для развития бизнеса. Наши решения помогают компаниям достигать стратегических целей. Передача непрофильных задач высвобождает ресурсы для инноваций и роста, позволяя сосредоточиться на основном бизнесе и увеличении прибыли. Мы делимся только проверенными подходами, которые сами успешно используем, и это стало одной из точек роста для нашего собственного бизнеса, — отметил директор ООО «Надежная компания» Антон Алейников.
Аутсорсинг или штат? Коллаборация!
Чаще всего у владельцев бизнеса стоит выбор: реализовать задачу своими силами или отдать на аутсорсинг.
Так вот, идеально выстроенный процесс подразумевает коллаборацию из штатного отдела и команды на аутсорсинге. Это реализуемо и в среднем, и крупном бизнесе.
Дополнительный бонус для бизнеса — повышение гибкости. Например, в пик сезона при помощи аутсорсинга можно охватить весь клиентский трафик. А в периоды низкой загрузки — можно снизить издержки, оперевшись только на силы штатного сотрудника.
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Бизнес все чаще передает некоторые операции на аутсорс. Обычно речь о бухгалтерии, разработке ИТ-решений и юридических вопросах. Действительно ли такой вариант...
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