Штат против аутсорса: Как найти золотую середину для вашего бизнеса

Источник материала: ProBusiness





Бизнес все чаще передает некоторые операции на аутсорс. Обычно речь о бухгалтерии, разработке ИТ-решений и юридических вопросах. Действительно ли такой вариант является оптимальным? Или все же сотрудник в штате — незаменимая единица? О том, что выгоднее для бизнеса, поговорили с директором ООО «Надежная компания» Антоном Алейниковым.

49% компаний в Минске пользуется аутсорсингом

В современном бизнесе, где конкуренция неуклонно растет, становятся критически важными оптимизация процессов и снижение издержек. Аутсорсинг — это не просто способ сэкономить на отдельных задачах, а эффективная стратегия передачи целых бизнес-процессов сторонним специалистам. Он позволяет компаниям снять с себя не ключевые компетенции и сосредоточиться на главных аспектах своего бизнеса.





Согласно исследованию, проведенному аутсорсинговым контакт-центром «Надежная компания» совместно с кандидатом социологических наук Ольгой Фаблиновой, 31% белорусских организаций являются пользователями услуг аутсорсинга. При этом в Минске доля таких компаний достигает 49%.

*В исследовании принимали участие 400 респондентов — представители малого и среднего бизнеса в Беларуси. Выборка репрезентативна по региону и размеру организации, ошибка выборки не превышает 5%.

Компании выбирают аутсорсинг по ряду причин. Самые популярные из них: снижение стоимости бизнес-процессов (52%);

оптимизация и стандартизация процессов (30%);

снижение зависимости от ключевых сотрудников (29%);

уменьшение нагрузки на профильные службы (25%). Наибольший интерес вызывает бухгалтерский аутсорсинг (70%), затем следует IT-аутсорсинг (25%) и юридический аутсорсинг (18%).



Во время исследования респонденты дали высокую оценку качеству аутсорсинговых услуг. Абсолютное большинство компаний (93%) выразили удовлетворение предоставляемым сервисом. Это свидетельствует о сильной компетенции провайдеров аутсорсинга и их способности соответствовать ожиданиям заказчиков.





В результате проведенного опроса и анализа данных становится очевидно, что аутсорсинговые услуги играют важную роль в современном бизнесе Беларуси. Они позволяют компаниям сосредоточиться на своей основной деятельности, повысить качество обслуживания клиентов и снизить операционные издержки.

Более 400 проектов по аутсорсингу бизнес-процессов

Контакт-центр «Надежная компания» уже 14 лет специализируется на предоставлении комплексных решений по аутсорсингу бизнес-процессов, связанных с коммуникацией с клиентами: отделы продаж, колл-центры, горячие линии, диспетчеризация и т.д. А теперь также запускает новое новое направление — проведение маркетинговых исследований методом телефонных опросов. Сочетание исследовательской экспертизы Ольги Фаблиновой и ресурсов контакт-центра «Надежная компания» гарантирует профессиональный подход.





— Мы помогаем компаниям глубже понять своих клиентов, выявить рыночные тенденции и принять обоснованные решения для развития бизнеса. Наши решения помогают компаниям достигать стратегических целей. Передача непрофильных задач высвобождает ресурсы для инноваций и роста, позволяя сосредоточиться на основном бизнесе и увеличении прибыли. Мы делимся только проверенными подходами, которые сами успешно используем, и это стало одной из точек роста для нашего собственного бизнеса, — отметил директор ООО «Надежная компания» Антон Алейников.

За 14 лет силами «Надежная компания» было успешно реализовано уже 435 проекта. Опыт работы с лидерами рынка в таких сферах, как интернет-провайдеры, автодилеры, ритейл и интернет-магазины, позволяет не просто аутсорсить процессы по ТЗ заказчика, но и интегрировать накопленный опыт из других отраслей в его бизнесе.

Аутсорсинг или штат? Коллаборация!

Чаще всего у владельцев бизнеса стоит выбор: реализовать задачу своими силами или отдать на аутсорсинг.

Так вот, идеально выстроенный процесс подразумевает коллаборацию из штатного отдела и команды на аутсорсинге. Это реализуемо и в среднем, и крупном бизнесе.

В таком формате бизнес не будет зависеть на 100% от настроения команды и прочих факторов (больничные, текучка или даже саботаж). При этом аутсорсинговый партнер понимает, что у клиента есть опция вернуться к внутреннему штату, — это будет мотивацией лучше любых прописанных в договоре KPI.

Дополнительный бонус для бизнеса — повышение гибкости. Например, в пик сезона при помощи аутсорсинга можно охватить весь клиентский трафик. А в периоды низкой загрузки — можно снизить издержки, оперевшись только на силы штатного сотрудника.