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Разведение кур в вольерах освоили в Беларуси
03.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси проводят аграрный эксперимент. Кур содержат не в вольере, а на самовыгуле, в питании никаких пестицидов и антибиотиков, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Тихая поступь куриных лап и довольное кудахтанье. Утро этих несушек начинается не в клетке, а на природе. Погода сегодня жаркая, поэтому «загорать» выходят немногие. Прячутся в тени. И такое расписание здесь весь теплый сезон. Никаких закрытых вольеров и узких помещений. Простор, много еды и свежий воздух – залог крепкой скорлупы и полезного яйца.
В курином рационе только свежие смеси и комбикорм. Пшеница, кукуруза, тритикале и витамины, а на десерт фрукты и свежая трава. Без пестицидов и антибиотиков. Тогда
Органическая ферма для белорусов пока экспериментальная. В содержании 40 тысяч кур. Вольеры оборудованы по всем ГОСТам, а яйца проходят свою сертификацию.
«Полностью все ветеринарные мероприятия, есть специальные графики. Проверки на сальмонеллез, на антибиотики. Все это проходится, как и на всех фабриках. У нас они не вакцинируются, а вакцинируются на фабриках, так как мы уже курицу получаем 120 дней, до 120-ти дней она проходит все вакцинации», – рассказал директор птицефабрики Анатолий Широцкий.
Есть в таком производстве и трудности. Активная куриная жизнь требует почти в два раза больше корма, а несут в два раза меньше яиц. От этого и цена выше. Но за качество многие готовы платить.
«Есть часть людей, которые думают в первую очередь о здоровье. Я так рассуждаю: приходишь в магазин, хватает у людей денег на вино, а яйцо это не тот продукт, который определяет расходную часть. Чуть добавил, и будут дети твои с чистым экологическим продуктом. Причем яйцо – это самый доступный белок», – считает председатель правления Анатолий Труханович.
Пока рынок сбыта небольшой, но государство поддерживает и экспортный потенциал. Продукцией интересуются потребители из России, особенно Москвы и Санкт-Петербурга.
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В курином рационе только свежие смеси и комбикорм.
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