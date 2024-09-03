Разведение кур в вольерах освоили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проводят аграрный эксперимент. Кур содержат не в вольере, а на самовыгуле, в питании никаких пестицидов и антибиотиков, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Тихая поступь куриных лап и довольное кудахтанье. Утро этих несушек начинается не в клетке, а на природе. Погода сегодня жаркая, поэтому «загорать» выходят немногие. Прячутся в тени. И такое расписание здесь весь теплый сезон. Никаких закрытых вольеров и узких помещений. Простор, много еды и свежий воздух – залог крепкой скорлупы и полезного яйца.

«Они очень-очень разговорчивые. Будут возле ног крутиться, умные очень, любят покушать. Объем работы большой, да, двигаться нужно очень много», – рассказала оператор птицефабрики Елена Тиреня.

В курином рационе только свежие смеси и комбикорм. Пшеница, кукуруза, тритикале и витамины, а на десерт фрукты и свежая трава. Без пестицидов и антибиотиков. Тогда и курица здоровая, и яйцо экологичное .

«Куры имеют хороший иммунитет, потому что находятся на свежем воздухе. Принимают и песочные, и солнечные ванны. Кушают с земли, и камешки иногда. Это птицам полезно для пищеварения», – пояснил заместитель директора по экономике и продажам Алексей Конопацкий.

Органическая ферма для белорусов пока экспериментальная. В содержании 40 тысяч кур. Вольеры оборудованы по всем ГОСТам, а яйца проходят свою сертификацию.

«Полностью все ветеринарные мероприятия, есть специальные графики. Проверки на сальмонеллез, на антибиотики. Все это проходится, как и на всех фабриках. У нас они не вакцинируются, а вакцинируются на фабриках, так как мы уже курицу получаем 120 дней, до 120-ти дней она проходит все вакцинации», – рассказал директор птицефабрики Анатолий Широцкий.

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