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Траурные мероприятия прошли в Беларуси в мемориальном комплексе на месте концлагеря «Тростенец»
04.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Память узников нацистского концлагеря
Уже 80 лет белорусы ежегодно отдают дань памяти жертвам нацистской оккупации. В этом учебном году белорусские школьники узнают больше о геноциде своего народа во времена Великой Отечественной войны. Минобразования совместно с Генпрокуратурой республики подготовили новое учебное пособие.
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Участники почтили память жертв геноцида белорусского народа и рассказали о совместной работе по поиску информации о преступлениях нацистов.
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