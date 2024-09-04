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Траурные мероприятия прошли в Беларуси в мемориальном комплексе на месте концлагеря «Тростенец»

04.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Траурные мероприятия прошли в Беларуси в мемориальном комплексе на месте концлагеря «Тростенец»
 Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Память узников нацистского концлагеря «Тростенец» почтили в Беларуси. В годы Второй мировой войны там находилась одна из крупнейших фабрик смерти Европы, сообщает телеканал «МИР 24».

Здесь погибли почти 550 человек. Это данные из расследования уголовного дела о геноциде. До этого цифра была в два раза меньше. Также сейчас известно, что было 580 мест принудительного содержания. Из них 101 обнаружили в ходе следствия.

«Работа продолжается. Каждый день мы работаем как в архивах, так и на раскопках. Анализируется информация, направляются запросы в иные государства. Основная помощь идет из Российской Федерации, очень много архивных документов находится там. Невозможно сказать, когда это расследование закончится», – отметил прокурор г. Минска Олег Лаврухин.

«Один из основных наших проектов – это «Мы памятаем». Это уборка захоронений, памятников, различных мемориальных комплексов. Она осуществляется на постоянной основе. Наша молодежь уже достаточно осведомлена и понимает, насколько важно сохранять историческую память, не повторять ошибки прошлого», – рассказала координатор волонтерского движения Минского комитета БРСМ Валерия Дорошенко.

Уже 80 лет белорусы ежегодно отдают дань памяти жертвам нацистской оккупации. В этом учебном году белорусские школьники узнают больше о геноциде своего народа во времена Великой Отечественной войны. Минобразования совместно с Генпрокуратурой республики подготовили новое учебное пособие.



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Теги: Минск
 
 
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Участники почтили память жертв геноцида белорусского народа и рассказали о совместной работе по поиску информации о преступлениях нацистов.
 
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