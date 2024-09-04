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Погода в СНГ: тридцатиградусная жара не уходит из Беларуси, дожди пройдут в горах Кыргызстана

04.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: тридцатиградусная жара не уходит из Беларуси, дожди пройдут в горах Кыргызстана
 Фото: МТРК «Мир»

Переменная облачность и плюс 26 градусов будет в среду, 4 сентября в Москве. Ночью температура может опуститься до семи градусов. О погоде в других городах и странах Содружества расскажут корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Беларусь не сдается осени. Плюс 30 в стране, солнца в избытке. Жарко, как в июле. Однако такой зной не отразился на осенней миграции летучих мышей. Она началась точно по календарю. В этот период животные могут случайно влететь в квартиру или дом. Нежданные гости могут напугать. Но эти зверьки не агрессивны и не нападают на людей. Специалисты рекомендуют открыть все окна, чтобы летучая мышь смогла самостоятельно вылететь.

Кыргызстан

В Бишкеке солнечно, но прохладно. Температура в столице, по прогнозам синоптиков, будет не выше 20 градусов. А вечером в горных районах Нарынской, Иссык-Кульской областей ожидается дождь. Начало сентября – сезон сбора люффы на юге Кыргызстана. Она растет в основном на небольших участках крестьян Джалал-Абадской области. Плоды визуально похожи на кабачок или крупный огурец. Если их высушить и очистить, можно получить натуральную мочалку или губку для мытья посуды. В этом году благодаря жаркой погоде урожай у фермеров богатый.



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Плюс 26 градусов будет 4 сентября в Москве, ночью заметно похолодает.
 
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