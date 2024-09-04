Сосисок в тесте нет: чем будут кормить белорусских школьников в новом учебном году?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

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В этом учебном году все школы Беларуси перейдут на новые принципы питания , передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Бабук.

Помыть руки перед едой – и можно за стол. В школьном меню – рисовая каша, кукуруза, свиная котлета и чай с молоком.

«В нашей школе очень вкусно готовят. Особенно вкусные молочный суп, блинчики и котлета. Хотел бы, чтоб еще были сосиски в тесте», – рассказал ученик школы №133 Минска Даниэль Радюкевич.

Пока в меню сосисок в тесте нет. Но этой осенью школьные столовые предлагают сразу несколько новинок. Куриная грудка в сливочном соусе на обед и блинчики с творогом на завтрак. Всего в рационе у детей более 350 блюд.

«Рыба и сыр включаются не реже двух раз в неделю, а такие продукты, как овощи, фрукты, мясо должны присутствовать в питании школьников ежедневно. Никогда в школьном меню не будет блюд, в составе которых есть грибы, никогда не будет блюд, приготовленных во фритюре», – отметила директор комбината школьного питания Людмила Крупская.

Уже более года в белорусских школах проходит эксперимент по изучению вкусовых предпочтений учеников. Все новинки школьники пробуют, а полюбившееся блюда включают в основное меню зимой. Сейчас в топе у детей куриный шашлык, плов и пельмени. Блюда готовят без специй и соусов. За этим строгий контроль.

«Мы следим за качеством, чтобы не было никаких нарушений. За этим следит и наш непосредственный начальник, и мы на производстве. Это же все для детей. Все идет без жарки, все на пару. Очень щадящее приготовление, для детского питания», – пояснила заведующая производством школы №133 Наталья Румалеева.

В среднем школьный обед обойдется в 3 белорусских или 90 российских рублей. А для начальных классов, многодетных семей и детей с особенностями здоровья питание бесплатное.

Изменилось и количество приемов пищи. Теперь оно зависит от времени нахождения ребенка в школе.