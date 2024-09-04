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Сосисок в тесте нет: чем будут кормить белорусских школьников в новом учебном году?
04.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сайт президента Азербайджанской республики
В этом учебном году все школы Беларуси перейдут
Помыть руки перед едой – и можно за стол. В школьном меню – рисовая каша, кукуруза, свиная котлета и чай с молоком.
Пока в меню сосисок в тесте нет. Но этой осенью школьные столовые предлагают сразу несколько новинок. Куриная грудка в сливочном соусе на обед и блинчики с творогом на завтрак. Всего в рационе у детей более 350 блюд.
Уже более года в белорусских школах проходит эксперимент по изучению вкусовых предпочтений учеников. Все новинки школьники пробуют, а полюбившееся блюда включают в основное меню зимой. Сейчас в топе у детей куриный шашлык, плов и пельмени. Блюда готовят без специй и соусов. За этим строгий контроль.
В среднем школьный обед обойдется в 3 белорусских или 90 российских рублей. А для начальных классов, многодетных семей и детей с особенностями здоровья питание бесплатное.
Изменилось и количество приемов пищи. Теперь оно зависит от времени нахождения ребенка в школе.
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Сейчас в топе у детей куриный шашлык, плов и пельмени, блюда готовят без специй и соусов.
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