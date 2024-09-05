ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Space Day 2024: форум возможностей для будущих предпринимателей

05.09.2024 16:27 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


12 сентября 2024 года в 17:30 в зале «Орхидея» отеля «Пекин» (ул. Красноармейская, 36) состоится форум для будущих предпринимателей Space Day. К участию приглашаются студенты минских ВУЗов, которые хотят узнать как попасть в круг общения единомышленников, начать свой бизнес с нуля, а также попробовать свои навыки в решении бизнес-задач и создании продуктов.

Space Day дает возможность стать частью межвузовского предпринимательского сообщества StartUp Space, подать заявку на программу для предпринимательских проектов начальных стадий Space University, узнать первым о будущих Хакатонах с ведущими компаниями страны, а также поучаствовать в нетворкинге.

Перед основной программой участников ждет аллея проектов, где они смогут познакомиться с резидентами Стартап-центра БГУ и их проектам, поучаствовать в их активностях, а также посетить зону активности StartUp Space и попасть в их команду.

В программу Space Day входят следующие выступления:

  • Выступление Егора Олиферко — руководителя молодежного предпринимательского сообщества StartUp Space BSU, на котором будет анонсирована акселерационная программа Space University, а также грядущие хакатоны с крупными компаниями Беларуси.
  • Выступление founder`a репетиторского центра «Edme.by», выпускника резидентства «Стартап-центр БГУ» Дмитрия Третьякова на тему: «Рост и достижения выпускников программы Space University»,
  • Выступление основателей агентства «Marketmate», резидентов Стартап-центра БГУ Никиты Чивеля и Алексея Капитанова на тему: «Space University — возможность получить поддержку в развитии проекта от бизнеса»,
  • Выступление founder`а стартап-проекта «CartON» Глеба Бродко с темой: «Space Hackathon — возможность создать сплоченную команду и наполнить ее необходимыми компетенциями».
  • Также на форуме выступит секретный хедлайнер.

Организаторами форума выступают Стартап-центр БГУ и молодежное предпринимательское сообщество «StartUp Space».

Регистрация здесь.

Смотрите также

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 сентября 2024 года в 17:30 в зале «Орхидея» отеля «Пекин» (ул. Красноармейская, 36) состоится форум для будущих предпринимателей Space Day.К участию приглашаются студенты...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Курский завод инвестировал в нас около $ 800 тысяч». Нетипичная история бизнеса по токенизации производства зарядных станций для электрокаров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.09.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика