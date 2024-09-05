Space Day 2024: форум возможностей для будущих предпринимателей

Источник материала: ProBusiness

12 сентября 2024 года в 17:30 в зале «Орхидея» отеля «Пекин» (ул. Красноармейская, 36) состоится форум для будущих предпринимателей Space Day. К участию приглашаются студенты минских ВУЗов, которые хотят узнать как попасть в круг общения единомышленников, начать свой бизнес с нуля, а также попробовать свои навыки в решении бизнес-задач и создании продуктов.

Space Day дает возможность стать частью межвузовского предпринимательского сообщества StartUp Space, подать заявку на программу для предпринимательских проектов начальных стадий Space University, узнать первым о будущих Хакатонах с ведущими компаниями страны, а также поучаствовать в нетворкинге.

Перед основной программой участников ждет аллея проектов, где они смогут познакомиться с резидентами Стартап-центра БГУ и их проектам, поучаствовать в их активностях, а также посетить зону активности StartUp Space и попасть в их команду.

В программу Space Day входят следующие выступления:

Выступление Егора Олиферко — руководителя молодежного предпринимательского сообщества StartUp Space BSU, на котором будет анонсирована акселерационная программа Space University, а также грядущие хакатоны с крупными компаниями Беларуси.

Выступление founder`a репетиторского центра «Edme.by», выпускника резидентства «Стартап-центр БГУ» Дмитрия Третьякова на тему: «Рост и достижения выпускников программы Space University»,

Выступление основателей агентства «Marketmate», резидентов Стартап-центра БГУ Никиты Чивеля и Алексея Капитанова на тему: «Space University — возможность получить поддержку в развитии проекта от бизнеса»,

Выступление founder`а стартап-проекта «CartON» Глеба Бродко с темой: «Space Hackathon — возможность создать сплоченную команду и наполнить ее необходимыми компетенциями».

Также на форуме выступит секретный хедлайнер.

Организаторами форума выступают Стартап-центр БГУ и молодежное предпринимательское сообщество «StartUp Space».