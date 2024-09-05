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Space Day 2024: форум возможностей для будущих предпринимателей
05.09.2024 16:27 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
12 сентября 2024 года в 17:30 в зале «Орхидея» отеля «Пекин» (ул. Красноармейская, 36) состоится форум для будущих предпринимателей Space Day. К участию приглашаются студенты минских ВУЗов, которые хотят узнать как попасть в круг общения единомышленников, начать свой бизнес с нуля, а также попробовать свои навыки в решении бизнес-задач и создании продуктов.
Space Day дает возможность стать частью межвузовского предпринимательского сообщества StartUp Space, подать заявку на программу для предпринимательских проектов начальных стадий Space University, узнать первым о будущих Хакатонах с ведущими компаниями страны, а также поучаствовать в нетворкинге.
Перед основной программой участников ждет аллея проектов, где они смогут познакомиться с резидентами Стартап-центра БГУ и их проектам, поучаствовать в их активностях, а также посетить зону активности StartUp Space и попасть в их команду.
В программу Space Day входят следующие выступления:
Организаторами форума выступают Стартап-центр БГУ и молодежное предпринимательское сообщество «StartUp Space».
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12 сентября 2024 года в 17:30 в зале «Орхидея» отеля «Пекин» (ул. Красноармейская, 36) состоится форум для будущих предпринимателей Space Day.К участию приглашаются студенты...
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