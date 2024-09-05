«Курский завод инвестировал в нас около $ 800 тысяч». Нетипичная история бизнеса по токенизации производства зарядных станций для электрокаров

Источник материала: ProBusiness



Фото из личного архива героя.

Portal Network — это проект, идея которого заключается в в том, чтобы построить систему совместного владения и управления разными бизнесами, реализованную по модели DAO (Data Access Object — абстрактный интерфейс к какому-либо типу базы данных или механизму хранения). Зарядные станции — первое направление, с которого начала команда, потому что в нем было больше всего компетенций. Построив успешный бизнес по производству и продаже «зарядок» для электромобилей, команда решила двигаться дальше и переходить в блокчейн. Фаундер проекта Максим Прусов рассказал о том, как построить бизнес в Web3, почему для Portal Network выбрал именно экосистему TON и какие есть перспективы развития электротранспорта.

«Мы думали, как заработать деньги, и оказалось, что среди нас был человек, который занимался зарядными станциями»

Максим по образованию психолог, но практически всю свою карьеру занимался анализом бизнес-процессов, разработкой структур организации и реализацией этих структур на практике. В команде проекта Portal Network Максим отвечает за стратегическое планирование, структурирование бизнес-процессов и контроль их правильной реализации.

— История Portal Network начиналась с компании Portal Energy, которая специализируется на продаже зарядных станций. Несколько лет назад в кругу знакомых мы думали, как заработать деньги, и оказалось, что среди нас был человек, который занимался зарядными станциями, причем у него уже были какие-то наработки и готовая станция. Мы немного все это доработали и нашли первого инвестора — им стал Курский завод, который в общей сложности инвестировал в нас около $ 800 тысяч. Нашей основной движущей силой было желание сделать что-то инновационное, нестандартное, что выйдет за рамки всем привычного бизнеса и выведет его на другой уровень. Мы хотели реализовать это на принципах децентрализации, автономии и т.д. Это было и остается для нас главной целью. В рамках этого мы искали способы реализации и развития, при этом занимаясь вполне понятным и классическим бизнесом, производя и продавая зарядные станции.



Фото из личного архива

Сами «зарядки» хорошо продаются, так как рынок электромобилей стремительно растет, а покрытие зарядной инфраструктуры все еще недостаточно велико. Если мы сравним рынок России и рынок Китая или Европы, то там зарядная инфраструктура в десятки раз более развита. Но неизбежно это дойдет и к нам. У нас все это сложилось в голове таким образом, что вот есть 3 сущности: электростанции, электромобили и инфраструктура. Всем этим нужно заниматься в комплексе. Компетенций с производством электромоблией у нас не было, зато были в производстве зарядных станций. Самой простой схемой была бы установка станции и продажа электричества, но мы хотели чего-то большего. Так мы пришли к созданию Portal Network — системы совместного владения и управления бизнесами через интерфейс DAO.

Деньги вполне можно зарабатывать просто продавая станции, но для нас интересно выстроить модель структуры организации по принципу DAO, ведь это естественное движение вперед, потому что классические централизованные организации и корпорации исчерпали себя. Поскольку у нас технические компетенции были именно в сфере электротранспорта и конкретно зарядных станций, мы начали создавать экосистему, которая позволяет совместно владеть и управлять этим бизнесом.



Фото из личного архива

Сейчас от DAO есть только теория, так как на текущий момент все вопросы контроля и принятия решений осуществляются нами централизованно. Нам еще предстоит трансформировать эту систему и в не таком далеком будущем у нас это получится. При этом, такой подход к развитию нашей экосистемы позволяет не зацикливаться на каком-то одном бизнес-направлении. Сейчас у нас, например, в работе направление майнинга и идут переговоры с китайскими партнерами, которые сделают станцию с майнерами. Есть уже договоренности с производителями. В Portal Network были привлечены инвестиции в размере более $ 300 тысяч. В будущем мы планируем привлечь еще $ 1,1 млн, и сейчас активно работаем над этим, $ 880 тысяч мы собираемся инвестировать в станции, а оставшуюся часть — в зарплату и продвижение.

Владея токеном $POE нашего проекта, пользователь становится совладельцем всего бизнеса. Введение токенов в эксплуатацию у нас происходит по мере добавления ценности в проект. Когда будут другие проекты, а мы ведь не собираемся останавливаться только на зарядных станциях, т.е. по мере добавления любой ценности в работу, будут вводиться соответствующие объемы токенов. При этом решения приниматься будут сообществом по модели DAO.

«Сегодня у нас больше 1 тысячи активных пользователей, большая часть из которых опытные „криптаны“»

Экосистему TON мы выбрали не просто так. На сегодня здесь самая удобная структура для взаимодействия с пользователями и привлечения новых людей. К TON мы пришли не сразу, до этого пробовали развивать наш проект в экосистеме ETH и BNB, но в итоге остановились на TON. Благодаря массадопшену, технической части и новизне самой экосистемы TON, Portal Network оказалось перспективнее развивать именно здесь. Сегодня у нас свыше тысячи активных пользователей, большая часть из которых опытные «криптаны», хотя есть и новички, которым проект показался интересным и они решили в него инвестировать. Нам еще предстоит большая работа с сообществом, чтобы все объяснить людям, донести до них всю ценность и дальше расти.



Фото из личного архива

Перспективы развития рынка электромобилей в России выглядят позитивно, учитывая, что этот рынок является естественным продолжением технического прогресса. Электромобили с их электродвигателями более совершенны и эффективны по многим показателям, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Основная проблема на данный момент — это аккумуляторные батареи, их размер и емкость. Однако уже появляются технологии, связанные с твердотельными батареями, которые могут решить эти проблемы.

Если говорить о текущем состоянии рынка, то прирост количества электромобилей в России составляет 70−90% в год, практически удваиваясь ежегодно. Тем не менее, количество зарядных станций остается крайне низким — на всю страну их насчитывается около 4,5 тысяч. Прирост инфраструктуры составляет всего 10% в год, что является серьезной преградой для развития рынка электромобилей и электротранспорта в целом. Государство, однако, начало активно вкладывать средства в развитие зарядной инфраструктуры. По программе субсидирования, на создание сети зарядных станций было выделено ₽ 750 млрд. Эта программа предусматривает возврат до 60% стоимости станции мощностью 150 киловатт и технического присоединения. Срок окупаемости одной зарядной станции посчитать достаточно сложно, так как на это влияет много факторов. Одна зарядная станция, если угадать с локацией, портами для зарядки и т.д. может окупиться и за 3 месяца, а может не окупиться и вовсе.



Фото из личного архива

Сейчас некоторые люди говорят, что водители устали от электрокаров и началась обратная тенденция с переходом на ДВС, однако это миф. И рынок, и инфраструктура продолжают развиваться.