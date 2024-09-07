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Глава МИД Беларуси: Строительство армянского храма – результат долгой дружбы между двумя народами
07.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Строительство первой в Беларуси
Армянский апостольский храм смогут посещать и белорусы, которые хотят познакомиться с культурой дружественного народа. Для них там откроют музей и школу армянского языка. 24-метровую церковь традиционно построили из камня, туфа и базальта. Материалы привезли из Армении. Иконы святых и роспись внутри храма сделали лучшие армянские мастера.
Возводить храм начали в августе 2022 года. Тогда же выделенный под церковь участок освятил армянский священник. На строительство пожертвовали средства не только армяне, но и белорусы. Всего уже собрали более 16 тысяч белорусских, или почти 450 тысяч российских рублей. В Беларуси живут более восьми тысяч армян, из них почти две тысячи – в белорусской столице.
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Церковь традиционно построили из камня, туфа и базальта. Материалы привезли из Армении.
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