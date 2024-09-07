Глава МИД Беларуси: Строительство армянского храма – результат долгой дружбы между двумя народами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Строительство первой в Беларуси армянской апостольской церкви – результат долгой дружбы между белорусским и армянским народами. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, передает «МИР 24».

Армянский апостольский храм смогут посещать и белорусы, которые хотят познакомиться с культурой дружественного народа. Для них там откроют музей и школу армянского языка. 24-метровую церковь традиционно построили из камня, туфа и базальта. Материалы привезли из Армении. Иконы святых и роспись внутри храма сделали лучшие армянские мастера.

«Необходимость возникла, потому что во всем мире есть армянские церкви. Армения первая в мире приняла христианство как государственную религию в 301 году. И если мы посмотрим на перепись населения Беларуси 2019 года, армяне занимают шестое место. Поэтому здесь много верующих армян», – подчеркнул председатель Минского армянского культурно-просветительского общества Георгий Егиазарян.

«Для многих армян это будет очень знаковый религиозный центр, где они смогут реализовать свои религиозные вещи, начиная от прихода сюда по праздникам, совершения обрядов. Здесь наверняка будут заключаться браки, креститься будут младенцы», – отметил Максим Рыженков.

Возводить храм начали в августе 2022 года. Тогда же выделенный под церковь участок освятил армянский священник. На строительство пожертвовали средства не только армяне, но и белорусы. Всего уже собрали более 16 тысяч белорусских, или почти 450 тысяч российских рублей. В Беларуси живут более восьми тысяч армян, из них почти две тысячи – в белорусской столице.