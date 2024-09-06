Очереди из сотни легковых автомобилей выстроились на границе Беларуси и Польши

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На границе Беларуси и Польши собрались очереди из сотни легковых автомобилей . Водители стоят там в ожидании сутки, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Автомобили прошли все виды контроля на белорусской стороне. До польской границы около 30 метров. Но и ожидание здесь может растянуться на несколько часов. Автомобилисты ждут, когда европейские пограничники запустят их на свою территорию.

В машине группа коллег. Всем пришлось прервать отпуск. Из Башкортостана нужно добраться на работу в Испанию.

«Сейчас 12, здесь стоим. Полпути только. Еще в Польше проходить надо», – пожаловался автомобилист Михаил Синцов.

Пункт пропуска «Брест» – кратчайший путь, чтобы попасть из Беларуси в Польшу на легковом авто. Все другие въезды закрыты по инициативе европейской стороны.

«Основная причина очередей – это неритмичная работа сопредельной стороны. Периодически наблюдаются часы, когда существенно сокращается количество транспортных средств, которым они дают разрешение въехать на свою сторону. И, соответственно, белорусские службы не имеют возможности запустить в пункт пропуска дополнительные транспортные средства», – рассказал официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.

Пропускная способность здесь – 1700 автомобилей в сутки в одну сторону. Но проезжает почти в два раза меньше.

«На работу тоже немножко опаздываем. На мотоциклах хорошо», – отметил мотоциклист Александр.

Усложняет обстановку и погода. Столбики термометров «застыли» на отметке в 30 градусов. Каждый спасается от зноя по-своему. Подстроились под погоду и мелкие предприниматели. В ассортимент вернули летние товары. То, что дольше хранится без холодильника. Миколай Гавазе закупает белорусские продукты под заказ. Несколько раз в месяц курсирует между Бело-Подляской и Брестом. Расстояние в 50 километров растягивается на день.

Пережить ожидание помогают волонтеры. Сотрудники Красного Креста раздают питьевую воду.

«Мы стараемся с коллегами выходить каждый день в жаркую погоду: утром, в обед и вечером, в зависимости от жары», – рассказала специалист Брестской областной организации Красного Креста Юлия Ермакова.

В зоне ожидания дежурит и бригада скорой помощи. Принимают на месте. И обязательно раз в два часа объезжают всю очередь. Особенность работы здесь в том, что фельдшеры совмещают сразу несколько функций. Они же диагносты, хирурги, неврологи, психотерапевты и психологи.

«Женщины переживают за здоровье. Иностранные женщины очень сильно переживают. В основном, подскакивает давление, голова, слабость. Они же здесь еще толком не кушают как надо, не пьют воду. Плюс стресс», – отметил фельдшер Алексей Прокопчик.

На территории пункта пропуска добавили фуд-трак с горячим питанием. Обустроили зеленую зону для отдыха.