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Очереди из сотни легковых автомобилей выстроились на границе Беларуси и Польши
06.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На границе Беларуси и Польши собрались
Автомобили прошли все виды контроля на белорусской стороне. До польской границы около 30 метров. Но и ожидание здесь может растянуться на несколько часов. Автомобилисты ждут, когда европейские пограничники запустят их на свою территорию.
В машине группа коллег. Всем пришлось прервать отпуск. Из Башкортостана нужно добраться на работу в Испанию.
Пункт пропуска «Брест» – кратчайший путь, чтобы попасть из Беларуси в Польшу на легковом авто. Все другие въезды закрыты по инициативе европейской стороны.
Пропускная способность здесь – 1700 автомобилей в сутки в одну сторону. Но проезжает почти в два раза меньше.
Усложняет обстановку и погода. Столбики термометров «застыли» на отметке в 30 градусов. Каждый спасается от зноя по-своему. Подстроились под погоду и мелкие предприниматели. В ассортимент вернули летние товары. То, что дольше хранится без холодильника. Миколай Гавазе закупает белорусские продукты под заказ. Несколько раз в месяц курсирует между Бело-Подляской и Брестом. Расстояние в 50 километров растягивается на день.
Пережить ожидание помогают волонтеры. Сотрудники Красного Креста раздают питьевую воду.
В зоне ожидания дежурит и бригада скорой помощи. Принимают на месте. И обязательно раз в два часа объезжают всю очередь. Особенность работы здесь в том, что фельдшеры совмещают сразу несколько функций. Они же диагносты, хирурги, неврологи, психотерапевты и психологи.
На территории пункта пропуска добавили фуд-трак с горячим питанием. Обустроили зеленую зону для отдыха.
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Автомобилисты ждут, когда европейские пограничники запустят их на свою территорию.
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