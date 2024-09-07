|
Артисты из России и Беларуси съехались на музыкальный конкурс «Душа народная» в Минске
07.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск наполнился звуками средневековых замков и ярмарок. В Беларуси впервые проходит международный музыкальный конкурс «Душа народная», передает телеканал «МИР 24».
Приехали участники из Беларуси и России. Многие из них – непрофессиональные артисты. Всего на конкурс подали около ста заявок. В финал попали 28 участников: это 13 коллективов и 15 солистов. Для всех это хороший шанс показать свое творчество и найти единомышленников.
Лучший народный коллектив или сольный артист получат Гран-при конкурса и денежную премию. Это три тысячи белорусских или почти 85 тысяч российских рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В финал попали 28 участников: это 13 коллективов и 15 солистов, победитель получит почти 85 тысяч российских рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)