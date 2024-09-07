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Артисты из России и Беларуси съехались на музыкальный конкурс «Душа народная» в Минске

07.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Артисты из России и Беларуси съехались на музыкальный конкурс «Душа народная» в Минске
 Фото: МТРК «Мир»

Минск наполнился звуками средневековых замков и ярмарок. В Беларуси впервые проходит международный музыкальный конкурс «Душа народная», передает телеканал «МИР 24».

Приехали участники из Беларуси и России. Многие из них – непрофессиональные артисты. Всего на конкурс подали около ста заявок. В финал попали 28 участников: это 13 коллективов и 15 солистов. Для всех это хороший шанс показать свое творчество и найти единомышленников.

«Мы хотели показать изюминку, энергию, настроение, характер белорусского народа и характер женщин, которые приходят независимо от своего возраста, потому что они, видите, какие красивые, очаровательные! У нас есть женщина, которую мы называем «аксакал», ей 87 лет», – рассказала руководитель народного вокального ансамбля «Крынiца» Светлана Солодкая.

«Очень важно, чтобы мы сохраняли певческую и исполнительскую культуру, инструментальную, потому что это имеет отношение к нашим двум странам: и к России, и к Беларуси. Мы народ певучий, мы народ, который любит играть, любит танцевать», – отметил заслуженный артист России, председатель жюри международного конкурса «Душа народная» Сергей Войтенко.

Лучший народный коллектив или сольный артист получат Гран-при конкурса и денежную премию. Это три тысячи белорусских или почти 85 тысяч российских рублей.



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Теги: Минск
 
 
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В финал попали 28 участников: это 13 коллективов и 15 солистов, победитель получит почти 85 тысяч российских рублей.
 
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