Программа «Все как у людей» на «МИРе» запускает новый сезон. Как делают фильмы о жизни животных?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Программа «Все как у людей» на телеканале «МИР» запускает новый сезон . У бессменного ведущего проекта о природе Игоря Бышнева появится соведущий его сын. Как приоткрывают зрителям закулисье экстремальных съемок животных, узнала Янина Василевская.

Илья Бышнев уже и сосчитать не может, сколько лет снимает животных. Раньше всегда работал только за камерой. Теперь рассказывает зрителям о закулисье видеоохоты в новой рубрике программы.

«Ну все же хочется немножечко со зрителем как-то взаимодействовать, чтобы был понятен сам процесс съемки, более интересно. Я вообще изначально думал, что будет в телеблогерство вот такая рубрика, то есть, так получается научно-популярная передача, а тут есть рубрика в стиле лайф. Я думаю, это немножечко разряжает», – пояснил Илья.

Теперь автор и режиссер программы «Все как у людей» Игорь Бышнев тоже чаще появляется в кадре. В новой рубрике «Наш определитель» рассказывает, как узнать ту или иную птицу. По образованию он орнитолог.

«Первая передача – мы говорим про птичку просянку. Просянка, которая принадлежит к семейству овсянковых, которых штук 20 в Азии. Но она самая большая и самая невзрачная. И вот мы, из того, что собрали, путешествуя по странам СНГ, листаем всяких овсяночек, которые там двигаются, и сравниваем с просянкой. Зритель, по идее, увидев все это, должен выйти с твердым убеждением, что просянку в природе он узнает», – рассказал ведущий.