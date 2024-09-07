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Программа «Все как у людей» на «МИРе» запускает новый сезон. Как делают фильмы о жизни животных?
07.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Программа «Все как у людей» на телеканале «МИР» запускает
Илья Бышнев уже и сосчитать не может, сколько лет снимает животных. Раньше всегда работал только за камерой. Теперь рассказывает зрителям о закулисье видеоохоты в новой рубрике программы.
Теперь автор и режиссер программы «Все как у людей» Игорь Бышнев тоже чаще появляется в кадре. В новой рубрике «Наш определитель» рассказывает, как узнать ту или иную птицу. По образованию он орнитолог.
«Первая передача – мы говорим про птичку просянку. Просянка, которая принадлежит к семейству овсянковых, которых штук 20 в Азии. Но она самая большая и самая невзрачная. И вот мы, из того, что собрали, путешествуя по странам СНГ, листаем всяких овсяночек, которые там двигаются, и сравниваем с просянкой. Зритель, по идее, увидев все это, должен выйти с твердым убеждением, что просянку в природе он узнает», – рассказал ведущий.
На съемку одного кадра у команды могут уйти часы ожидания и дни подготовки. Так за 20 сезонов программы собрали уникальный видеоархив – почти вся флора и фауна Беларуси. Но Игорь Бышнев уверен, что открывать новое в природе можно бесконечно.
«Будет много Беловежской пущи – самого старого леса Европы. Будет жизнь европейской Амазонки – Припяти, Припятского национально парка и заодно Полесского радиационно-экологического заповедника, который мы наблюдаем лет, наверное, уже 25, что там происходит с природой. Будут новые национальные парки – Браславский и Нарочанский», – сообщил ведущий.
А вот в Минске встретить семью Бышневых- большая удача. Блага цивилизации они поменяли на природные красоты. И не прогадали. Живя в Березенском заповеднике, они работают над новыми проектами и дарят зрителям эксклюзивные кадры и факты о животных.
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Илья Бышнев расскажет зрителям о закулисье видеоохоты в новой рубрике программы.
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