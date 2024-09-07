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Программа «Все как у людей» на «МИРе» запускает новый сезон. Как делают фильмы о жизни животных?

07.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Программа «Все как у людей» на «МИРе» запускает новый сезон. Как делают фильмы о жизни животных?
 Фото: МТРК «Мир»

Программа «Все как у людей» на телеканале «МИР» запускает новый сезон. У бессменного ведущего проекта о природе Игоря Бышнева появится соведущий его сын. Как приоткрывают зрителям закулисье экстремальных съемок животных, узнала Янина Василевская.

Илья Бышнев уже и сосчитать не может, сколько лет снимает животных. Раньше всегда работал только за камерой. Теперь рассказывает зрителям о закулисье видеоохоты в новой рубрике программы.

«Ну все же хочется немножечко со зрителем как-то взаимодействовать, чтобы был понятен сам процесс съемки, более интересно. Я вообще изначально думал, что будет в телеблогерство вот такая рубрика, то есть, так получается научно-популярная передача, а тут есть рубрика в стиле лайф. Я думаю, это немножечко разряжает», – пояснил Илья.

Теперь автор и режиссер программы «Все как у людей» Игорь Бышнев тоже чаще появляется в кадре. В новой рубрике «Наш определитель» рассказывает, как узнать ту или иную птицу. По образованию он орнитолог.

«Первая передача – мы говорим про птичку просянку. Просянка, которая принадлежит к семейству овсянковых, которых штук 20 в Азии. Но она самая большая и самая невзрачная. И вот мы, из того, что собрали, путешествуя по странам СНГ, листаем всяких овсяночек, которые там двигаются, и сравниваем с просянкой. Зритель, по идее, увидев все это, должен выйти с твердым убеждением, что просянку в природе он узнает», – рассказал ведущий.

Тест: хорошо ли вы знаете телеканал «Мир»?
Проверим, насколько вы внимательный зритель!

На съемку одного кадра у команды могут уйти часы ожидания и дни подготовки. Так за 20 сезонов программы собрали уникальный видеоархив – почти вся флора и фауна Беларуси. Но Игорь Бышнев уверен, что открывать новое в природе можно бесконечно.

«Будет много Беловежской пущи – самого старого леса Европы. Будет жизнь европейской Амазонки – Припяти, Припятского национально парка и заодно Полесского радиационно-экологического заповедника, который мы наблюдаем лет, наверное, уже 25, что там происходит с природой. Будут новые национальные парки – Браславский и Нарочанский», – сообщил ведущий.

А вот в Минске встретить семью Бышневых- большая удача. Блага цивилизации они поменяли на природные красоты. И не прогадали. Живя в Березенском заповеднике, они работают над новыми проектами и дарят зрителям эксклюзивные кадры и факты о животных.



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Теги: Минск
 
 
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Илья Бышнев расскажет зрителям о закулисье видеоохоты в новой рубрике программы.
 
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