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«Уверен, ты ощущаешь горячую поддержку родных болельщиков»: Лукашенко поздравил Соболенко с победой на US Open

08.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на Открытом чемпионате США по теннису.

«В напряженных поединках с лидерами мирового рейтинга ты проявила все свои лучшие спортивные качества. Где бы ни проходили соревнования, уверен, ты ощущаешь энергию и горячую поддержку родных болельщиков», – говорится в сообщении на сайте президента Беларуси.

Белорусский лидер также пожелал Арине Соболенко крепкого здоровья и новых побед.

В финальном матче Открытого чемпионата США белорусская спортсменка обыграла американку Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5. Для Соболенко это вторая победа на турнирах Большого шлема в одном сезоне. В начале года она выиграла турнир в Австралии.



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Белорусский лидер также пожелал теннисистке крепкого здоровья и новых побед.
 
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