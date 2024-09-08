«Уверен, ты ощущаешь горячую поддержку родных болельщиков»: Лукашенко поздравил Соболенко с победой на US Open

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на Открытом чемпионате США по теннису.

«В напряженных поединках с лидерами мирового рейтинга ты проявила все свои лучшие спортивные качества. Где бы ни проходили соревнования, уверен, ты ощущаешь энергию и горячую поддержку родных болельщиков», – говорится в сообщении на сайте президента Беларуси.

Белорусский лидер также пожелал Арине Соболенко крепкого здоровья и новых побед.