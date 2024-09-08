|
«Уверен, ты ощущаешь горячую поддержку родных болельщиков»: Лукашенко поздравил Соболенко с победой на US Open
08.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на Открытом чемпионате США по теннису.
Белорусский лидер также пожелал Арине Соболенко крепкого здоровья и новых побед.
В финальном матче Открытого чемпионата США
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Уверен, ты ощущаешь горячую поддержку родных болельщиков»: Лукашенко поздравил Соболенко с победой на US Open
Белорусский лидер также пожелал теннисистке крепкого здоровья и новых побед.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)