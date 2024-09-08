Музыка, танцы и интеллектуальные соревнования: ведущие Радио «МИР-Беларусь» поздравили жителей и гостей Гродно с Днем города

Источник материала: Mir24.TV Belarus

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Ведущие Радио «МИР-Беларусь» поздравили жителей и гостей Гродно с Днем города . Как прошел дебютный выход на сцену новой команды – в материале корреспондента «МИР 24» Галины Пузыны.

Центр города – место встречи и культурных мероприятий. На главной сцене ведущих Радио «МИР-Беларусь» в Гродно встретили тысячи горожан.

«Конечно, очень много эмоций. Когда ты выходишь на сцену и видишь, как много людей тебя встречает. Они тебя ждут, они тебя знают. Здорово. Для меня это первый опыт в составе Радио «МИР». И я просто под большим впечатлением», – рассказала ведущая вечернего шоу на Радио «МИР-Беларусь» Женя Задора.

«Зал ждет от тебя каких-то больших эмоций. Это накладывает на тебя свой отпечаток. Немного волнительно. Но аудитория теплая, очень приятно работать с людьми, которые заражены на позитив», – рассказал ведущий утреннего шоу на Радио «Мир-Беларусь» Андрей Максимов.