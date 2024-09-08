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Музыка, танцы и интеллектуальные соревнования: ведущие Радио «МИР-Беларусь» поздравили жителей и гостей Гродно с Днем города
08.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusГродно с Днем города" height="100%" width="670">
Ведущие Радио «МИР-Беларусь» поздравили жителей и гостей Гродно с
Центр города – место встречи и культурных мероприятий. На главной сцене ведущих Радио «МИР-Беларусь» в Гродно встретили тысячи горожан.
«Зал ждет от тебя каких-то больших эмоций. Это накладывает на тебя свой отпечаток. Немного волнительно. Но аудитория теплая, очень приятно работать с людьми, которые заражены на позитив», – рассказал ведущий утреннего шоу на Радио «Мир-Беларусь» Андрей Максимов.
На два часа ведущие Радио «МИР-Беларусь» увлекли зрителей праздника своим концертом. Проверили танцевальную подготовку гродненцев, устроили интеллектуальные соревнования. Самым активным вручили подарки.
«Совсем недавно нам дозвонился в утреннее шоу слушатель из Гродно. Ребята-ведущие прямо в прямом эфире говорят: «Здорово, а мы же скоро к вам едем». А он говорит: «А мы знаем. Мы ждем». Вы знаете, это здорово. Это воодушевляет», – рассказала главный редактор студии радио Представительства МТРК «Мир» в Беларуси Ирина Мартьянова.
Концерт в Гродно провели с новой программой. На сцене – новые ведущие и новая кавер-группа. Музыкальный плейлист тоже составили в новом стиле радио. В него вошли зарубежные, российские и белорусские хиты.
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Музыка, танцы и интеллектуальные соревнования: ведущие Радио «МИР-Беларусь» поздравили жителей и гостей Гродно с Днем города
Концерт в Гродно провели с новой программой. На сцену вышли новые ведущие и новая кавер-группа.
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