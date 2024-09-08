ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Музыка, танцы и интеллектуальные соревнования: ведущие Радио «МИР-Беларусь» поздравили жителей и гостей Гродно с Днем города

08.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Музыка, танцы и интеллектуальные соревнования: ведущие Радио «МИР-Беларусь» поздравили жителей и гостей <a href=Гродно с Днем города" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

Ведущие Радио «МИР-Беларусь» поздравили жителей и гостей Гродно с Днем города. Как прошел дебютный выход на сцену новой команды – в материале корреспондента «МИР 24» Галины Пузыны.

Центр города – место встречи и культурных мероприятий. На главной сцене ведущих Радио «МИР-Беларусь» в Гродно встретили тысячи горожан.

«Конечно, очень много эмоций. Когда ты выходишь на сцену и видишь, как много людей тебя встречает. Они тебя ждут, они тебя знают. Здорово. Для меня это первый опыт в составе Радио «МИР». И я просто под большим впечатлением», – рассказала ведущая вечернего шоу на Радио «МИР-Беларусь» Женя Задора.

«Зал ждет от тебя каких-то больших эмоций. Это накладывает на тебя свой отпечаток. Немного волнительно. Но аудитория теплая, очень приятно работать с людьми, которые заражены на позитив», – рассказал ведущий утреннего шоу на Радио «Мир-Беларусь» Андрей Максимов.

И в кресле ведущего посидеть, и за камерой постоять
Как прошел День открытых дверей телеканала «МИР» на ВДНХ?

На два часа ведущие Радио «МИР-Беларусь» увлекли зрителей праздника своим концертом. Проверили танцевальную подготовку гродненцев, устроили интеллектуальные соревнования. Самым активным вручили подарки.

«Совсем недавно нам дозвонился в утреннее шоу слушатель из Гродно. Ребята-ведущие прямо в прямом эфире говорят: «Здорово, а мы же скоро к вам едем». А он говорит: «А мы знаем. Мы ждем». Вы знаете, это здорово. Это воодушевляет», – рассказала главный редактор студии радио Представительства МТРК «Мир» в Беларуси Ирина Мартьянова.

Концерт в Гродно провели с новой программой. На сцене – новые ведущие и новая кавер-группа. Музыкальный плейлист тоже составили в новом стиле радио. В него вошли зарубежные, российские и белорусские хиты.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концерт в Гродно провели с новой программой. На сцену вышли новые ведущие и новая кавер-группа.
 
Новости дня
Новости разные
 
Танцевальный марафон, ярмарка и спектакли под открытым небом: как отметили День города в Гродно?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.09.2024
Mir24.TV Belarus
08.09.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика