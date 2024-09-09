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Пакет услуг «SMART START» - для новых клиентов Белагропромбанка

09.09.2024 14:49 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Если вы развиваете собственный бизнес, желаете оптимизировать свои затраты и повысить прибыль, воспользуйтесь продуктом Белагропромбанка для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — пакетом услуг «SMART START».

Всего за 1 копейку в месяц вы получаете обслуживание в Белагропромбанке по принципу «все включено»!

Пакет услуг «SMART START» наполнен основными необходимыми финансовыми сервисами, позволяет открыть текущие (расчетные) счета в банке в белорусских рублях, пользоваться без ограничений системами дистанционного банковского обслуживания «Интернет-клиент», «Мобильный банкинг».

Помимо этого, пакет предусматривает такой сервис, как свидетельствование карточки подписей. Сюда же включен безлимит платежей в белорусских рублях, банковские переводы в белорусских рублях без ограничений, бесплатное информирование посредством Viber, e-mail, SMS о проводимых в банке операциях и наступивших событиях.

Также в течение месяца можно запросить в банке и бесплатно получить две любые справки: это может быть справка о наличии счетов в банке, движении денежных средств по счетам клиента, наличии остатка денежных средств на счетах на определенную дату, лицах, уполномоченных распоряжаться счетом, наличии задолженности по активным банковским операциям и др.

Кассовое обслуживание производится в белорусских рублях. Прием наличных через кассу Белагропромбанка вам обойдется в 0,2% от суммы, а через АДМ и банкоматы — без комиссии, то есть бесплатно. При выдаче наличных комиссия составит 2% от суммы.

Важное условие подключения к пакету услуг — у предпринимателя на момент подачи заявления на открытие текущего (расчетного) счета в течение последних 12-ти месяцев должны были отсутствовать иные счета в Белагропромбанке. Пакет услуг предоставляется НА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ абсолютно всем новым клиентам Белагропромбанка — как начинающим предпринимателям, стартапам, так и действующим компаниям.

Пакет услуг «SMART START» — для старта и роста вашего бизнеса!

УНП 100 693 551.

 
 
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