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Уборочная в Беларуси: начата уборка кукурузы на силос – это основа меню для скота
09.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Уборочная кампания в Беларуси не сбавляет темпов. С учетом рапса намолотили уже 8 миллионов тонн зерна. Начали и уборку кукурузы на силос. Работают ударно, чтобы успеть закончить к заморозкам, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Техника заправлена, жатки настроены, механизаторы проинструктированы. Комбайнер Святослав Любезный с уборки полей с зерновыми сразу «переехал» на кукурузные. Царицу культур после летнего зноя убирать в радость. В помощь не только 30-летний стаж, но и современная техника.
С желто-зеленой культурой сейчас работают почти все хозяйства страны. Погода благоволит: сроки уборки сместились на неделю раньше. Оптимальные солнечные дни и осадки сформировали хороший урожай. В среднем 300, а где-то и 500 центнеров с гектара.
Силос – корм особый. Важно для его уборки сохранить все растение. Ведь собирают аграрии не только плоды, но и стебли, в них тоже много витаминов. Для зеленого корма выводят специальные высокорослые кукурузные гибриды: с повышенным содержанием протеина, сахара и крахмала.
После сбора зеленую массу отправляют в траншеи. Здесь ее утрамбовывают, консервируют и оставляют дозревать. Через месяц такой корм пройдет специальные тесты и будет подаваться буренкам на пробу.
Завершить сбор кормовой кукурузы планируют к концу сентября, до заморозков. Это станет основным меню для скота до конца следующего года. А всего в стране должны собрать около 10 миллионов тонн травяных кормов. Сейчас по всей Беларуси собрали около 800 тысяч тонн кукурузы на силос.
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Уборочная кампания в Беларуси не сбавляет темпов. С учетом рапса намолотили уже 8 миллионов тонн зерна.
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