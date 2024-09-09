Уборочная в Беларуси: начата уборка кукурузы на силос – это основа меню для скота

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уборочная кампания в Беларуси не сбавляет темпов. С учетом рапса намолотили уже 8 миллионов тонн зерна. Начали и уборку кукурузы на силос. Работают ударно, чтобы успеть закончить к заморозкам, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Техника заправлена, жатки настроены, механизаторы проинструктированы. Комбайнер Святослав Любезный с уборки полей с зерновыми сразу «переехал» на кукурузные. Царицу культур после летнего зноя убирать в радость. В помощь не только 30-летний стаж, но и современная техника.

«Погода позволяет работать каждый день. Дождей нет. Трудимся до девяти вечера. Я смотрю, чтобы жатка резала, чтобы зазор был, давило зерно, как комбайн, чтобы по компьютеру было все, по технологии», – рассказал механизатор хозяйства Святослав Любезный.

С желто-зеленой культурой сейчас работают почти все хозяйства страны. Погода благоволит: сроки уборки сместились на неделю раньше. Оптимальные солнечные дни и осадки сформировали хороший урожай. В среднем 300, а где-то и 500 центнеров с гектара.

Силос – корм особый. Важно для его уборки сохранить все растение. Ведь собирают аграрии не только плоды, но и стебли, в них тоже много витаминов. Для зеленого корма выводят специальные высокорослые кукурузные гибриды: с повышенным содержанием протеина, сахара и крахмала.

«Надо уловить фазу, чтобы кукуруза не переспела. Если начнут сохнуть лист и стебель, а початок станет грубым, то и качество корма станет хуже», – отметил начальник производства продукции открытого грунта Сергей Ржеутский.

После сбора зеленую массу отправляют в траншеи. Здесь ее утрамбовывают, консервируют и оставляют дозревать. Через месяц такой корм пройдет специальные тесты и будет подаваться буренкам на пробу.

«Силос – это зеленый корм, в котором сбалансированы питательные вещества, необходимые для того, чтобы коровы давали больше молока. Это круглогодичный корм для коров. То есть силос – это корм из кукурузы, сенаж – зеленый корм из многолетних трав, злаково-бобовых. Все это вместе в рационе смешивается, добавляются комбикорма, это и есть рацион для животных», – рассказал Сергей Ржеутский.

Завершить сбор кормовой кукурузы планируют к концу сентября, до заморозков. Это станет основным меню для скота до конца следующего года. А всего в стране должны собрать около 10 миллионов тонн травяных кормов. Сейчас по всей Беларуси собрали около 800 тысяч тонн кукурузы на силос.