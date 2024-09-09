ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Китае: у сборной Беларуси уже несколько медалей

09.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Китае: у сборной Беларуси уже несколько медалей

Белорусы одну за одной берут медали на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Китае. Соревнуются мужчины и женщины. В копилке три золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали.

Так, в первый день соревнований белорусы заняли весь пьедестал. Спортсмены показали себя лучшими в мире в подъеме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни. Большая часть мужчин участвует в таких стартах не в первый раз. За плечами опыт и годы тренировок.

За звание лучших спасателей в Китае соревнуются команды из 12 стран трех континентов. Содружество Независимых Государств представляют Беларусь, Россия, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так, в первый день соревнований белорусы заняли весь пьедестал. Спортсмены показали себя лучшими в мире в подъеме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко на встрече с вьетнамским министром: Хотим мы этого или нет, но многополярный мир состоится
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.09.2024
Mir24.TV Belarus
09.09.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика