|
ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Китае: у сборной Беларуси уже несколько медалей
09.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусы одну за одной берут медали на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Китае. Соревнуются мужчины и женщины. В копилке три золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали.
Так, в первый день соревнований белорусы заняли весь пьедестал. Спортсмены показали себя лучшими в мире в подъеме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни. Большая часть мужчин участвует в таких стартах не в первый раз. За плечами опыт и годы тренировок.
За звание лучших спасателей в Китае соревнуются команды из 12 стран трех континентов. Содружество Независимых Государств представляют Беларусь, Россия, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так, в первый день соревнований белорусы заняли весь пьедестал. Спортсмены показали себя лучшими в мире в подъеме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)