ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Китае: у сборной Беларуси уже несколько медалей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы одну за одной берут медали на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Китае. Соревнуются мужчины и женщины. В копилке три золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали.

Так, в первый день соревнований белорусы заняли весь пьедестал. Спортсмены показали себя лучшими в мире в подъеме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни. Большая часть мужчин участвует в таких стартах не в первый раз. За плечами опыт и годы тренировок.

За звание лучших спасателей в Китае соревнуются команды из 12 стран трех континентов. Содружество Независимых Государств представляют Беларусь, Россия, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан.