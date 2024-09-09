ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко на встрече с вьетнамским министром: Хотим мы этого или нет, но многополярный мир состоится

09.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко на встрече с вьетнамским министром: Хотим мы этого или нет, но многополярный мир состоится
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко призвал Вьетнам усилить двустороннее сотрудничество с Беларусью в сфере безопасности. Об этом шла речь на встрече президента с министром общественной безопасности республики. Лыонг Там Куанг находится в Минске с официальным визитом.

Сперва белорусский лидер поздравил гостя с недавно прошедшим Днем независимости Вьетнама. Отношения со страной президент охарактеризовал как теплые и дружеские. Двусторонний товарооборот достиг рекордного показателя – почти 250 миллионов долларов. Укрепляют Минск и Ханой связи в сферах образования и культуры. Также Лукашенко отметил схожие взгляды на международную обстановку.

«Мы за многополярный мир. И хотим мы этого или нет, многополярный мир состоится. В этой связи в сильно меняющемся мире, очень сложном мире, неоднозначном мире, вопросы безопасности выходят на первое место. И я очень надеюсь, что ваш визит в Беларуси будет способствовать укреплению наших отношений и в сфере безопасности», – заявил Александр Лукашенко.

Также президент Беларуси передал через гостя приглашение посетить Минск главе Республики Вьетнам.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси призвал Вьетнам усилить двустороннее сотрудничество с республикой в сфере безопасности.
 
Новости дня
Новости разные
 
Воздухоохладители для холодильных камер: принцип работы, виды и особенности выбора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.09.2024
Mir24.TV Belarus
09.09.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика