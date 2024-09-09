Лукашенко на встрече с вьетнамским министром: Хотим мы этого или нет, но многополярный мир состоится

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко призвал Вьетнам усилить двустороннее сотрудничество с Беларусью в сфере безопасности. Об этом шла речь на встрече президента с министром общественной безопасности республики. Лыонг Там Куанг находится в Минске с официальным визитом.



Сперва белорусский лидер поздравил гостя с недавно прошедшим Днем независимости Вьетнама. Отношения со страной президент охарактеризовал как теплые и дружеские. Двусторонний товарооборот достиг рекордного показателя – почти 250 миллионов долларов. Укрепляют Минск и Ханой связи в сферах образования и культуры. Также Лукашенко отметил схожие взгляды на международную обстановку.

«Мы за многополярный мир. И хотим мы этого или нет, многополярный мир состоится. В этой связи в сильно меняющемся мире, очень сложном мире, неоднозначном мире, вопросы безопасности выходят на первое место. И я очень надеюсь, что ваш визит в Беларуси будет способствовать укреплению наших отношений и в сфере безопасности», – заявил Александр Лукашенко.

Также президент Беларуси передал через гостя приглашение посетить Минск главе Республики Вьетнам.