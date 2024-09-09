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Лукашенко на встрече с вьетнамским министром: Хотим мы этого или нет, но многополярный мир состоится
09.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко призвал Вьетнам усилить двустороннее сотрудничество с Беларусью в сфере безопасности. Об этом шла речь на встрече президента с министром общественной безопасности республики. Лыонг Там Куанг находится в Минске с официальным визитом.
Также президент Беларуси передал через гостя приглашение посетить Минск главе Республики Вьетнам.
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Лукашенко на встрече с вьетнамским министром: Хотим мы этого или нет, но многополярный мир состоится
Президент Беларуси призвал Вьетнам усилить двустороннее сотрудничество с республикой в сфере безопасности.
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