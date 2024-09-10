300 тысяч BYN на тюльпаны. Кто ищет деньги для развития бизнеса и почему это непростой процесс

Источник материала: ProBusiness





Месяц назад мы рассказывали о том, какие бизнесы и проекты ищут деньги для развития, а также анонсировали бесплатные консультации по привлечению инвестиций. Уже прошли первые встречи предпринимателей с нашим экспертом Сергеем Мисяченко, а на платформе «Про бизнес — Инвестиции» появились новые интересные предложения. Рассказываем, как прошла одна из консультаций, и показываем подборку свежих объявлений.

«Я думал, что все будет проще»

— С этой встречи я вынес немало полезной информации: какие в целом сегодня настроения у инвесторов; как развивается ритейл в Белрауси и что ему нужно, чтобы ТЦ был интересен для аренды; почему нужна единая концепция торгового центра, в котором все арендаторы должны гармонировать друг с другом и закрывать те потребности, которые есть у населения, — делится впечатлениями от консультации по инвестициям Руслан Гарматный, который сейчас ищет партнера для завершения строительства ТЦ в Заславле . — Но остался и один неотвеченный вопрос: почему так трудно найти инвестора и где их вообще искать? Я думал, что все будет проще, а на деле это настоящая работа — привлечь деньги в бизнес.



Сергей Мисяченко (слева) и Руслан Гарматный.

Я думал: ну, в чем проблема? Ты начинаешь какой-то интересный проект. Привлечь $ 100−200 тысяч — вообще не проблема… Но я стал встречаться с людьми, общаться, публиковать посты в соцсетях, а эффекта нет. Говорю: вот вам живые 16% годовых. Люди вместо этого покупают квартиры, которая никогда не принесет такого дохода. Где логика?

Однако после консультации Сергей Мисяченко ответил и на этот вопрос:

— Все просто. Это не инвесторы. Это просто люди, которые заработали какую-то сумму денег. Но по мозгам они не инвесторы. Им к этому еще предстоит прийти.

Роберт Кийосаки вывел очень важную теорию — квадрата денежных потоков. Через эту формулу нужно мерить абсолютно все в предпринимательстве. Есть четыре вида денежных потоков, у всех. Первый — это работа в найме. Мотивация такого человека — работать на кого-то и жить с этого. Второй денежный поток — ремесленник. Я пеку пирожки и продаю на рынке, я выращиваю что-то, я шью сапоги, лечу зубы, стригу людей и так далее. Все завязано на мне, на моих руках, на моей голове, все вокруг меня. Человек не работает в найме, но это еще не бизнес, это — ремесло. Третий денежный поток — это бизнес, компании, корпорации. То есть их учредители имеют денежный поток с этих компаний, и они мыслят в рамках этой корпорации и этого денежного потока. Четвертый (высший) уровень — денежный поток инвестора, который уже смотрит на все через призму пассивного дохода.

Поэтому перед тем, как прийти к человеку и говорить «дай мне 300 тысяч», стоит выяснить, на уровне какого денежного потока он находится. Либо он задержался в найме (топ-менеджер), либо в ремесле — и еще не созрел быть инвестором. То есть это просто другое мышление.

Напоминаем, что любые проекты, которые ищут деньги на нашей платформе «Про бизнес — Инвестиции», получают шанс попасть на бесплатную консультацию по привлечению инвестиций в бизнес. Подробности здесь .

А теперь мы расскажем о новых интересных проектах, которые хотят развиваться и сейчас находятся в поиске инвесторов.

Тепличный бизнес (выращивание тюльпанов): необходим заем на развитие

Сумма инвестиций: 300 тысяч белорусских рублей (примерно $ 91 тысяча)

— Я занимаюсь тепличным бизнесом уже 5 лет, основная деятельность — выращивание тюльпанов к 8 марта и продажа их оптом. На данный момент есть 3 теплицы, в планах построить ещё 4, — пишет автор объявления . — Ищу именно заем, чтобы взять деньги под определённый ежемесячный процент и вернуть после сезона всю сумму с процентами.

Предложение:

Готов взять деньги под ежемесячные 2% от суммы, при условии ежемесячной оплаты процентов. Пример: Взял 100к на 6 месяцев, каждый месяц буду платить проценты в размере 2к (2к*6=12к) и в конце периода отдатся сумма займа (100к), общая сумма — 112 к. Готов взять деньги под ежемесячные 2,5% от суммы, при условии оплаты процентов в конце периода. Пример: взял 100к на 6 месяцев, отдал через 6 месяцев 100 к и 15к в виде процентов, общая сумма — 115 к.





На данный момент кредитуюсь на сумму, которую могу взять в кредит, но понимаю, что могу посадить тюльпанов и поставить теплиц больше, чем есть на данный момент. Естественно я их выращу и поставлю больше на свои деньги и кредиты, но это займёт 2−3 года, а с привлеченными деньгами сделаю это быстрее и за те же 2−3 года достигну больших успехов и масштабов в своем деле.

Социальная сеть для заводчиков-профессионалов с интегрированным маркетплейсом

Сумма инвестиций: не указаана.

— Breed Show — это база данных, маркетплейс и социальная сеть для заводчиков, продавцов товаров и услуг зооиндустрии, а также любителей животных, — утверждается в объявлении . — Это международный портал для заводчиков, состоящих в фелинологических и кинологических системах, имеющих сертификат регистрации питомника и заинтересованных в рекламе, продаже либо покупке животных. На сайте имеются все необходимые разделы оптимизирующие деятельность заводчика.





Кроме того, Breed Show является развлекательной площадкой для любителей животных, где можно осуществить поиск и приобрести гарантированно породистого домашнего любимца или просто с удовольствием проводить время. Площадка также предназначена для продажи всех видов товаров и услуг в зооиндустрии.

Сервис IceTab — работа с таблицами онлайн

Сумма инвестиций: 250 тысяч белорусских рублей (примерное $ 76 тысяч)

— Сервис IceTab — это объединение мощи базы данных и веб-интерфейса, утверждает автор объявления. — Сегодня все (от малого до крупного бизнеса) активно используется Excel для автоматизации своей работы. Однако Excel не адаптирован для современных требований: он не поддерживает совместную работу в реальном времени с возможностью персонального интерфейса, гибкого управления правами доступа, отображение информации в иных представлениях (графика, календарь, канбан-доска и др), ограничен в аналитике.

Что мы предлагаем?

Работать вместе без стресса. Ваши коллеги и партнеры могут одновременно редактировать одну и ту же таблицу. Да-да, сразу все — и никакого путаницы с файлами.

Ваши коллеги и партнеры могут одновременно редактировать одну и ту же таблицу. Да-да, сразу все — и никакого путаницы с файлами. Настройка прав доступа. Хотите, чтобы кто-то только смотрел, а кто-то редактировал? Легко! Вы сами решаете, кто и что может делать.

Хотите, чтобы кто-то только смотрел, а кто-то редактировал? Легко! Вы сами решаете, кто и что может делать. Данные как на ладони. Хотите увидеть данные в виде графиков или в календаре? Просто несколько кликов — и все готово!

Хотите увидеть данные в виде графиков или в календаре? Просто несколько кликов — и все готово! Для каждого — свой интерфейс. Все любят работать по-разному. Наш сервис позволяет каждому сотруднику настроить таблицу так, как ему удобнее.





Дружба с 1С. Наш сервис обожает интеграции с 1С, так что данные всегда там, где надо.

Наш сервис обожает интеграции с 1С, так что данные всегда там, где надо. Простые и честные тарифы. Платите только за то, что используете. Никаких переплат за лишние функции.

Мы находимся на стадии выхода на рынок и ищем партнера, который разделит наше видение и поможет в масштабировании. Первым шагом станет привлечение первых пользователей, проведение активных маркетинговых кампаний и развитие продукта с учетом обратной связи от клиентов.

Продуктовая B2B SaaS-компания

Сумма инвестиций: 165 тысяч белорусских рублей (примерно $ 50 тысяч)

— ScootAPI — продуктовая B2B SaaS компания с белорусскими корнями, инкорпорированная в Эстонии. Основной продукт — платформа для управления шеринговыми самокатами и велосипедами. Второстепенный продукт — платформа для управления парком электровелосипедов в долгосрочной аренде для сервиса доставки, — описывает бизнес автор объявления. — В 2023 году прибыль компании составила 40 тысяч евро. Мы ищем финансирование под подписанный контракт с крупным шеринговым оператором, который работает сразу в четырех странах Центральной Азии. Для реализации этого контракта нам необходимо доработать платформу, добавив поддержку мультивалютности и приема платежей в рамках одной платежной системы. Чем раньше мы подключим мультивалютность, тем быстрее получим выручку и выплатим займ.



Для построения архитектуры мультивалютности необходимо финансирование в виде займа на сумму 45 тысяч евро под 12% годовых. Мы готовы распределить выплату займа на 12 месяцев ежемесячными платежами с выплатой тела долга и процентных начислений. Потенциальная прибыль инвестора — 5400 евро в течение года или 450 евро в месяц.