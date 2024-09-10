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300 тысяч BYN на тюльпаны. Кто ищет деньги для развития бизнеса и почему это непростой процесс
10.09.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Месяц назад мы
«Я думал, что все будет проще»
— С этой встречи я вынес немало полезной информации: какие в целом сегодня настроения у инвесторов; как развивается ритейл в Белрауси и что ему нужно, чтобы ТЦ был интересен для аренды; почему нужна единая концепция торгового центра, в котором все арендаторы должны гармонировать друг с другом и закрывать те потребности, которые есть у населения, — делится впечатлениями от консультации по инвестициям Руслан Гарматный, который сейчас ищет партнера для
Я думал: ну, в чем проблема? Ты начинаешь какой-то интересный проект. Привлечь $ 100−200 тысяч — вообще не проблема… Но я стал встречаться с людьми, общаться, публиковать посты в соцсетях, а эффекта нет. Говорю: вот вам живые 16% годовых. Люди вместо этого покупают квартиры, которая никогда не принесет такого дохода. Где логика?
Однако после консультации Сергей Мисяченко ответил и на этот вопрос:
— Все просто. Это не инвесторы. Это просто люди, которые заработали какую-то сумму денег. Но по мозгам они не инвесторы. Им к этому еще предстоит прийти.
Роберт Кийосаки вывел очень важную теорию — квадрата денежных потоков. Через эту формулу нужно мерить абсолютно все в предпринимательстве. Есть четыре вида денежных потоков, у всех. Первый — это работа в найме. Мотивация такого человека — работать на кого-то и жить с этого. Второй денежный поток — ремесленник. Я пеку пирожки и продаю на рынке, я выращиваю что-то, я шью сапоги, лечу зубы, стригу людей и так далее. Все завязано на мне, на моих руках, на моей голове, все вокруг меня. Человек не работает в найме, но это еще не бизнес, это — ремесло.Третий денежный поток — это бизнес, компании, корпорации. То есть их учредители имеют денежный поток с этих компаний, и они мыслят в рамках этой корпорации и этого денежного потока. Четвертый (высший) уровень — денежный поток инвестора, который уже смотрит на все через призму пассивного дохода.
Поэтому перед тем, как прийти к человеку и говорить «дай мне 300 тысяч», стоит выяснить, на уровне какого денежного потока он находится. Либо он задержался в найме (топ-менеджер), либо в ремесле — и еще не созрел быть инвестором. То есть это просто другое мышление.
А теперь мы расскажем о новых интересных проектах, которые хотят развиваться и сейчас находятся в поиске инвесторов.
Тепличный бизнес (выращивание тюльпанов): необходим заем на развитие
Сумма инвестиций: 300 тысяч белорусских рублей (примерно $ 91 тысяча)
— Я занимаюсь тепличным бизнесом уже 5 лет, основная деятельность — выращивание тюльпанов к 8 марта и продажа их оптом. На данный момент есть 3 теплицы, в планах построить ещё 4, — пишет автор
Предложение:
На данный момент кредитуюсь на сумму, которую могу взять в кредит, но понимаю, что могу посадить тюльпанов и поставить теплиц больше, чем есть на данный момент. Естественно я их выращу и поставлю больше на свои деньги и кредиты, но это займёт 2−3 года, а с привлеченными деньгами сделаю это быстрее и за те же 2−3 года достигну больших успехов и масштабов в своем деле.
Социальная сеть для заводчиков-профессионалов с интегрированным маркетплейсом
Сумма инвестиций: не указаана.
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Кроме того, Breed Show является развлекательной площадкой для любителей животных, где можно осуществить поиск и приобрести гарантированно породистого домашнего любимца или просто с удовольствием проводить время. Площадка также предназначена для продажи всех видов товаров и услуг в зооиндустрии.
Сервис IceTab — работа с таблицами онлайн
Сумма инвестиций: 250 тысяч белорусских рублей (примерное $ 76 тысяч)
— Сервис IceTab — это объединение мощи базы данных и веб-интерфейса,
Что мы предлагаем?
Мы находимся на стадии выхода на рынок и ищем партнера, который разделит наше видение и поможет в масштабировании. Первым шагом станет привлечение первых пользователей, проведение активных маркетинговых кампаний и развитие продукта с учетом обратной связи от клиентов.
Продуктовая B2B SaaS-компания
Сумма инвестиций: 165 тысяч белорусских рублей (примерно $ 50 тысяч)
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Для построения архитектуры мультивалютности необходимо финансирование в виде займа на сумму 45 тысяч евро под 12% годовых. Мы готовы распределить выплату займа на 12 месяцев ежемесячными платежами с выплатой тела долга и процентных начислений. Потенциальная прибыль инвестора — 5400 евро в течение года или 450 евро в месяц.
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Месяц назад мы рассказывали о том, какие бизнесы и проекты ищут деньги для развития, а также анонсировали бесплатные консультации по привлечению инвестиций. Уже...
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