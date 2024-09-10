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Лукашенко призвал депутатов к более активной работе на международном уровне

10.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко призвал депутатов к более активной работе на международном уровне
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко призвал депутатов к более активной работе на международном уровне. Президент Беларуси принял с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко.

«Очень важно сейчас закрутить, раскрутить работу на международном уровне. Все-таки народная дипломатия, во главе которой должны идти депутаты, сейчас очень важна. И она дает свой эффект. Вы видите это и по работе наших сенаторов. Их, конечно, гораздо меньше. Думаю, в этом направлении надо действовать и Палате представителей. Здесь, как вы считаете, нам построить работу?» – отметил Александр Лукашенко.

Спикер нижней палаты парламента доложил, что такая деятельность уже ведется и приносит свои плоды. Беларусь приобретает все больше сторонников на международном уровне. Еще одно направление, которое усилят депутаты восьмого созыва, – это работа с населением.

«Это и прием граждан, участие в агитационно-пропагандистских мероприятиях, в заседаниях районных и областных исполнительных комитетов. Этому глава государства уделил особое внимание, подчеркнув, что голос депутата – это информация непосредственно с мест, самая интересная и живая, она позволяет делать определенные выводы», – подчеркнул председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко.

Также президент поинтересовался подготовкой ко второй сессии парламента. Депутаты соберутся в Овальном зале в День народного единства, который отмечается в республике 17 сентября.



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Президент Беларуси принял с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко.
 
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