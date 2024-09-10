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Лукашенко призвал депутатов к более активной работе на международном уровне
10.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко призвал депутатов к более активной работе на международном уровне. Президент Беларуси принял с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко.
Спикер нижней палаты парламента доложил, что такая деятельность уже ведется и приносит свои плоды. Беларусь приобретает все больше сторонников на международном уровне. Еще одно направление, которое усилят депутаты восьмого созыва, – это работа с населением.
Также президент поинтересовался подготовкой ко второй сессии парламента. Депутаты соберутся в Овальном зале в День народного единства, который отмечается в республике 17 сентября.
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Президент Беларуси принял с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко.
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