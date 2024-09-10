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«Беларусь единая»: молодежь обсудила настоящее и будущее республики

10.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Беларусь единая»: молодежь обсудила настоящее и будущее республики
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В преддверии Дня народного единства в Минске прошла республиканская информационно-просветительская акция «Беларусь единая». Дворец спорта собрал сотни юношей и девушек. Говорили об активной позиции молодежи, о настоящем и будущем республики.

На вопросы молодых людей отвечали журналисты, политики, историки, общественные деятели. Среди поднятых тем – влияние социальных сетей и цифровых технологий на формирование патриотизма у подрастающего поколения. Поговорили и о том, как сделать популярным День народного единства у молодежи. Главной темой встречи стало обсуждение моделей развития мирной Беларуси.

«Меня как самого ответственного отправили задать вопрос о том, какой будет республика через 10 либо 20 лет»; «Наша основная задача как студентов – получить качественное образование, которое сейчас в Беларуси на высоком уровне, и правильно воспользоваться им в жизни»; «Открытость, целеустремленность, амбициозность – именно так мы характеризуем современную молодежь. Беларусь – это именно та страна, которая нам позволит быть такими», – рассказали участники.

Акция «Беларусь единая» проводится четвертый год подряд и каждый раз в новом формате. В этот раз организовали выездную студию ток-шоу. Патриотические мероприятия проходят по всей стране. День народного единства Беларусь отмечает 17 сентября.



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Теги: Минск
 
 
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Дворец спорта собрал сотни юношей и девушек. Говорили об активной позиции молодежи, о настоящем и будущем республики.
 
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