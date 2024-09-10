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«Беларусь единая»: молодежь обсудила настоящее и будущее республики
10.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В преддверии Дня народного единства в Минске прошла республиканская информационно-просветительская акция «Беларусь единая». Дворец спорта собрал сотни юношей и девушек. Говорили об активной позиции молодежи, о настоящем и будущем республики.
На вопросы молодых людей отвечали журналисты, политики, историки, общественные деятели. Среди поднятых тем – влияние социальных сетей и цифровых технологий на формирование патриотизма у подрастающего поколения. Поговорили и о том, как сделать популярным День народного единства у молодежи. Главной темой встречи стало обсуждение моделей развития мирной Беларуси.
Акция «Беларусь единая» проводится четвертый год подряд и каждый раз в новом формате. В этот раз организовали выездную студию ток-шоу. Патриотические мероприятия проходят по всей стране. День народного единства Беларусь отмечает 17 сентября.
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Дворец спорта собрал сотни юношей и девушек. Говорили об активной позиции молодежи, о настоящем и будущем республики.
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