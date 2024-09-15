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Гомелю – 882 года. Радио «МИР»-Беларусь в честь Дня города устроило шоу с конкурсами, музыкой и подарками

15.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Гомелю – 882 года. Радио «МИР»-Беларусь в честь Дня города устроило шоу с конкурсами, музыкой и подарками
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусскому Гомелю – 882 года. С Днем города жителей поздравила и команда Радио «МИР»-Беларусь. Устроила грандиозное веселье с конкурсами, музыкой и подарками. Корреспондент «МИР 24» Галина Пузына тоже поучаствовала.

Музыку совместили с соревнованиями на скорость и сообразительность. Сценарий готовили всей командой.

«Где-то примерно 17 дней, 17 ночей. Может быть, 18 ночей. Но только полных. Про Гомель очень легко было найти информацию. Город с такой богатой историей, с богатой культурой. Все на поверхности было. Конечно же, искали интересные факты», – рассказал ведущий утреннего шоу Радио «МИР»-Беларусь Юрий Святокум.

«Получился микс интересных конкурсов, среди них есть и интеллектуальные – из разряда «Верю-не верю». У нас есть такая игра в прямом эфире. Мы ее взяли в программу, потому что понимали, что наверняка будет и молодежь, и люди постарше», – отметила ведущая утреннего шоу Радио «МИР»-Беларусь Катя Рыбак.

На танцевальном марафоне радиоведущие стали ближе к своим слушателям. Вместе уже и на сцене. Во время выступления поп- и кавер-групп не удержались от танца и зрители.

«Музыка отличная, атмосфера отличная. Всех гомельчан с праздником!»; «Я люблю слушать музыку, я меломан. Поэтому мне здесь очень нравится»; «Я люблю слушать Радио «МИР». Хожу на все праздники, очень люблю выбираться из дома с друзьями», – поделились гости праздника.

Подарки участникам подобрали под сезон. Дождевики и музыкальные колонки спасут осенью от непогоды и плохого настроения.



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Теги: Гомель
 
 
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На танцевальном марафоне радиоведущие стали ближе к своим слушателям. Вместе уже и на сцене. Во время выступления поп- и кавер-групп не удержались от танца и...
 
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