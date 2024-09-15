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Гомелю – 882 года. Радио «МИР»-Беларусь в честь Дня города устроило шоу с конкурсами, музыкой и подарками
15.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусскому Гомелю – 882 года. С Днем города жителей поздравила и команда
«Получился микс интересных конкурсов, среди них есть и интеллектуальные – из разряда «Верю-не верю». У нас есть такая игра в прямом эфире. Мы ее взяли в программу, потому что понимали, что наверняка будет и молодежь, и люди постарше», – отметила ведущая утреннего шоу Радио «МИР»-Беларусь Катя Рыбак.
Подарки участникам подобрали под сезон. Дождевики и музыкальные колонки спасут осенью от непогоды и плохого настроения.
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Гомелю – 882 года. Радио «МИР»-Беларусь в честь Дня города устроило шоу с конкурсами, музыкой и подарками
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