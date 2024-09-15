Гомелю – 882 года. Радио «МИР»-Беларусь в честь Дня города устроило шоу с конкурсами, музыкой и подарками

«Получился микс интересных конкурсов, среди них есть и интеллектуальные – из разряда «Верю-не верю». У нас есть такая игра в прямом эфире. Мы ее взяли в программу, потому что понимали, что наверняка будет и молодежь, и люди постарше», – отметила ведущая утреннего шоу Радио «МИР»-Беларусь Катя Рыбак.



На танцевальном марафоне радиоведущие стали ближе к своим слушателям. Вместе уже и на сцене. Во время выступления поп- и кавер-групп не удержались от танца и зрители.

«Музыка отличная, атмосфера отличная. Всех гомельчан с праздником!»; «Я люблю слушать музыку, я меломан. Поэтому мне здесь очень нравится»; «Я люблю слушать Радио «МИР». Хожу на все праздники, очень люблю выбираться из дома с друзьями», – поделились гости праздника.

Подарки участникам подобрали под сезон. Дождевики и музыкальные колонки спасут осенью от непогоды и плохого настроения.