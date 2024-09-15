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Поселения XV века и современные мастер-классы: как Минск отметил 957-й день рождения?
15.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинск отметил 957-й день рождения?" height="100%" width="670">
Минску 957 лет. День рождения столицы Беларуси жители отметили масштабно и ярко, рассказывает корреспондент «МИР 24» Алина Трус.
«В центре Минска установили интерактивные площадки. Гости слушают белорусские песни, дегустируют народные блюда и даже танцуют средневековые танцы. Можно закружиться в хороводе», – отметила журналист.
«Племена на территории Беларуси в основном жили вдоль рек, потому что сама территория Беларуси была покрыта лесами дремучими. Основная масса вела оседлый образ жизни, потому что реки позволяли, за счет рыбы продовольственные вопросы закрывались», – рассказал реконструктор Николай Барашков.
После экскурсии по историческому Минску можно прогуляться и по современными локациям. На улицах столицы развернули мастер-классы по печати, рисованию, организовали праздничные эстафеты и конкурсы.
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На улицах столицы развернули мастерские по печати, рисованию, организовали праздничные эстафеты и конкурсы.
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