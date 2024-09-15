Поселения XV века и современные мастер-классы: как Минск отметил 957-й день рождения?

«Племена на территории Беларуси в основном жили вдоль рек, потому что сама территория Беларуси была покрыта лесами дремучими. Основная масса вела оседлый образ жизни, потому что реки позволяли, за счет рыбы продовольственные вопросы закрывались», – рассказал реконструктор Николай Барашков.

«На мне костюм горожанки. Это средний класс людей, которые могли себе позволить красивые вещи, но при этом не что-то супердорогое. Основное платье пошито из шерсти, с льняной подкладкой. Специально делаются треугольные вставки, чтоб оно имело такую форму. Все пошито на основе фресок либо на основе найденных на раскопках платьев», –поделилась реконструктор Екатерина Лазарева.

После экскурсии по историческому Минску можно прогуляться и по современными локациям. На улицах столицы развернули мастер-классы по печати, рисованию, организовали праздничные эстафеты и конкурсы.

«Можем напечатать такую линогравюру, гравюру на линолеуме. Здесь вырезан Заславль. Заславская церковь. Мой родной город», – предложила специалист по графике Алиса Сикорская.

«Пришел сегодня сюда, на день города со своими друзьями, чтоб поучаствовать в разных конкурсах и повеселиться. Успели поиграть в гольф, пострелять из лука», – поделился гость праздника Макар Усатый.