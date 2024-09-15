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Поселения XV века и современные мастер-классы: как Минск отметил 957-й день рождения?

15.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Поселения XV века и современные мастер-классы: как <a href=Минск отметил 957-й день рождения?" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минску 957 лет. День рождения столицы Беларуси жители отметили масштабно и ярко, рассказывает корреспондент «МИР 24» Алина Трус.

«В центре Минска установили интерактивные площадки. Гости слушают белорусские песни, дегустируют народные блюда и даже танцуют средневековые танцы. Можно закружиться в хороводе», – отметила журналист.

А так выглядело поселение жителей Великого княжества Литовского в XV веке. Они вели оседлый образ жизни в шатрах, разбивали небольшие лагеря. Рядом охотились, рыбачили и разводили скот.

«Племена на территории Беларуси в основном жили вдоль рек, потому что сама территория Беларуси была покрыта лесами дремучими. Основная масса вела оседлый образ жизни, потому что реки позволяли, за счет рыбы продовольственные вопросы закрывались», – рассказал реконструктор Николай Барашков.

«На мне костюм горожанки. Это средний класс людей, которые могли себе позволить красивые вещи, но при этом не что-то супердорогое. Основное платье пошито из шерсти, с льняной подкладкой. Специально делаются треугольные вставки, чтоб оно имело такую форму. Все пошито на основе фресок либо на основе найденных на раскопках платьев», –поделилась реконструктор Екатерина Лазарева.

После экскурсии по историческому Минску можно прогуляться и по современными локациям. На улицах столицы развернули мастер-классы по печати, рисованию, организовали праздничные эстафеты и конкурсы.

«Можем напечатать такую линогравюру, гравюру на линолеуме. Здесь вырезан Заславль. Заславская церковь. Мой родной город», – предложила специалист по графике Алиса Сикорская.

«Пришел сегодня сюда, на день города со своими друзьями, чтоб поучаствовать в разных конкурсах и повеселиться. Успели поиграть в гольф, пострелять из лука», – поделился гость праздника Макар Усатый.

Для любителей активного отдыха на дне рождения города организовали и спортивные площадки. Жители и гости столицы поставили личные рекорды и пообщались с профессиональными спортсменами.



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Теги: Минск
 
 
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На улицах столицы развернули мастерские по печати, рисованию, организовали праздничные эстафеты и конкурсы.
 
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