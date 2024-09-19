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Международный электоральный форум стартовал в Минске: ЦИК Беларуси стал дискуссионной площадкой
19.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске стартовал Международный электоральный форум. Председатель Центризбиркома Беларуси Игорь Карпенко встретился с коллегами из Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана. Миссия наблюдателей от СНГ – мониторинг электоральных кампаний в каждой из стран. О векторах сотрудничества – корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Центризбирком страны превратился в площадку для переговоров. Встречи глав ЦИК проходят в узком составе. Пока лишь намечают глобальные темы для совместной работы. Так, Минск готов обменяться опытом в проведении
В Беларуси и Таджикистане они пройдут в 2025 году. Подготовку уже начали. Кыргызстан такая электоральная кампания ждет в 2027-м. Миссия наблюдателей СНГ будет работать в каждой из стран.
Актуален для стран СНГ и вопрос сохранения электорального суверенитета. Сейчас в Содружестве разрабатывают механизмы его защиты. Беларусь уже отработала часть мер во время единого Дня голосования. Тогда жители страны выбирали депутатов всех уровней.
Всего в международном электоральном форуме принимают участие девять стран. Пройдет и заседание Консультативного совета руководителей избирательных органов СНГ. Он впервые заработал в прошлом году. И помогает странам Содружества сотрудничать в организации электоральных кампаний.
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Председатель Центризбиркома Беларуси Игорь Карпенко встретился с коллегами из Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана.
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