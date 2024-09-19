Международный электоральный форум стартовал в Минске: ЦИК Беларуси стал дискуссионной площадкой

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске стартовал Международный электоральный форум. Председатель Центризбиркома Беларуси Игорь Карпенко встретился с коллегами из Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана. Миссия наблюдателей от СНГ – мониторинг электоральных кампаний в каждой из стран. О векторах сотрудничества – корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Центризбирком страны превратился в площадку для переговоров. Встречи глав ЦИК проходят в узком составе. Пока лишь намечают глобальные темы для совместной работы. Так, Минск готов обменяться опытом в проведении президентских выборов .

В Беларуси и Таджикистане они пройдут в 2025 году. Подготовку уже начали. Кыргызстан такая электоральная кампания ждет в 2027-м. Миссия наблюдателей СНГ будет работать в каждой из стран.

«Таджикистан признает международное наблюдение, поэтому будут они приглашены, и мы рады будем увидеть наших коллег из Республики Беларусь. Самое главное, что эти конференции дадут возможность, чтобы избирательные процессы проводились в пользу народа», – отметил председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода.

«Мы высоко оцениваем практику наших белорусских коллег, всегда перенимаем какие-то компоненты. Возможно, это какие-то компоненты, которые широкому кругу граждан порой могут быть невидимы, но это наши усилия для того, чтобы права граждан в избирательной сфере максимально были обеспечены», – рассказала председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова.

Актуален для стран СНГ и вопрос сохранения электорального суверенитета. Сейчас в Содружестве разрабатывают механизмы его защиты. Беларусь уже отработала часть мер во время единого Дня голосования. Тогда жители страны выбирали депутатов всех уровней.

«Здесь много различных подходов. Даже то, что мы сегодня изменили подходы, допустим, к кандидатам в президенты, кандидатам в депутаты. Не только возрастной ценз, не только ценз оседлости, но и требования к тому, чтобы кандидаты не имели документа, который дает те или иные льготы или преимущества на территории другого государства, в частности. Это и вопросы финансирования из-за рубежа политических партий», – пояснил председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко.

Всего в международном электоральном форуме принимают участие девять стран. Пройдет и заседание Консультативного совета руководителей избирательных органов СНГ. Он впервые заработал в прошлом году. И помогает странам Содружества сотрудничать в организации электоральных кампаний.