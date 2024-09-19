ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Синергия digital, инноваций и вкуса. Как прошла ежегодная встреча AMDG Club

19.09.2024 13:07 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


12 сентября прошла ежегодная закрытая встреча AMDG Club для крупнейших рекламодателей Беларуси. Тема этого года ― “Сенсорный маркетинг: управление вкусовыми ощущениями”.

Генеральным партнером мероприятия выступил МТБанк.


В этом году гости прикоснулись к гастрономическому искусству и приготовили изысканные блюда на гриле под руководством шеф-повара Вадима Пархановича. Завершением вечера стал бизнес-квиз от МТБанка.








Агентство AMDG благодарит каждого гостя за внимание к мероприятию. Надеемся, участники получили удовольствие от нового опыта, зарядились вдохновением и завели полезные знакомства. До встречи на будущих мероприятиях AMDG Club!

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 сентября прошла ежегодная закрытая встреча AMDG Club для крупнейших рекламодателей Беларуси. Тема этого года ― "Сенсорный маркетинг: управление вкусовыми...
 
Новости дня
Новости разные
 
Международный электоральный форум стартовал в Минске: ЦИК Беларуси стал дискуссионной площадкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.09.2024
Mir24.TV Belarus
19.09.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика