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Синергия digital, инноваций и вкуса. Как прошла ежегодная встреча AMDG Club
19.09.2024 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
12 сентября прошла ежегодная закрытая встреча
Генеральным партнером мероприятия выступил МТБанк.
В этом году гости прикоснулись к гастрономическому искусству и приготовили изысканные блюда на гриле под руководством шеф-повара Вадима Пархановича. Завершением вечера стал бизнес-квиз от МТБанка.
Агентство AMDG благодарит каждого гостя за внимание к мероприятию. Надеемся, участники получили удовольствие от нового опыта, зарядились вдохновением и завели полезные знакомства. До встречи на будущих мероприятиях AMDG Club!
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12 сентября прошла ежегодная закрытая встреча AMDG Club для крупнейших рекламодателей Беларуси. Тема этого года ― "Сенсорный маркетинг: управление вкусовыми...
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