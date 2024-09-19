Синергия digital, инноваций и вкуса. Как прошла ежегодная встреча AMDG Club

Источник материала: ProBusiness

12 сентября прошла ежегодная закрытая встреча AMDG Club для крупнейших рекламодателей Беларуси. Тема этого года ― “Сенсорный маркетинг: управление вкусовыми ощущениями”.

Генеральным партнером мероприятия выступил МТБанк.





В этом году гости прикоснулись к гастрономическому искусству и приготовили изысканные блюда на гриле под руководством шеф-повара Вадима Пархановича. Завершением вечера стал бизнес-квиз от МТБанка.





























Агентство AMDG благодарит каждого гостя за внимание к мероприятию. Надеемся, участники получили удовольствие от нового опыта, зарядились вдохновением и завели полезные знакомства. До встречи на будущих мероприятиях AMDG Club!