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Заседание совета руководителей ЦИК стран Содружества прошло в Минске
20.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Сайт Центральной избирательной комиссии РФ
В Минске прошло заседание консультативного совета руководителей избирательных органов государств СНГ. Его организовали в рамках международного электорального форума, передает телеканал «МИР 24».
Главы Центризбиркомов стран Содружества обсудили самые актуальные вопросы. Например, поддержание доверия граждан к избирательным органам. Беларусь готова поделиться опытом в работе с молодежью. С помощью марафонов юных белорусов приучают к важности участия в выборах. Акцент сделали и на цифровизацию электоральных процессов.
В этом году
Консультативный совет руководителей избирательных органов государств СНГ впервые собрался в прошлом году. Его создали для совместной работы над совершенствованием электоральных кампаний в Содружестве.
Всего в международном электоральном форуме приняли участие девять стран СНГ.
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Всего в международном электоральном форуме приняли участие девять государств.
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