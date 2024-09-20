Заседание совета руководителей ЦИК стран Содружества прошло в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сайт Центральной избирательной комиссии РФ

В Минске прошло заседание консультативного совета руководителей избирательных органов государств СНГ. Его организовали в рамках международного электорального форума, передает телеканал «МИР 24».

Главы Центризбиркомов стран Содружества обсудили самые актуальные вопросы. Например, поддержание доверия граждан к избирательным органам. Беларусь готова поделиться опытом в работе с молодежью. С помощью марафонов юных белорусов приучают к важности участия в выборах. Акцент сделали и на цифровизацию электоральных процессов.

«Мы готовы всем помогать в этом направлении, и вот наш коллега из Казахстана об этом сказал. Всем, кто будет готов, мы будем показывать, что мы достигли, и, если это применимо – пожалуйста, мы будем делиться своим опытом, своими секретами, своими технологиями. Поскольку для нас это дружественная среда», – рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

«Мы как раз делали акценты на такие вопросы, как доверие, открытость, транспарентность выборов. И говорили об электоральном суверенитете, что тоже очень важно, потому что, допустим, в казахстанском законодательстве прямо запрещено вмешательство в выборы, и это в принципе есть во всех цивилизованных странах», – отметил председатель ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров.

В этом году в консультативном совете председательствует Беларусь . Центризбирком страны уже выступил с несколькими инициативами. Одна из них – совершенствование обучения тех, кто в будущем будет организовывать и проводить электоральные кампании.

Консультативный совет руководителей избирательных органов государств СНГ впервые собрался в прошлом году. Его создали для совместной работы над совершенствованием электоральных кампаний в Содружестве.

Всего в международном электоральном форуме приняли участие девять стран СНГ.