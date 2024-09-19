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Погода в СНГ: в Казахстане тепло и солнечно, в Беларуси продолжается грибной сезон

19.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Казахстане тепло и солнечно, в Беларуси продолжается грибной сезон
 Фото: МТРК «Мир»

Без осадков и плюс 23 будет в Москве 19 сентября. По прогнозам синоптиков, к выходным в столичном регионе значительно похолодает. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты телеканала «МИР 24».

Казахстан

В Алматы солнечно и плюс 25. Тепло будет еще в нескольких регионах Казахстана. Высокая пожарная опасность до сих пор сохраняется в Акмолинской, Карагандинской и Атырауской областях. Там активно идет сбор урожая.

Аграрии Атырауской области уже убрали бахчевые и лук. На очереди капуста. Чтобы ее вырастить, необходимо много воды. При ее дефиците кочаны мелкие и плохо формируются. Капусту любят за богатство витаминов группы В, а по содержанию витамина С она лидер среди овощей.

Беларусь

Жарко, как летом. В Беларуси солнечно и плюс 27. Белорусы пока и не думают доставать теплые куртки и пальто. Любители тихой охоты удивлены – в этом году урожай особенный: за день можно собрать десять ведер подосиновиков. Пользователи социальных сетей делятся своими находками.



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О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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