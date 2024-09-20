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Таможенники стран Содружества обсудили взаимодействие на конференции в Минске
20.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Роль Евразийского экономического союза в условиях санкций многократно возросла. Об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский. Он выступил на XV Международной научно-практической конференции, которая проходит в Минске, передает «МИР 24».
По словам Орловского, сроки доставки товаров зависят от сотрудничества таможенных служб. Сейчас
В этом году ЕАЭС заключил договоры по таможенному сотрудничеству с Китаем, Египтом и рядом других стран.
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В этом году ЕАЭС заключил договоры по таможенному сотрудничеству с Китаем, Египтом и рядом других стран.
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