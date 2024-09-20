Таможенники стран Содружества обсудили взаимодействие на конференции в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Роль Евразийского экономического союза в условиях санкций многократно возросла. Об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский. Он выступил на XV Международной научно-практической конференции, которая проходит в Минске, передает «МИР 24».

По словам Орловского, сроки доставки товаров зависят от сотрудничества таможенных служб. Сейчас белорусский экспорт и импорт направлены на Восток , а транспортная цепочка поставок затрагивает и другие страны: Россию, Казахстан, Кыргызстан. Чтобы смягчить влияние санкций, действия таможенников сообща координируются.

«Нельзя пока сказать, что едины, но тем не менее мы прекрасно знаем проблемы друг друга. Понимаем, во что это может вылиться для перевозчиков, для участников внешнеэкономической деятельности, для организации контроля. Делимся опытом и выстраиваем в том числе и совместные цепочки контроля, для того чтобы обеспечить выполнение тех решений президентов и правительств наших стран, которые нам ставят», – отметил заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Владимир Ивин.

«Сила евразийской интеграции в том, что она помогает преодолевать незаконные западные санкции. Действительно, логистика перестраивается, строятся новые логистические маршруты, новые коридоры – Восток – Запад, Севег – Юг, и здесь огромная роль стран, в меньшей степени затронутых санкциями», – подчеркнул председатель Таможенного комитета Союзного государства Руслан Давыдов.

В этом году ЕАЭС заключил договоры по таможенному сотрудничеству с Китаем, Египтом и рядом других стран.