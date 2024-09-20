Минск, Смолевичи и Гомель? Какие города и районы Беларуси наиболее привлекательны для инвестиций

Источник материала: ProBusiness





Рейтинговое агентство BIK Ratings провело масштабное исследование районов Беларуси и города Минска, чтобы выяснить их уровень привлекательности для инвестиций. Эксперты проанализировали публичную информацию о 118 районах и столице, после чего ранжировали их по 4-м группам показателей: экономика предприятий и района, социальное развитие, инвестиционная инфраструктура и логистика. Ведущий аналитик BIK Ratings Ульяна Пасевич специально для «Про бизнес» прокомментировала результаты исследования и объяснила, чем эта информация может быть полезна белорусским предпринимателям.

Ульяна Пасевич

Ведущий аналитик рейтингового агентства BIK Ratings

Топ-20 районов по инвестиционной привлекательности предсказуемо возглавил Минск и Минский район. Но дальше список более неожиданный: например, есть Смолевичский, Дзержинский, Бобруйский, Оршанский, Сморгонский районы. А замыкает двадцатку Пиский район:





Статистические данные по районам, на территории которых расположены города областного подчинения, были включены данные также по соответствующим городам областного подчинения, а город Минск был выделен в отдельную категорию.

— В Беларуси, как и в любой другой стране, инвестиции играют ключевую роль в экономическом развитии, — рассуждает Ульяна Пасевич. — Оценка инвестиционной привлекательности районов является важным инструментом для инвесторов, позволяющим принимать взвешенные решения о размещении своих средств. В нашем рэнкинге анализируются ключевые факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность районов Беларуси.

Исследование предоставляет ценную информацию для инвесторов, позволяя им получить данные о ключевых факторах, влияющих на привлекательность района. Анализ итогов позволяет идентифицировать перспективные районы с высоким потенциалом для инвестирования и выявить проблемы, требующие решения для повышения инвестиционной привлекательности.

Оценка осуществлялась в рамках 23 показателей, которые были логически объединены в 4 группы: экономика предприятий и района, социальное развитие, инвестиционная инфраструктура, логистика.





Из результатов исследования можно увидеть, что районы отличаются по своим инвестиционным возможностям.

Столица, как и ожидалось, возглавляет рейтинг, демонстрируя высокую инвестиционную привлекательность. Это обусловлено концентрацией здесь ключевых отраслей экономики, развитой инфраструктурой и наличием высококвалифицированной рабочей силы.

Рейтинг подчеркивает разрыв в инвестиционной привлекательности между Минском и остальными регионами. Это говорит о необходимости стимулирования экономического развития и повышения инвестиционного потенциала в областях.

Районы, расположенные ближе к Минску и границам, как правило, показывают более высокую инвестиционную привлекательность. Это связано с более удобным доступом к рынкам сбыта, транспортной инфраструктуре и логистическим цепочкам. При этом в рамках проведенного анализа большее количество баллов получали районы, расположенные ближе к границам с Российской Федерацией, чем районы, расположенные ближе к границам с Европейским Союзом. Это обусловлено сложившими пропорциями во внешней торговле Республики Беларусь.

При этом, в рамках оценки использовался комплексный подход к анализу: рейтинг оценивает не только экономические факторы, но и качество жизни и инфраструктуру. Это позволяет бизнесу рассмотреть районы с разных точек зрения и выбрать наиболее подходящие для своего вида деятельности.

Стоит ли инвестировать только в районы с высокими позициями в топе? Ответ на этот вопрос неоднозначный. Высокие позиции не всегда гарантируют успех инвестирования, а низкие позиции не означают, что район абсолютно не подходит для бизнеса. Важно оценивать специфику бизнеса и его требования к местоположению. Например, для промышленного предприятия могут быть более важны наличие ресурсов, развитая инфраструктура и доступность рабочей силы, чем уровень развития туризма или качество жизни. В некоторых случаях инвестирование в менее развитые районы может быть более рентабельным и привлекательным благодаря более низкой конкуренции.

Рейтинг также выявляет факторы риска, которые могут повлиять на привлекательность района. Например, неразвитая инфраструктура или низкое качество бизнес-среды могут стать препятствием для инвестирования.