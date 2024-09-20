Экспертная дискуссия по вопросам развития строительной отрасли прошла в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Международные эксперты из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Армении обсудили экспериментальные технологии в строительстве и импортозамещение материалов в ЕврАзЭС. Со специалистами пообщалась корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.



Белорусские проектировщики трансформируют сферу недвижимости. В строительстве – всё больше цифровых технологий . Их активно применяют в странах ЕАЭС, а теперь внедряют и в Беларуси.

«По международным данным стоимость строительства может удешевляться на 5-10%. От всего бюджета стройки это огромные деньги. Сроки могут сокращаться на 20-30%», – рассказал генеральный директор проектной компании Григорий Кузьмич.

К работе привлекают и искусственный интеллект . Его использование ускоряет процесс и уменьшает нагрузку на человека. Подключают его, например, при автоматизации развода трубопровода.

Новинки отечественной строительной сферы представили на выставке в Минске. Стенды с материалами изучают и иностранные делегации, и те, кто обустраивает свой дом.

«Смотрим просто, какие сейчас новые деревянные [дома], какие проекты есть, что интересного. Может, внукам, детям посоветовать, что построить», – поделилась посетитель выставки Татьяна Снитко.

Упор делают на экологичные стройматериалы . Лесхозы предлагают деревянные дома под ключ. В очереди на такую недвижимость сейчас больше 300 человек. На лесное сырье переходят и другие предприятия.

«Наиболее высокий спрос на подложный материал. Также есть древесное волокно, которое используется для задувки в межстеновые панели. Это экологически чистый продукт. Применяется только древесина хвойных пород и смола как связующее средство, которое безвредное», – отметил представитель комбината по деревообработке Николай Лещинский.

На заводе керамзита в Год качества занялись модернизацией производства. Сырье востребовано на внутреннем рынке. С его использованием в столице уже построили многоквартирные дома и спортивные объекты. Сейчас в Минске из этого материала возводят поликлиники. Он не дает усадку и не реагирует на влажность. Для учреждений здравоохранения это особенно важно.

«Мы установили новую глиноочистительную машину, что помогает нам производить более качественный, более мелкий керамзит, более востребованный. Легкий, но прочный. Соответственно, из керамзита мы производим керамзитобетонные изделия, и тем самым повышается и их качество», – рассказала начальник отдела маркетинга Марина Жилинская.

Свои рынки белорусские компании переориентировали. Вместо ЕС – больше поставок в страны СНГ. Наладили и экспорт услуг.

«Мы активно расширяем строительство жилья, объектов социальной инфраструктуры, промышленных, инфраструктурных объектов в Российской Федерации. Это нам позволяет не только возводить жилье из наших конструкций, из наших материалов, но и активно помогать в реализации социальных программ для муниципалитетов в Российской Федерации», – подчеркнул председатель Республиканского Союза Строителей Беларуси Анатолий Ничкасов.

Разовые контракты переходят в долгосрочное сотрудничество. Белорусские компании в России строят целыми кварталами – от Санкт-Петербурга до Сахалина.



По данным Республиканского Союза Строителей Беларуси экспорт строительных материалов за год вырос на 35%.