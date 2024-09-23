Концлагеря и налоги на лапти: как жилось в Западной Беларуси до прихода Красной армии?

Летом 1920-го Красная армия смогла перебросить резервы из Сибири и Кавказа на Польский фронт. Армии Тухачевского и Буденного отбросили интервентов к Висле и стали угрожать взятием Варшавы. В советско-польский конфликт вмешалась Британия, предложив так называемую линию Керзона – новую границу. И потребовала остановить советское наступление, иначе страны Антанты поддержат Польшу всеми имеющимися у них средствами.

«Конечно же, она отказала. Она считала, что эта линия несправедлива и она не раскрывает всех претензий территориальных польского государства», – рассказала ведущий научный сотрудник Института истории НАН Беларуси Ольга Боровская.

Взятие Варшавы захлебнулось. После пяти месяцев переговоров и согласований представители РСФСР, Украинской ССР и Польской республики подписывают договор. Документ положил конец советско-польской войне, но стал трагическим для Беларуси.

«По результатам Рижского мирного договора почти половина этнической территории Беларуси отходила в состав польского государства. Примерно 113 тысяч квадратных километров с населением около 3,4 миллиона человек», – рассказал доктор исторических наук Вячеслав Данилович.

Промышленности нет. Из предприятий только перерабатывающие, да и тех немного. Свои новые территории Польша рассматривала как колонии.

«В гимназию, например, старались принимать только поляков. Так некоторые знаете, что? Переходили в католическую веру и принимали подданство. Так проще», – вспоминает жительница деревни Любча Елена Новик.

По условиям договора польская сторона обещала уважать национальные и культурные интересы белорусского населения. Но спустя 17 лет в Западной Беларуси не останется ни одной белорусской школы.

«Это была дискриминация по всем направлениям – экономическая, социальная, культурная. Запрещался белорусский язык в первую очередь», – подчеркнула заведующая сектором абонемента Президентской библиотеки Республики Беларусь Лилия Ефимович.

Отец Федора Трутько Степан был простым деревенским мужиком с четырьмя детьми на руках. Он стал одним из первых, кто вступил в Коммунистическую партию Западной Беларуси.

«Налоги были страшно большие: за все надо было платить. Лапти сплести себе – надо было платить пану за ту лозу, что, как сорняк, шаталась на болоте», – рассказал сын узника концлагеря «Береза-Картузская» Федор Трутько.

Историческое здание из красного кирпича. Именно здесь, в когда-то царских казармах, и создали один из самых страшных концлагерей XX века. Сами заключенные называли «Березу-Картузскую» «пеклом на земле»».

«Первым комендантом лагеря был Болеслав Грефнер. Он так говорил о своем детище, что из лагеря есть только два пути выхода – это на собственные похороны, или в дом умалишенных», – приводит факты белорусской истории старший научный сотрудник Березовского историко-краеведческого музея Галина Кравчук.

В рационе только испорченные продукты. Как следствие, вспышки инфекционных заболеваний. На то, чтобы отправить естественные надобности, отводилось всего несколько секунд – надзиратель считал до четырех.

«Потом, если он справлял естественные надобности, его потом лицом в то, что он сделал. Старались, чтобы он падал туда, и все», – дополнил картину происходившего ведущий научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук Валентин Мазец.