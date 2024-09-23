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Концлагеря и налоги на лапти: как жилось в Западной Беларуси до прихода Красной армии?

23.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Концлагеря и налоги на лапти: как жилось в Западной Беларуси до прихода Красной армии?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

День народного единства – один из главных государственных праздников в Беларуси. На этой неделе республика отметила 85 лет с начала освобождения от польской оккупации. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

Звучит композиция «Славянское созвездие», солисты Николай Лукашенко и его преподаватель, композитор Елена Осташкина-Мысливчик. Мелодия рассказывает о единстве славянских народов. «Славянское созвездие» написали специально к Дню народного единства. 85 лет назад Красная армия освободила оккупированные Польшей земли Западной Беларуси.

«У Западной Беларуси не было даже самой относительно малой автономии. Уничтожалась нация. Жертвами бесчеловечных репрессий и полицейского террора стали свыше трех тысяч политзаключенных. Пыткам и заточению в концлагерях и тюрьмах подвергались те, кто не желал ополячиваться, разговаривал, молился и пел колыбельные песни детям на «матчынай мове», – отметил Александр Лукашенко.

Западная Беларусь оказалась оккупированной в результате советско-польской войны. В 1918-м, после капитуляции Германии, Польша получила независимость. Советское правительство предложило Варшаве установить дипломатические отношения. Но Юзеф Пилсудский, глава возрожденного государства, отказался и объявил теперь уже о возрождении Речи Посполитой в границах 1772 года.

Польские войска в феврале 1919-го захватывают Брест и Волковыск. В марте Слоним, Барановичи, Пинск. В августе Минск. Годом позже вступают в Киев и планируют наступление на Москву. США, Великобритания и Франция вооружают польские армии своими пулеметами, танками и самолетами. Интервенцию назвали советско-польской войной.

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Летом 1920-го Красная армия смогла перебросить резервы из Сибири и Кавказа на Польский фронт. Армии Тухачевского и Буденного отбросили интервентов к Висле и стали угрожать взятием Варшавы. В советско-польский конфликт вмешалась Британия, предложив так называемую линию Керзона – новую границу. И потребовала остановить советское наступление, иначе страны Антанты поддержат Польшу всеми имеющимися у них средствами.

«Конечно же, она отказала. Она считала, что эта линия несправедлива и она не раскрывает всех претензий территориальных польского государства», – рассказала ведущий научный сотрудник Института истории НАН Беларуси Ольга Боровская.

Взятие Варшавы захлебнулось. После пяти месяцев переговоров и согласований представители РСФСР, Украинской ССР и Польской республики подписывают договор. Документ положил конец советско-польской войне, но стал трагическим для Беларуси.

«По результатам Рижского мирного договора почти половина этнической территории Беларуси отходила в состав польского государства. Примерно 113 тысяч квадратных километров с населением около 3,4 миллиона человек», – рассказал доктор исторических наук Вячеслав Данилович.

Промышленности нет. Из предприятий только перерабатывающие, да и тех немного. Свои новые территории Польша рассматривала как колонии.

«В гимназию, например, старались принимать только поляков. Так некоторые знаете, что? Переходили в католическую веру и принимали подданство. Так проще», – вспоминает жительница деревни Любча Елена Новик.

По условиям договора польская сторона обещала уважать национальные и культурные интересы белорусского населения. Но спустя 17 лет в Западной Беларуси не останется ни одной белорусской школы.

«Это была дискриминация по всем направлениям – экономическая, социальная, культурная. Запрещался белорусский язык в первую очередь», – подчеркнула заведующая сектором абонемента Президентской библиотеки Республики Беларусь Лилия Ефимович.

Отец Федора Трутько Степан был простым деревенским мужиком с четырьмя детьми на руках. Он стал одним из первых, кто вступил в Коммунистическую партию Западной Беларуси.

«Налоги были страшно большие: за все надо было платить. Лапти сплести себе – надо было платить пану за ту лозу, что, как сорняк, шаталась на болоте», – рассказал сын узника концлагеря «Береза-Картузская» Федор Трутько.

Историческое здание из красного кирпича. Именно здесь, в когда-то царских казармах, и создали один из самых страшных концлагерей XX века. Сами заключенные называли «Березу-Картузскую» «пеклом на земле»».

«Первым комендантом лагеря был Болеслав Грефнер. Он так говорил о своем детище, что из лагеря есть только два пути выхода – это на собственные похороны, или в дом умалишенных», – приводит факты белорусской истории старший научный сотрудник Березовского историко-краеведческого музея Галина Кравчук.

В рационе только испорченные продукты. Как следствие, вспышки инфекционных заболеваний. На то, чтобы отправить естественные надобности, отводилось всего несколько секунд – надзиратель считал до четырех.

«Потом, если он справлял естественные надобности, его потом лицом в то, что он сделал. Старались, чтобы он падал туда, и все», – дополнил картину происходившего ведущий научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук Валентин Мазец.

Света нет, окон тоже, спать нельзя – за этим следит надзиратель. За малейшую провинность заключенного отправляли в карцер как минимум на семь суток. Тех, кто особо провинился, отправляли в «путешествие к Сталину». По кровавой дорожке.

«Это дорожка, которая была выложена битым кирпичом. И узник должен был стать на колени, поднять руки вверх и ползти по этой дорожке», – отметила Галина Кравчук.

Несмотря на страшные условия содержания, заключенные несколько раз пытались создать лагерное подполье. Но тщетно. С тех, кто освобождался, брали подписку о неразглашении и предлагали подписать декларацию о лояльности – отказ заниматься политической деятельностью.

«Огромное количество людей подписывали и выходили из лагеря. Но очень многие – в первую очередь, коммунисты – были более стойкими в своих убеждениях», – подчеркнул кандидат исторических наук Александр Свирид

1939-й год, сентябрь. Нападение Германии на Польшу развязывает Вторую мировую войну. Утром 17 сентября советские войска переходят советско-польскую границу на всем ее протяжении. И уже днем позже красноармейцы выпустят на свободу заключенных концлагеря. В Западной Беларуси Красную армию встречали хлебом-солью.

«Сделали такие ворота из березок – одна с одного бока, другая со второго. Все в цветах. Стол поставили, скатертью застелили. Потом рушник, хлеб-соль. Рады были все, что вот братья наши пришли», – передает атмосферу встречи освободителей жительница деревни Любча Елена Новик.

Спустя месяц, в конце октября 1939-го, в Белостоке пройдет народное собрание Западной Беларуси. Люди провозгласят советскую власть и примут решение вернуться в состав БССР.

«85 лет назад произошло судьбоносное событие. Гордое «Мы – белорусы» зазвучало на весь мир из самого центра Европы. Это был голос людей, ставших единым народом. Теперь навсегда!», – подчеркнул Александр Лукашенко.



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Теги: Брест, Минск
 
 
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85 лет назад Беларусь вновь стала единым государством: красноармейцы выбросили польских оккупантов с ее земли.
 
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