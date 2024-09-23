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Наталья Кочанова отметила важность встреч с трудовыми коллективами предприятий
23.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом одного из ведущих предприятий по производству микроэлектроники.
Встречу приурочили к 30-летию образования Министерства промышленности Беларуси.
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