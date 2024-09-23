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Наталья Кочанова отметила важность встреч с трудовыми коллективами предприятий

23.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом одного из ведущих предприятий по производству микроэлектроники.

Общение прошло в формате диалога, где каждый мог задать вопрос и внести предложение. Наталья Кочанова отметила: такая обратная связь полезна и трудовым коллективам, и законодателям. С момента избрания нового созыва сенаторы провели около 600 подобных встреч с населением. Пожелания принимают в работу и это вопросы не только профессионального, но также личного характера.

«У нас очень заинтересованная аудитория была, очень большое количество вопросов мы задали, касающихся различных общественно-политических тем, в том числе вопросы о деятельности Белорусского союза женщин, БРСМ, «Белой Руси» и так далее», – отметил исполняющий обязанности заместителя генерального директора холдинга Александр Бурда.

«Мы подняли очень интересный вопрос о социальных проектах, которые мы планируем совместно реализовывать. Очень важна поддержка такого высокого лидера. Потому что один в поле не воин, а совместно мы, девочки, можем сделать очень многое для развития нашего государства», – заявила председатель первичной ячейки Белорусского союза женщин холдинга Ольга Коляцкая.

Встречу приурочили к 30-летию образования Министерства промышленности Беларуси.



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С момента избрания нового созыва сенаторы провели около 600 подобных встреч с населением. Пожелания принимают в работу и это вопросы не только профессионального, но...
 
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