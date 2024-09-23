Совет Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Могилеве: сотрудничество в медицине и форум по защите исторической памяти

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министры здравоохранения России и Беларуси заключили меморандум об укреплении сотрудничества в области медицины катастроф. Подписание состоялось в рамках встречи парламентариев двух стран в Могилеве. Собравшиеся обсудили внедрение единых стандартов.

«Понимая, что у нас приоритеты определены – вопросы здравоохранения, охраны здоровья наших граждан – мы в рамках своей структуры выделили специальную комиссию, которая будет заниматься именно этой проблематикой», – заявил председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин.

Еще одной темой встречи стало сохранение исторической памяти. В следующем году исполнится 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Беларусь и Россия планируют отметить праздник масштабно.

«Мы сформировали наше общее предложение провести под эгидой Парламентского собрания Беларуси и России форум по защите исторической памяти, куда пригласить специалистов, историков, ученых, молодежный актив, и провести это мероприятие, по предварительным планам, в апреле, в канун нашего знаменательного, самого, наверное, священного праздника, в городе Волгограде», – отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко.

Также парламентарии рассмотрели модельный закон о приграничном сотрудничестве.