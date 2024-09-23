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Совет Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Могилеве: сотрудничество в медицине и форум по защите исторической памяти
23.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Министры здравоохранения России и Беларуси заключили меморандум об укреплении сотрудничества в области медицины катастроф. Подписание состоялось в рамках встречи парламентариев двух стран в Могилеве. Собравшиеся обсудили внедрение единых стандартов.
Еще одной темой встречи стало сохранение исторической памяти. В следующем году исполнится 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Беларусь и Россия планируют отметить праздник масштабно.
Также парламентарии рассмотрели модельный закон о приграничном сотрудничестве.
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Совет Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Могилеве: сотрудничество в медицине и форум по защите исторической памяти
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