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В массовое производство запущен моноблок со встроенным источником резервного питания от компании IRBY
24.09.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В современном мире, где стабильность электроснабжения не всегда гарантирована, важно иметь надежные и устойчивые к сбоям устройства.
Речь идет о моноблоке, оборудованном встроенным источником резервного питания (ИРП).
Эта модель моноблока IRBY представляет собой отличное решение для бизнеса, государственных учреждений и индивидуальных пользователей, для которых бесперебойная работа критически важна.
В случае отключения электроснабжения, моноблок IRBY автоматически переключается на встроенный ИРП.
Это позволяет устройству продолжить работу автономно в течение сорока минут. Такого времени достаточно для сохранения всех важных данных, завершения неотложных задач и безопасного закрытия всех приложений. Встроенный ИРП является не только гарантией бесперебойной работы моноблока при кратковременных отключениях электричества, но и защищает устройство от вредного воздействия перепадов напряжения, часто возникающих в электрической сети.
В отличии от традиционных ИБП, которые часто требуют отдельного пространства и сложны в установке, встроенный ИРП моноблока IRBY представляет собой интегрированное решение, не занимающее дополнительного места и не требующее отдельных проводов.
Модель
Моноблоки IRBY отличаются высокой производительностью, надежностью, эргономичным дизайном и широким диапазоном функциональных возможностей.
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В массовое производство запущен моноблок со встроенным источником резервного питания от компании IRBY
В современном мире, где стабильность электроснабжения не всегда гарантирована, важно иметь надежные и устойчивые к сбоям устройства.
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