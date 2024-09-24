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Праздник «Рев оленей» в Беловежской пуще: как звучат мелодии любви у рогатых?
24.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Национальном парке «Беловежская пуща» для гостей провели праздник «Рев оленей». Ценители дикой природы услышали брачные песни рогатых. В это время самцы благородного
Гости из регионов Беларуси, России, из Польши и Италии приехали в Брестскую область, чтобы увидеть животных в естественной среде обитания. Праздник «Рев оленей» – бонус к осеннему путешествию.
Трубный гул, рявканье и оханье – такие звуки самцы издают только в брачный период. Так они пугают соперника и привлекают самок. Брачные песни разносятся на несколько километров. А в одном месте можно услышать до пяти животных.
Во время гона самцы становятся менее осторожными, уязвимыми. Они почти не питаются, только пьют воду. На брачное поведение животных влияет и температура. Интенсивнее олени ревут при похолодании.
Олени полигамны. У самца может быть до 20 самок. Брачный период продлится примерно до середины октября.
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Гости из регионов Беларуси, России, из Польши и Италии приехали в Брестскую область, чтобы увидеть животных в естественной среде обитания.
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