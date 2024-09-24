Праздник «Рев оленей» в Беловежской пуще: как звучат мелодии любви у рогатых?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Национальном парке «Беловежская пуща» для гостей провели праздник «Рев оленей». Ценители дикой природы услышали брачные песни рогатых. В это время самцы благородного оленя вступают в брачный период. Как звучат их мелодии любви, услышала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Гости из регионов Беларуси, России, из Польши и Италии приехали в Брестскую область, чтобы увидеть животных в естественной среде обитания. Праздник «Рев оленей» – бонус к осеннему путешествию.

«Мы уже бывали в пуще и слышали голоса животных в вольерах. Но когда диких животных получается наблюдать в их естественной среде, это интереснее», – поделилась посетитель национального парка «Беловежская пуща» Анастасия Пивовар.

«Масштабно, впечатляюще. Когда ты среди живой природы находишься, ты с ней сливаешься, слышишь звуки животных. Это удивительно», – отметила посетитель национального парка «Беловежская пуща» Елизавета Ткачук.

Трубный гул, рявканье и оханье – такие звуки самцы издают только в брачный период. Так они пугают соперника и привлекают самок. Брачные песни разносятся на несколько километров. А в одном месте можно услышать до пяти животных.

«У каждого оленя свой голос. Он различается в зависимости от возраста. Молодой ревет спокойно, «без груботы», без хрипоты. У взрослого оленя появляется хрипота. Олень, который находится возле самок, определенные звуки издает, эти звуки показывают, что он с гаремом находится», – рассказал инженер по охотничьему хозяйству Денис Климец.

Во время гона самцы становятся менее осторожными, уязвимыми. Они почти не питаются, только пьют воду. На брачное поведение животных влияет и температура. Интенсивнее олени ревут при похолодании.

Олени полигамны. У самца может быть до 20 самок. Брачный период продлится примерно до середины октября.