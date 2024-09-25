«Если бы знал, что будет так тяжело, выбрал бы комфортную карьеру топ-менеджера». Состоявшиеся предпринимателя — о том, что скрывается за успехами в бизнесе

Источник материала: ProBusiness

Мы считаем, что предпринимательство — это не просто деятельность ради заработка, а целая жизненная философия, где каждый день — бесконечный выбор между комфортом и вызовом, между стабильностью и риском. Люди, которые следуют этому пути, не просто строят компании, а преодолевают себя, свои страхи и постоянно учатся новому. Чтобы глубже в это погрузиться и понять мышление предпринмателей, «Про бизнес» запускает новую рубрику «Философия предпринимательства», где люди разных взглядов и опыта будут делиться своими мыслями о реалиях бизнеса и поиске смыслов в нем. В первой статье мы попросили четырех белорусских предпринимателей с большим опытом в разных сферах порассуждать о своем выборе, возникших трудностях, отношении к деньгам и источниках вдохновения.

«Любой бизнес требует готовности рисковать и развиваться, даже когда перед тобой неизвестность»

Сергей Громов , владелец 3-х парков развлечений для детей и взрослых:

— Кто для вас предприниматель? В чем его роль? Чем он отличается от менеджера, бизнесмена или чиновника-управленца?

— Предприниматель — это человек, который готов взять на себя ответственность и обладает силой вставать после неудач, чтобы двигаться дальше. Он открыт к рискам и способен создавать нечто новое и полезное, используя эффективные и инновационные подходы. Менеджер может быть отличным исполнителем, бизнесмен — успешным в коммерческих делах, а чиновник-управленец — умелым в организации процессов, но предприниматель умеет видеть в поражениях возможность для роста и трансформации. Отношение к проблемам и способность воспринимать их как опыт отличают его от других ролей. Это человек, который готов сталкиваться с трудностями, анализировать их и двигаться вперед, несмотря ни на что.

— Почему предпринимательство не для всех?

— Любой бизнес требует готовности рисковать и развиваться, даже когда перед тобой неизвестность. В то время, как другие могут нуждаться в опоре и стабильности, предприниматель часто остается в одиночестве со своими решениями и берет на себя ответственность за все последствия. Это создает для него особую нагрузку, которую не все готовы выдержать. Но в жизни важно, чтобы каждый занимался любимым делом и следовал своему предназначению, поэтому предпринимательство — это не единственный путь, и он не должен подходить всем.





— Если вернуть вас в прошлое, вы бы захотели повторить свой путь? Почему?

— Я бы повторил свой путь, несмотря на все трудности и неудачи, с которыми пришлось столкнуться. Я верю, что у каждого есть уникальный путь, свои уроки и предназначение, которое мы должны реализовать в жизни. Чтобы достигать поставленных целей и результатов, необходимо пройти через определенные ошибки и испытания. Например, мне приходилось завершать партнерские отношения резко и быстро, что иногда давалось эмоционально тяжело. А еще я пережил закрытие четырех детских парков. Это болезненный опыт, но именно благодаря ему я научился анализировать свои действия и выявлять слабые места. С каждым разом я становился мудрее и внимательнее к деталям, которые раньше упускал. Иногда ошибки и потери связаны с тем, что предприниматель теряет фокус и внимание. Мы начинаем думать, что нам все подвластно, что можно расслабиться, и именно в этот момент допускаются ошибки. Ослабление контроля и самонадеянность — это опасные ловушки для предпринимателя. Оглядываясь назад, я понимаю, что все мои ошибки и поражения были необходимыми уроками. Они сделали меня тем, кто я есть сейчас, и позволили достичь успехов, которых я бы не добился без этого опыта.

— Что бы вы посоветовали человеку, который мечтает стать предпринимателем, но не знает, где себя реализовать?

— Мой совет — найти ту область, где он чувствует страсть и вдохновение. Предпринимательство — это не только о том, чтобы зарабатывать деньги, но и о создании ценности для других. Для начала нужно задать себе вопрос: какую пользу я хочу принести своим бизнесом? Что меня действительно вдохновляет? Важно понимать, что предпринимательство — это нелегко. Здесь вас ждут ошибки, разочарования и поражения. Но если у вас есть страсть к делу, если вы действительно верите в свою идею и хотите сделать мир лучше, то вы найдете способ преодолеть любые трудности. Не бойтесь делать ошибки, учитесь и воспринимайте их как необходимые шаги к успеху. Ищите свою нишу, пробуйте разные идеи, анализируйте свой опыт и не сдавайтесь.

— Какая идея или мотивация лучше остальных поможет достичь успеха в предпринимательстве?

— Самая сильная мотивация для предпринимателя — это стремление создавать что-то ценное и приносить пользу. Если предприниматель делает ставку только деньги, он быстро столкнется с разочарованиями. Деньги сами по себе — это не цель, а средство для достижения целей. Если предприниматель сфокусирован исключительно на финансовой стороне, он может потерять мотивацию, если доходы не соответствуют его ожиданиям. Кроме того, когда деньги становятся главным приоритетом, любой человек рискует нарушить баланс в своей жизни. В погоне за прибылью могут пострадать отношения, здоровье, семья, личное развитие. Поэтому я считаю, что предпринимательство должно основываться на идее создания ценности. Затем нужно позаботиться о себе: бизнес разрушает или помогает расти? Успешный предприниматель — тот, кто умеет найти баланс между заработком и развитием других сфер своей жизни.

— Хорошо зарабатывать / быть богатым — это хорошая цель для предпринимателя? Почему?

— Любой бизнес должен быть прибыльным — это основа предпринимательства, но если думать только о деньгах, то можно столкнуться с рядом проблем. Предприниматель должен задать себе вопрос: как мой бизнес влияет на меня, мою семью и мои отношения? Успех в бизнесе — это не только финансовое благополучие, но и гармония во всех сферах жизни. Задача предпринимателя — создать проект, который приносит доход и не разрушает его самого и близких ему людей.

— Куда предпринимателю следует стремиться, чтобы не остаться равнодушным к своему бизнесу?

— Равнодушие возникает, когда мы перестаем искать новые вызовы и довольствуемся достигнутым. Но если смотреть на бизнес как на постоянное движение вперед, совершенствование процессов и повышение стандартов, то он всегда будет приносить радость и ощущение смысла. Здесь очень важно не терять фокус и быть внимательным к деталям. Любой бизнес — это система, состоящая из множества элементов, и улучшение любого из них можно превратить в мини-проект. Например, вы ставите перед собой задачу сделать так, чтобы сотрудники через два месяца адаптации показывали результаты, которые обычно достигаются через полгода, это дает вам цель и мотивацию. Умение управлять, не расслабляться, удерживать внимание на деталях — то, что помогает предпринимателю оставаться увлеченным своим делом.

«Предприниматель — это самоуверенный индивидуалист с неудержимым желанием изменять пространство вокруг себя»

Павел Гончеревич , владелец сети заводов по производству бетона и железобетонных изделий:

— Кто для вас предприниматель? В чем его роль? Чем он отличается от менеджера, бизнесмена или чиновника-управленца?

— Предприниматель — это самоуверенный индивидуалист с неудержимым желанием изменять пространство вокруг себя, имеющий свое долгосрочное видение и склонность к принятию рисков. Его ключевая задача — продвигать научно-технический прогресс, увеличивать эффективность использования труда и капитала, формировать спрос на научные разработки и внедрять их в реальную экономику. Он также берет на себя роль создателя, ищет конкурентные решения для удовлетворения спроса и выстраивает в бизнесе различные связи и процессы, которые в дальнейшем передаются профессиональным менеджерам. Как правило, они лучше справляются с управлением, чем прирожденные предприниматели, которым важнее сконцентрироваться на новых возможностях. Совмещение разных ролей с разными задачами и компетенциями серьезно ухудшает результаты работы в большинстве случаев.

— Почему предпринимательство не для всех?

— Люди рождаются и воспитываются в разных условиях, с различными предрасположенностями и слабостями. Как не каждый наделен музыкальным слухом или способностью создавать уникальные произведения искусства, так и не всем легко выдерживать давление, сопряженное с работой и жизнью предпринимателя. Предпринимательская деятельность связана с высокими рисками и постоянной неопределенностью. Здесь истории успеха встречаются значительно реже, чем истории провалов. Практически каждый предприниматель переживает несколько серьезных неудач за свою карьеру. Жить в условиях постоянной нестабильности и перемен подходит не всем: кого-то это вдохновляет и мотивирует, а у других — забирает силы, приводя к выгоранию и депрессии. В разные эпохи и в разных странах отношение к предпринимателям кардинально отличалось. В советское время, например, предпринимательство считалось незаконным и осуждалось обществом. Быть предпринимателем — это не значит возвыситься над другими, это лишь один из путей самореализации и следования призванию.



Фото из личного архива

— Если вернуть вас в прошлое, вы бы захотели повторить свой путь? Почему?

— Я ни разу не пожалел о своем выборе даже в самые сложные моменты этого пути. Старт с нуля, без достаточных знаний и опыта, действительно чаще ведет к неудачам, чем к успеху. Предпринимательство требует пройти через множество болезненных трансформаций, особенно если занимаешься этим всерьез и стремишься постоянно расти. Но за всеми трудностями стоит особенная свобода — свобода в принятии решений, выборе пути, отрасли, города или даже страны, где ты хочешь работать. И самое главное — это возможность видеть результат своей работы. Для меня именно эта свобода и видимый эффект от своей деятельности полностью компенсируют все сложности и испытания, с которыми приходится сталкиваться.

— Что бы вы посоветовали человеку, который мечтает стать предпринимателем, но не знает, где себя реализовать?

— Это действительно сложный вопрос — найти самого себя и свое призвание. Я бы не стал давать конкретных советов, потому что этот процесс для каждого уникален. Но можно подойти к нему методом исключения: рассмотреть все доступные варианты и постепенно отбрасывать те, что не находят отклика внутри. Очень важно взглянуть на потенциальный проект с долгосрочной перспективой. Представьте себя в конце профессиональной карьеры: успешным и удовлетворенным. Если вы сможете четко увидеть этот образ, то у вас получится разложить его на шаги, двигаясь в обратном порядке. Такой взгляд помогает осознать, какие цели и принципы действительно важны в жизни и карьере, и это значительно облегчает выбор.

— Какая идея или мотивация лучше остальных поможет достичь успеха в предпринимательстве?

— Идеи всегда сильнее денег, но понять это может далеко не каждый. Идея питает только тех, кто может рассмотреть в ней прелесть и посвятить этому всю жизнь.

— Хорошо зарабатывать / быть богатым — это хорошая цель для предпринимателя? Почему?

— Деньги — это не конечная цель, а скорее инструмент для достижения истинных целей. Они служат мерилом успеха, как очки в игре, отражая, насколько эффективны твои действия и решения. Но кроме этого, деньги открывают возможности, и чем их больше, тем более значительных результатов ты можешь достичь. Деньги позволяют расширять бизнес, инвестировать в новые проекты, улучшать качество жизни — как своей, так и окружающих. В конечном итоге, они дают свободу выбора и инструмент для воплощения идей, но никогда не должны становиться самоцелью.

— Куда предпринимателю следует стремиться, чтобы не остаться равнодушным к своему бизнесу?

— Одна из самых сложных и важных частей предпринимательства — работа со смыслами и целями. Когда меняются долгосрочные цели, неизбежно требуется трансформация бизнеса. Если предприниматель не признает необходимость серьезных изменений или не способен вовремя их распознать, это почти всегда приводит к негативным последствиям. Умение признавать свои ошибки, критически оценивать свою работу и гибко адаптироваться под новые условия — это ключевые навыки, без которых невозможно успешно развиваться в бизнесе. Важно ставить на первое место потребности рынка и клиентов, потому что спрос — это фундамент любой предпринимательской деятельности. Только так можно сохранять актуальность и устойчивость в условиях постоянных изменений.

«Предприниматель может упорядочить хаос»

Сергей Кирьянов , владелец компании «7video: продажа и монтаж систем видеонаблюдения»:

— Кто для вас предприниматель? В чем его роль? Чем он отличается от менеджера, бизнесмена или чиновника-управленца?

— Предприниматель способен работать в стрессовой и конфликтной среде, в полной неопределенности и может упорядочить хаос. Это человек, который принимает решения и идет на риск. У него намного больше ответственности, чем у топ-менеджера или наемного сотрудника. Чем предприниматель отличается от бизнесмена я до конца не выяснил, пока понимание такое — бизнесмен покупает и продает бизнесы, рассматривая их как активы. Предприниматель же создает и развивает, вкладывая свою энергию и видение.

— Почему предпринимательство не для всех?

— Предпринимательство связано с высокой степенью неопределенности, рисками и стрессом, что оказывает огромное давление на нервную систему. Организм пытается защититься от потери энергии, и поэтому многие люди избегают лишних движений с неопределенным результатом — зачем рисковать, если можно прожить спокойнее? Даже такие простые вещи, как звонок незнакомому человеку, для многих становится источником сильного стресса: проще написать сообщение в чате и получить ответ. Большинство людей просто не готовы выйти за пределы своей зоны комфорта и столкнуться с неопределенностью и стрессом. Те, кто научился справляться с этим, и становятся предпринимателями. Но, как я уже сказал, это не для всех — психика каждого человека по-разному реагирует на риски.

— Если вернуть вас в прошлое, вы бы захотели повторить свой путь? Почему?

— Это сложный вопрос. Если бы я знал заранее, сколько трудностей мне придется пройти, возможно, я бы не стартовал вовсе. Прелесть предпринимательства в том, что в начале ты не видишь всю дорогу вперед, а решаешь задачи по мере их поступления. Ты решаешь одну задачу, а потом появляется новая, и она оказывается сложнее. Это похоже на постоянный рост, где проблемы приходят постепенно, и ты к ним адаптируешься. Может, я бы и не начинал свой бизнес, зная все сложности… но, скорее всего, прошел бы тот же путь с другим проектом.





— Что бы вы посоветовали человеку, который мечтает стать предпринимателем, но не знает, где себя реализовать?

— Самое важное — это пробовать и получать свой опыт. Много думать — это шляпа, нужно действовать, а потом анализировать. Попробуйте одно, второе, третье, пятое — и что-то обязательно получится. Практика подскажет, где вы сильны, а где нет. Например, одно дело может получаться отлично, но за это не платят. А в другом направлении может быть прибыль, но оно не приносит удовольствия. Важно найти пересечение между тем, что вам нравится, и тем, за что готовы платить. Без практики этого не поймешь, поэтому просто начните пробовать как можно больше разных направлений.

— Какая идея или мотивация лучше остальных поможет достичь успеха в предпринимательстве?

— У каждого свои мотивы. Кто-то хочет доказать что-то бывшей девушке, кто-то — отомстить за буллинг в школе, а кто-то хочет вырваться из бедного детства и просто не жить, как его родители. Есть люди, которые бегут от чего-то, а есть те, кто идет к чему-то — деньгам, успеху, следу в истории. Кто-то просто любит свое дело. Мотиваций может быть миллион, и нельзя однозначно сказать, какая из них лучше. Важно то, что каждого движет что-то свое, это всегда индивидуально.

— Хорошо зарабатывать / быть богатым — это хорошая цель для предпринимателя? Почему?

— В стремлении к деньгам нет ничего плохого, но важно понимать, что большинство предпринимателей, которых я знаю, фокусировались прежде всего на том, что они могут предложить своим клиентам. Входящий поток, то есть деньги, — это всегда следствие исходящего, того, что ты отдаешь. Сначала нужно думать о том, как помочь людям решить их проблемы, а деньги придут потом. Многие предприниматели не ставят заработок в приоритет, хотя, конечно, это важная часть бизнеса. Деньги — это результат качественно выполненной работы и хорошо предоставленного продукта. Они приходят, когда ты делаешь что-то на высоком уровне и в нужном объеме.

— Куда предпринимателю следует стремиться, чтобы не остаться равнодушным к своему бизнесу?

— В бизнесе нужно делать то, что нравится, а то, что не нравится, — надо поручать сотрудникам. Тогда в глазах будет огонек. А еще очень важно уметь фокусироваться на позитивных аспектах своего пути и работать над собой, освобождая разум от болезненного опыта. Если же игнорировать ментальную боль, то в какой-то момент психика взорвется или уйдет в режим «валенка», что называется выгоранием.

«Предприниматель создает правила игры, полностью принимая на себя ответственность за последствия своих решений»

Алексей Анушкин , владелец туристического агентства:

— Кто для вас предприниматель? В чем его роль? Чем он отличается от менеджера, бизнесмена или чиновника-управленца?

— Предприниматель — это идейный, очень ответственный и по-настоящему вовлеченный сверхчеловек, который решил пойти ва-банк, став игроком на поле, а не зрителем на трибунах. Он готов действовать интуитивно и мыслить нестандартно в условиях высокой неопределенности. Его главное отличие от менеджера, бизнесмена или чиновника заключается в том, что он сам создает правила игры, полностью принимая на себя ответственность за последствия своих решений. Если менеджер или чиновник — это большой или маленький винтик в системе, то предприниматель ее проектировщик. Это требует другого уровня мышления, готовности и способности выйти в надсистему.

— Почему предпринимательство не для всех?

— Я считаю, что каждый, у кого есть хоть малейший интерес к предпринимательству, должен попробовать себя. Но нужно понимать, что предпринимательство — это не кнопка «деньги». Любая работа — это работа, и везде есть трудности. Те, кто рассказывает про «успешный успех» и легкие деньги, просто зарабатывают на этих обещаниях. Предпринимательство — это тяжелый труд, и, возможно, после того как человек попробует этот путь, он поймет, что стабильная работа с предсказуемым графиком, отпуском и защищенностью — это не такой уж плохой вариант. Поэтому я считаю, что попробовать себя в предпринимательстве стоит каждому, но оставаться ли в этом — человек должен решить потом осознанно и самостоятельно.





— Если вернуть вас в прошлое, вы бы захотели повторить свой путь? Почему?

— Если бы я знал заранее, что будет настолько тяжело, скорее всего, я бы не рискнул. Недавние периоды неопределенности и хаоса были очень сложными, и, вероятно, я бы выбрал карьеру в найме. Скорее всего, стал бы топ-менеджером в большой компании и чувствовал себя прекрасно. Однако тяжелые времена я застал в качестве предпринимателя и был вынужден справляться с трудностями. Например, попал в кассовый разрыв — $ 10 тысяч, что вынудило меня искать эффективные решения проблемы в кратчайшие сроки в условиях стресса и неопределенности. Для многих людей из найма это стало бы серьезным испытанием, потому что они не попадают в такие ситуации и работают в более прозрачной среде. Мне повезло, что на момент, когда начались все сложности, у меня не было большого штата сотрудников. Это позволило быть более гибким и не потерпеть серьезных убытков. Когда у тебя меньше обязательств перед другими людьми, переживать такие кризисы проще. Но сейчас я ни о чем не жалею. Мой путь уже выбран, и я иду по нему, хотя, если бы я знал все наперед, скорее всего, не стал бы рисковать.

— Что бы вы посоветовали человеку, который мечтает стать предпринимателем, но не знает, где себя реализовать?

— В первую очередь, советую начать общаться с теми, кто уже в этой теме. Но важно искать людей, которые находятся на шаг или два впереди вас, а не суперуспешных бизнесменов-миллионеров. Они находятся в другой системе координат, их проблемы и задачи очень отличаются. Начните с тех, кто недавно открыл первый магазин или сделал первые шаги в бизнесе, — такие люди смогут дать более предметные советы. Если вы уже выбрали какую-то конкретную нишу, найдите людей, которые тоже работают в ней. Пригласите их на кофе, сходите на выступления, задайте вопросы, попытайтесь договориться о личной встрече. Ни одна книга или YouTube-видео не расскажут вам, как обстоят дела именно в вашем городе или регионе. Личное общение с теми, кто уже прошел этот путь, помогает избавиться от иллюзий и понять реальные сложности.

— Какая идея или мотивация лучше остальных поможет достичь успеха в предпринимательстве?

— Я думаю, что предпринимательство часто связано с гиперкомпенсацией личных травм или недостатка ресурсов в прошлом. Для многих это социальный лифт, поэтому, прежде чем начать, важно понять себя и свои цели. Для одного человека богатство — это $ 3 тысячи в месяц, а для другого даже яхта не будет казаться достаточной. Мотивация может прийти в процессе. Я люблю выражение «дорога появляется под ногами идущего» — если чувствуете, что вам нужно туда идти, просто идите, а дальше разберетесь. Я сам пробовал множество профессий и направлений, прежде чем прийти к туризму, и могу сказать, что мотивация и цели часто проясняются по мере движения.

— Хорошо зарабатывать / быть богатым — это хорошая цель для предпринимателя? Почему?

— Для кого-то цель — иметь большую компанию с филиалами по всей стране, но не значит получать большую прибыль. Например, Uber долгое время оставался убыточным, несмотря на глобальное присутствие. Если ваша цель — личное обогащение, вам не обязательно иметь огромную компанию с тысячами сотрудников. Небольшой предприниматель с капиталом, недвижимостью и пассивным доходом может чувствовать себя вполне комфортно. Но одновременно важно понимать, что в предпринимательстве нет потолка. Если вы найдете работающую связку, сможете реинвестировать прибыль и увеличить бюджеты на маркетинг, выйдя на очень высокие показатели. В отличие от работы по найму, где есть ограничения по заработку, в бизнесе возможностей больше.

— Куда предпринимателю следует стремиться, чтобы не остаться равнодушным к своему бизнесу?