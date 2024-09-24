Уже совсем скоро: Belarus Retail & Real Estate Forum 2024 пройдет 26 сентября

Источник материала: ProBusiness

26 сентября пройдет ключевое событие для специалистов коммерческой и жилой недвижимости, ритейла и маркетинга — Belarus Retail & Real Estate Forum 2024 .

Мероприятие состоится в Конференц-центре IBB (пр. Газеты Правда, 11). Представители управляющих компаний, инвесторов, технологических компаний, консультанты, девелоперы, ритейлеры, специалисты в сферах торговой и офисной недвижимости, владельцы бизнес-центров обсудят актуальные тенденции и эффективные инструменты развития бизнеса.

Форум станет одним из ключевых событий Премии Belarus Retail & Real Estate Awards 2024 , А 27 сентября пройдет торжественная церемония награждения Лауреатов и Победителей Премии.

Основные темы Belarus Retail & Real Estate Forum 2024

Потребительские тренды (результаты исследования компании МАСМИ).

Аналитика, динамика и перспективы развития рынка коммерческой недвижимости Беларуси.

Как включить в корпоративную культуру представителей поколения Z и снизить текучку?

Как правильно открывать торговые точки в разных локациях.

Систематизация и оцифровка бизнеса в ритейле.

Опыт коллаборации локального fashion-бренда с крупными компаниями.

Как вести эффективные переговоры в коммерческой недвижимости и ритейле, чтобы достигать своих целей?

Диджитализация деятельности застройщика.

Как увеличить продажи в 3 раза с помощью визуальной концепции и мерчандайзинга.

Систематизация и оцифровка бизнеса в ритейле.

Спикеры Belarus Retail & Real Estate Forum 2024

Анастасия Печко, руководитель проектов агентства социальных и маркетинговых исследований MASMI Belarus.

Сергей Майоров, генеральный директор ООО «Звук Бизнес».

Ругия Кенгерли, СEO, сооснователь сети «Зеленая аптека Беларуси» и медицинских центров «Эксана».

Андрей Алёшкин, партнер и исполнительный директор NAI Belarus

Татьяна Лавренова, основательница фэшн-бренда UNO MAS UNO.

Марина Полковникова (РФ), основатель международной компании VMC Retail. Специалист по фэшн-мерчендайзингу и проектированию магазинов.

Александр Самойлов, бизнес-консультант, основатель школы управления «Менеджетик», обучение и развитие руководителей.

Дмитрий Соловых, аналитик консалтинговой компании «Коллиерз».

Саюшкина Ольга Сергеевна, Ермалинская Алена Николаевна, представители Melon Fashion Group в Республике Беларусь (бренды ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC, sela и IDOL).

Ирина Тузина, Академия современной профориентации Ирины Тузиной. Профориентатор, игропедагог.

Василий Ануфриев, системный предприниматель. Собственник брендов женской одежды EL VIENTO, PERRA, KISSONS.

Наталья Хатьянова, начальник службы маркетинговых коммуникаций сети магазинов «5 Элемент».

Александр Николайчук, учредитель OOO «RealtyProTechnology».

Стоимость участия в Belarus Retail & Real Estate Forum 2024 составляет 200 руб. без НДС (стандарт) и 250 руб. (бизнес).

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Дополнительную информацию можно получить на сайте retailawards.by , по электронной почте info@RetailAwards.by или по телефонам +375 (29) 371-01-21, (29) 391-18-25.

В программе возможны изменения.