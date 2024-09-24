|
Уже совсем скоро: Belarus Retail & Real Estate Forum 2024 пройдет 26 сентября
25.09.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
26 сентября пройдет ключевое событие для специалистов коммерческой и жилой недвижимости, ритейла и маркетинга —
Мероприятие состоится в Конференц-центре IBB (пр. Газеты Правда, 11). Представители управляющих компаний, инвесторов, технологических компаний, консультанты, девелоперы, ритейлеры, специалисты в сферах торговой и офисной недвижимости, владельцы бизнес-центров обсудят актуальные тенденции и эффективные инструменты развития бизнеса.
Форум станет одним из ключевых событий Премии
Спикеры Belarus Retail & Real Estate Forum 2024
Анастасия Печко, руководитель проектов агентства социальных и маркетинговых исследований MASMI Belarus.
Сергей Майоров, генеральный директор ООО «Звук Бизнес».
Ругия Кенгерли, СEO, сооснователь сети «Зеленая аптека Беларуси» и медицинских центров «Эксана».
Андрей Алёшкин, партнер и исполнительный директор NAI Belarus
Татьяна Лавренова, основательница фэшн-бренда UNO MAS UNO.
Марина Полковникова (РФ), основатель международной компании VMC Retail. Специалист по фэшн-мерчендайзингу и проектированию магазинов.
Александр Самойлов, бизнес-консультант, основатель школы управления «Менеджетик», обучение и развитие руководителей.
Дмитрий Соловых, аналитик консалтинговой компании «Коллиерз».
Саюшкина Ольга Сергеевна, Ермалинская Алена Николаевна, представители Melon Fashion Group в Республике Беларусь (бренды ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC, sela и IDOL).
Ирина Тузина, Академия современной профориентации Ирины Тузиной. Профориентатор, игропедагог.
Василий Ануфриев, системный предприниматель. Собственник брендов женской одежды EL VIENTO, PERRA, KISSONS.
Наталья Хатьянова, начальник службы маркетинговых коммуникаций сети магазинов «5 Элемент».
Александр Николайчук, учредитель OOO «RealtyProTechnology».
Стоимость участия в Belarus Retail & Real Estate Forum 2024 составляет 200 руб. без НДС (стандарт) и 250 руб. (бизнес).
Дополнительную информацию можно получить на сайте
В программе возможны изменения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 сентября пройдет ключевое событие для специалистов коммерческой и жилой недвижимости, ритейла и маркетинга - Belarus Retail & Real Estate Forum 2024.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)