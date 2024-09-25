Лукашенко: Белорусскую армию надо «встряхнуть» и привести в идеальное состояние

Александру Лукашенко показали больше 30 новинок военпрома. Часть из них – совместный продукт ученых и промышленников. Создавали аппараты с учетом анализа международных конфликтов. Лукашенко потребовал сделать производство таких средств полностью белорусским.

При этом будущее – за беспилотниками, уверен президент . На них будут делать упор в производстве. Противостоять летательным аппаратам тоже нужно уметь. Еще один приоритет для военпрома – системы радиоэлектронной борьбы. Компетенции в стране сохранили с советских времен. Беларусь в целом будет укреплять обороноспособность.

«Мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать – все это уже сказано. Это слушают, но делают свое дело наши противники, наши соперники – те, кто готовится против нас – будем прямо говорить – воевать. Какой бы ни была острой обстановка вокруг Беларуси, мы пока не наблюдаем тенденций к развязыванию против нас войны», – отметил Лукашенко.

Усовершенствуют и боевую подготовку. Какой бы современной ни была техника, знания, умения и навыки солдата будут в приоритете.

«Чтобы не было излишней муштры, чтобы физически были готовы ребята. Физподготовка, как и огневая, тактическая и изучение видов современного оружия, должна быть на первом месте. То есть армию надо встряхнуть и привести ее в идеальное состояние», – объяснил глава государства.

Система обороны страны создана, заявил белорусский лидер. Кроме Вооруженных сил в нее, при необходимости, войдут народное ополчение и территориальная оборона.

«Но для этого надо в стране иметь в стране единство и дисциплину. Это у нас есть. Мы компактная по численности населения, небольшая страна. Мы не Россия, не Китай, не Индия и не блок НАТО. Мы не можем по своим экономическим возможностям содержать такую армию, которая нужна для войны, поэтому надо приспосабливаться», – заявил Лукашенко.

Появится в Беларуси и новое подразделение из контрактников. Это люди с опытом, которые прошли службу в армии. В Госвоенпроме доложили президенту, что отечественные разработки способны отвечать на все современные вызовы и угрозы.