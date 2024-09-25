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Лукашенко: Белорусскую армию надо «встряхнуть» и привести в идеальное состояние
25.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил привести армию в идеальное состояние. Об этом глава государства заявил во время рабочей поездки в Брестскую область. Президент посетил Обуз-Лесновский полигон и оценил новинки отечественного военпрома, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
На полигоне проводят испытания самых современных образцов техники. Президент Беларуси подчеркнул: все учения и тренировки должны быть максимально реалистичными.
Александру Лукашенко показали больше 30 новинок военпрома. Часть из них – совместный продукт ученых и промышленников. Создавали аппараты с учетом анализа международных конфликтов. Лукашенко потребовал сделать производство таких средств полностью белорусским.
Усовершенствуют и боевую подготовку. Какой бы современной ни была техника, знания, умения и навыки солдата будут в приоритете.
Система обороны страны создана, заявил белорусский лидер. Кроме Вооруженных сил в нее, при необходимости, войдут народное ополчение и территориальная оборона.
Появится в Беларуси и новое подразделение из контрактников. Это люди с опытом, которые прошли службу в армии. В Госвоенпроме доложили президенту, что отечественные разработки способны отвечать на все современные вызовы и угрозы.
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Президент Беларуси посетил Обуз-Лесновский полигон и оценил новинки отечественного военпрома.
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